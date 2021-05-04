«Грузинская Мечта» отправила амнистию на каникулы

Оппозиция обвинила «Грузинскую мечту» в том, что она не спешит амнистировать Нику Мелия и выполнять другие пункты соглашения Мишеля. Поводом стала отмена правящим большинством заседания парламентского бюро, на котором было запланировано обсуждение законопроекта об амнистии. Сегодня же адвокаты Мелия заявили, что он остается в заключении из-за политического решения власти.

У кого ключи от камеры заключения Ники Мелия, сегодня после встречи с ним напомнили его адвокаты. Журналисты, встречавшие их у ворот руставской тюрьмы, ждали ответа на вопрос, согласился ли лидер «Нацдвижения» на уплату ЕС залога, предложенную ЕС. Адвокат Георгий Кондахашвили пояснил, что на это согласия Ники Мелия не требуется:

«Все эти два месяца власти пытались убедить общество в том, что ключи от свободы в руках самого Мелия. И он освободится сразу же после выплаты залога. Но 13 апреля на заседании суда прокуратура, наоборот, ходатайствовала о продолжении его заключения. Ника Мелия остается в политическом заключении по решению власти. Для его освобождения не требуется его согласия. Если власти хотят его освободить, они располагают правовыми механизмами. Прокуратура может обратиться к суду с ходатайством, суд может удовлетворить его и освободить Мелия, тогда же определяются сроки, – сколько дней или недель отводится на уплату залога».

Мелия, продолжил Кондахашвили был бы на свободе, после чего решался бы вопрос выплаты залога и закона об амнистии. Оба вопроса привязаны к соглашению Мишеля, в соответствии с которым ситуация с Мелия должна была решиться в течение недели.

В этот срок успела выполнить свою часть пока только президент Саломе Зурабишвили. Она после того, как часть оппозиции прервала бойкот и вошла в парламент, помиловала совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа, вопрос освобождения которого, вместе с Мелия, так же был частью соглашения.

Но, за эти две недели оппозиция и «Грузинская мечта» так и не вышли из бескомпромиссного противостояния в вопросе амнистии, а Ника Мелия - из тюрьмы. Партия власти настаивает на освобождения от уголовной ответственности всех фигурантов дела о «Гавриловской ночи», оппозиция настаивает на том, что полицейских следует амнистировать только с согласия пострадавших.

В преимуществах оппозиционного подхода, и в его большем соответствии духу соглашения Мишеля депутаты «Стратегии Агмашенебели» намеревались убедить участников заседания парламентского бюро. Но, к их удивлению, оно было отменен из-за объявленных правительством недельных каникул в связи коронавирусом.

Лидер «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе раскритиковал власть за пристрастие к праздникам советских времен, из-за чего зависают вопросы не терпящие отлагательств.

«Парламент простаивает, министерства, все ведомства остановлены. Ничего не работает. Был советский термин «майские праздники», – вот это они устроили себе».

С учетом каникул Вашадзе подсчитал, сколько еще Нике Мелия, возможно, придется ждать амнистии:

«Самое большее – пять недель. Закон об амнистии мы обязательно примем. До амнистии механизм освобождения известен – это залог от ЕС. Лично Шарль Мишель (председатель Евросовета) взял на себя ответственность и допустил историческое исключение за все время существования ЕС. Остальное решать Нике Мелия. Здесь главное даже не его согласие, а дать знать, что мы этих людей (европейских посредников) не отталкиваем от себя».

Своим отношением к самой позиции Мелия Вашадзе делиться отказывается до тех пор, пока тот остается в тюрьме. Но он понимает, в каком затруднительном положении Мелия оказался.

Пусть Мелия пеняет на себя, – примерно так звучит обобщенное отношение к проблеме в «Грузинской Мечты». Все представители партии власти по этому вопросу сегодня прибегали к «домишелевской» жесткой риторике, повторяя одни и те же тезисы о том, что у лидера «Нацдвижения» не получилось стать героем-мучеником, что Мелия по вине Михаила Саакашвили, его «Нацдвижения» и остальной части оппозиции оказался в тюрьме. И что пусть заплатит залог и выходит на свободу.

«Грузинской Мечты». Все представители партии власти, которые сегодня комментировали вопрос освобождения Ники Мелия, прибегали домишелевской жесткой риторике. Повторяли одинаковые слова о том, как у лидера «Нацдвижения» не получилось стать героем-мучеником, как Мелия по вине Михаила Саакашвили, его «Нацдвижения» и остальной части оппозиции оказался в тюрьме. И что пусть заплатит залог и выходит на свободу.

– Другого выхода нет, – отметил вице-спикер Гия Вольский, назвав, впрочем, каким он будет в противном случае:

«Он вошел в роль, в которой не смог стать политическим героем и мучеником. Выдумывают какие-то глупости и хотят создать неопределенную ситуацию. У «Нацдвижения» не осталось ресурсов для того, чтобы втянуть всех в свою повестку дня. Единственная внешняя сила, которая остается в выигрыше от этой ситуации – это Россия. И за ней стройными рядами следует со своей политикой «Нацдвижение».

Не преминули в «Мечте» ответить и на критику по поводу каникул. Ираклий Кадагишвили, глава комитета по процедурам и правилам, напомнил, что у парламента есть регламент и согласно ему если в стране не объявлена чрезвычайная ситуация, введенные правительством всеобщие выходные касаются и законодательного органа. Он также напомнил, что «Грузинская мечта», пока оппозиция продолжала свой полугодовой бойкот, усердно работала в парламенте, и намерена продолжать это делать и дальше:

«Мы видим, что сейчас многие оппозиционеры навещают Нику Мелия в тюрьме, его подстрекали и он оказался в тюрьме. А теперь, чтобы искупить свою вину перед ним, оппозиционные партии делают непоследовательные шаги, критикуют нас. Но все это проблемы оппозиции. Мы работаем над вопросами повестки дня, будем работать и над избирательной реформой, и амнистию примем. При этом, если у Ники Мелия будет желание продолжить судебную тяжбу, он сможет это сделать и возможно ему будет вынесен обвинительный приговор».

В вопросе амнистии для Мелия представители правящей партии будто берут оппозиционера «на слабо». Возможно, она намерена принять такой закон об амнистии, чтобы Мелия и после продолжил бойкот, и эти подозрения подкрепляются тем, что пока, несмотря на регистрацию в парламенте, содержание законопроекта «Грузинской мечты» все еще неизвестно. По крайней мере, с текстовым вариантом незнакомы и оппозиционные депутаты, об основных тезисах известно только из устных заявлений политиков.

Ожидается, что содержание будущей амнистии станет известно 13 мая, на пленарном заседании. Этот день обещает быть политически насыщенным. 13 мая также состоится очередное судебное заседание по делу Ники Мелия. И как сегодня отмечали его адвокаты оно может стать для власти хорошей возможностью выполнить свою часть соглашения Мишеля.

Между тем, такая неопределенность настораживает многих представителей профильных НПО и местных наблюдателей. Они опасаются, что оппозиция своей разобщенностью, а «Грузинская мечта» – желанием вытеснить из политики «Нацдвижение», поставят под вопрос судьбу реформ судебной и избирательной систем, о которых говорится в соглашении Мишеля и без которых невозможно полноценное разрешение политического кризиса и избавление страны от единоличного правления «Грузинской мечты».