Руруа свободен, Мелия не хочет

Совладелец грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа, которого противники власти считают политзаключенным, помилован. Президент страны Саломе Зурабишвили подписала соответствующий акт, предусмотренный соглашением, заключенным властями и оппозицией при посредничестве Европейского союза. Что касается закона об амнистии, по которому может быть освобожден лидер крупнейшей оппозиционной партии Ника Мелия, то мнения на этот счет разделились. Подписавшие соглашения противники власти обещают не допустить двусмысленностей в будущем законе.

Георгий Руруа стал первым бенефициаром соглашения, заключенного властями и большей частью оппозиции при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Совладелец телеканала «Мтавари архи», которого оппозиция называла политзаключенным, помилован президентом страны. Саломе Зурабишвили на своей страничке в социальной сети Фейсбук поздравила парламент 10-го созыва с первым днем работы с участием оппозиции и указала, что выполнила свою часть сделки:

«Приветствую первый этап соглашения! Со своей стороны, я сдержала слово и подписала акт о помиловании!»

Руруа был задержан в ноябре 2019 года, во время обыска в принадлежащем ему автомобиле был обнаружен незарегистрированный пистолет. В июле 2020-го Тбилисский городской суд признал совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и приговорил к 4 годам лишения свободы. Руруа вину не признал, заявив, что власти осуществляют в отношении него политическое преследование. В оппозиции также сочли приговор политическим мотивированным, утверждая, что оружие было подброшено Руруа с целью дискредитации и закрытия одного из самых рейтинговых телеканалов.

Сам Руруа, покинув тюрьму, не стал особо распространяться о своих планах на будущее. Он поблагодарил международных партнеров за участие в его освобождении и выразил надежду, что и Ника Мелия тоже скоро выйдет на свободу:

«Половина первой части соглашения исполнена. Теперь нужно выполнить вторую часть соглашения… Если бы я был на месте Ники Мелия, я бы согласился на залог, предложенный Евросоюзом. Но я понимаю его позицию. Он прав. Что касается депутатов, которые вошли в парламент, я желаю им удачи. Сейчас Ника должен выйти из тюрьмы и тоже войти в парламент».

Комментируя акт о помиловании, Саломе Самадашвили, ранее рассорившаяся с товарищами по «Нацдвижению» из-за того, что подписала соглашение и вошла в парламент, заявила, что освобождение Руруа – наглядный пример того, кто из оппозиции сделал правильный выбор:

«Это первый и очень четкий результат той договоренности, которую мы достигли при непосредственном участии президента Европейского Совета. Слишком много людей за последние несколько дней очень неоправданно и очень незаслуженно критиковали ту часть оппозиции, которая, как мне кажется, подписав соглашение, приняла очень смелое политическое решение. Я очень надеюсь, что сегодня, когда они увидят, что политический заключенный Георгий Руруа, освобождения которого мы добиваемся уже полтора года, действительно выйдет на свободу… Те скептики, которые в последние дни были к нам несправедливы, поймут, что их неоправданные нападки на нас были ошибкой. Сейчас мы продолжаем работать над тем, чтобы еще один политзаключенный Ника Мелия как можно скорее вернулся к своей семье. И чтобы тема политических преследований в этой стране была закрыта раз и навсегда».

Сам упомянутый Ника Мелия выступает категорически против закона об амнистии, если под нее также попадут представители силовых структур, участвовавших в разгоне митинга. Оппозиционер обратился к оппозиции и «Грузинской мечте» с просьбой не вносить законопроект, пообещав, со своей стороны, согласиться на залог, предложенный Евросоюзом.

Впрочем, в «Грузинской мечте» дали понять: возможный выход Мелия под залог вовсе не означает отказ от уголовного преследования председателя «Единого национального движения». Как отметил бывший председатель парламента Арчил Талаквадзе, вопрос Мелия раз и навсегда может решить лишь закон об амнистии:

«Не вводите общественность в заблуждение. Залог может быть заменой только предварительному заключению. Если Ника Мелия внесет залог, он покинет СИЗО и, как и его коллеги, примет участие в политических процессах, хотя это не означает, что залог в конечном итоге обеспечит его освобождение, поскольку окончательное решение по вопросу виновности или невиновности Мелия, должен принять суд. Именно поэтому наши европейские партнеры предложили и прописали закон об амнистии в соглашении, чтобы окончательно решить этот вопрос».

Талаквадзе высказал предположение, что целью заявления Мелия было стремление как-то дестабилизировать соглашение и запутать общественность.

Впрочем, представители оппозиции, вошедшей в парламент, заверяют: они не позволят властям принять закон об амнистии, который бы позволил избежать ответственности тем силовикам, которые повинны в нанесении тяжких телесных повреждений участникам акции протеста в ходе «Гавриловской ночи». Об этом, в частности, заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Мы максимально постараемся сблизить позиции, прийти к договоренности. Если же не сумеем сблизить позиции, такое тоже может случиться, то в парламенте будут зарегистрированы два законопроекта – наш, и их («Грузинской мечты»). И потом, в ходе слушаний, все равно будет принят вариант, который устроит обе стороны. Те, кто стрелял пулями, предназначенными для медведей, по глазам наших граждан, обязательно понесут наказание. Я это гарантирую!»

Амнистия для осужденных или находящихся под следствием лиц в связи с событиями в ночь с 20 на 21 июня 2019 года – один из пунктов соглашения, подписанного грузинскими властями и оппозицией при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. В документе, опубликованном представительством ЕС в Грузии, четко указано, что амнистия коснется всех без исключения фигурантов дел, связанных с событиями «Гавриловской ночи». Но оппозиция продолжает утверждать, что полицейские, проходящие по делу, не подпадут под действие нового закона. К слову, «Грузинская мечта» таких обещаний не дает.