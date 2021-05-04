Астамыр Ахба: «Никаких ограничений нет для лиц, которые посещают Абхазию»

Туристический сезон в Абхазии стартовал в эти теплые майские дни. Абхазские отельеры сообщают, что ограничения, которые пытался ввести Роспотребнадзор для туристов, возвращающихся из Абхазии, сняты и проблема исчерпана. Объекты размещения готовы принимать туристов и обеспечить безопасный отдых в условиях пандемии.

Первые дни мая в Абхазии стояла солнечная и теплая погода, и было заметно большое количество российских туристов. МЧС объявило об официальном открытии купального сезона с 5 июня, но отдыхающие не стали дожидаться июня и уже загорают на столичных городских пляжах.

О том, как начался курортный сезон, рассказал Астамыр Ахба, президент Гильдии отельеров Абхазии. Он сообщил, что введенные с 15 апреля Роспотребнадзором ограничения для российских туристов, возвращающихся из Абхазии, сняты:

«Благополучная обстановка, туристы прибыли, отдыхают. Сыграл роль фактор праздничных майских дней на усмотрение работодателя, а также тот фактор, что ряд стран закрыты. Четыре майских дня были очень теплые, солнечные, люди готовятся к летнему сезону, ряд объектов уже открылись, некоторые открываются.

– Как в итоге решился вопрос с ПЦР-тестами для российских туристов после выхода из Абхазии?

– По последней информации, которую мы видели, никаких ограничений нет для лиц, которые посещают Республику Абхазию. Это было сказано и Роспотребнадзором, и руководством Министерства туризма. Те лица, которые прибывают и убывают, для них этот вопрос снят с повестки дня».

Немало туристов посещают Абхазию с однодневной экскурсией. По словам Астамыра Ахба, количество таких экскурсантов в последнее время возросло, в том числе, за счет поселка городского типа Сириус, который функционирует на границе с Абхазией:

«Обычно организаторами таких экскурсий выступают совместные российско-абхазские туристические миграционные компании по договоренности. Места реализации на территории муниципального образования города Сочи, и лица, которые сами пересекают границу на своем автотранспорте, и посещают основные достопримечательности.

– Какое количество людей в день пересекают границу Абхазии?

– Трудно сказать, это зависит от пропускной способности объектов дневного показа, но последнее время количество экскурсантов выросло за счет муниципального образования г. Сочи и особенно поселка городского типа Сириус, который находится рядом с нашей границей. Там количество объектов и средств размещения порядка сорока – сорока пяти именно на этом кластере, которые принимают туристов. Учитывая, что там все условия созданы для прибывающих на отдых и для развлечения, люди, которые видят, что по логистике Абхазия им доступна, пересекают российско-абхазскую границу».

В условиях пандемии актуальным является вопрос готовности объектов размещения обеспечить безопасный отдых туристам. По мнению Астамыра Ахба, отельеры Абхазии со всеми требованиями знакомы и будут их соблюдать:

«Основные отельеры все требования знают, они с ними ознакомлены. Даже посетители эти требования знают. Никто не должен расслабляться, все должны подтянуться, необходимое условие – в первую очередь, обезопасить и себя, и потребителя, то есть без безопасности комфорта не будет. Надо соблюдать технические стандарты, это – санитарные узлы, места посещения, обработка инвентаря, который используют на объектах, дистанции, которые определены, контактирование – вот об этом речь идет. Стандарты надо исполнять всем, кто эксплуатирует объекты размещения. В том числе, это транспортные компании, объекты показа, все в совокупности. В этом плане можно сказать, что Абхазия благополучна».

В первые дни мая в Рицинском национальном реликтовом парке, а это один из самых популярных объектов посещения, побывало более 3200 экскурсантов, которые заплатили за билеты полтора миллиона рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия