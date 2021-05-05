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Ираклий Гарибашвили: вопрос Давид-Гареджи очень скоро будет решен
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил журналистам, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
«Мы договорились, что диалог продолжится и будет ускорен. Очень скоро вопрос будет решен так, как того требуют наши братские и дружеские отношения. Комиссии продолжат работу очень скоро, детали станут известны позднее», – отметил Гарибашвили, не ответив на дополнительные вопросы журналистов.
В рамках визита в Баку, Гарибашвили сегодня встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, а также со спикером парламента Сахибой Гафаровой. Премьер-министра Грузии в поездке сопровождает вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
- Протяженность государственной границы Грузии и Азербайджана составляет 446 км. Монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен вдоль спорного участка границы.
- В прошлом году, в преддверии парламентских выборов в Грузии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- По делу были задержаны экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. В конце января Тбилисский городской суд обвободил их под залог. Прокуратура сообщила, что теперь следствие будет направлено на выявление тех высокопоставленных чиновников, поручение которых и выполняли ученые.
- В феврале, комментируя вопрос Давид-Гареджи, Ираклий Гарибашвили говорил, что Азербайджан – близкий и стратегический друг Грузии, а страной руководит «мудрый правитель, господин Алиев», с которым у него «очень хорошие отношения».
Другие новости дня
Дума запретит отрицать решающую роль СССР в победе над нацистами
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацисткой Германией в годы Второй мировой войны. Документ также предполагает запрет на уравнивание советского и нацистского режима в этот исторический период.
Законопроект подготовлен группой единороссов при поддержке президента России Владимира Путина. В пояснительной записке указано, что цель поправок - «поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе».
Ранее Путин обсуждая инициативу заявил, что в России нужно «включить механизмы защиты совсем недавнего прошлого». Он сравнил это с законодательным запретом на отрицание геноцида армян в Османской империи в ряде стран мира.
Наказание за нарушение в тексте не установлено, оно будет внесено в парламент отдельным документом. Готовится его согласование с правительством, рассказала «Открытым медиа» один из соавторов Елена Ямпольская. Предположительно, документы вносятся по отдельности, чтобы первую часть успели зарегистрировать до празднования 9 мая.
Путин неоднократно негативно высказывался о том, что он считает «переписыванием истории» и попытками исказить правду о Великой Отечественной войне. Он высказывал мнение, что таким образом страны Запада «хотят поменять порядок, возникший после Второй мировой войны».
В начале апреля Путин подписал закон, запрещающий публично унижать честь и достоинство ветеранов Второй мировой войны, нарушителям грозит лишение свободы до трех лет. Одновременно на рассмотрение парламента находится законопроект, предлагающий отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа, документа, который в историографии рассматривается как одна из основных причин, позволивших нацистской Германии начать боевые действия в 1939 году.
Армянская апостольская церковь осуждает «проводимый Азербайджаном культурный геноцид»
Первопрестольный Святой Эчмиадзин осуждает «проводимый властями Азербайджана культурный геноцид, который является неопровержимым проявлением армянофобии, нетерпимости и вражды». Как пишет «Радио Азатутюн», об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-канцелярией Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
«Вопреки звучащим заявлениям и оправданиям, эта политика не может каким-либо образом способствовать установлению стабильности и длительного мира в регионе. Армянская Апостольская Церковь продолжит поднимать эти проблемы перед международным сообществом и соответствующими структурами, чтобы пресечь эти явления, попирающие права армянского народа», – подчеркивает Первопрестол, обращая внимание на то, что сегодня, в условиях относительного мира, «армянские святыни с целью уничтожения следов и свидетельств армянской идентичности исторической земле Арцаха продолжают подвергаться нападениям».
«На территориях, находящихся под контролем Азербайджана, уже разрушены святилища, осквернены монастыри и церкви, удалены надписи, подтверждающие их историческую принадлежность, осквернены хачкары и могилы предков. Путем искажения и фальсификации истории в этих местах предпринимаются попытки присвоить 150 армянских святилищ, чтобы представить их миру как духовное наследие удинов. Недавно стал известен и факт уничтожения духовных символов храма Святого Спасителя Казанчецоц в Шуши, также и сноса его купола», – заявляет Армянская Апостольская Церковь.
Армянская сторона вчера сообщила, что Азербайджан изменяет архитектурно-историческую целостность собора Сурб Аменапркич Казанчецоц (собора Святого Христа Всеспасителя) в Шуши (Шуша – азер.), снесен купол армянской церкви. МИД Азербайджана в ответ заявил, что «проводятся ремонтные и реставрационные работы».
Трамп запустил собственный сайт для общения со сторонниками
Экс-президент США Дональд Трамп запустил собственный сайт для общения со своими сторонниками. На этом веб-ресурсе, как сообщается, будет размещаться информация непосредственно с "рабочего стола" бывшего главы Белого дома.
Сторонникам Трампа предлагается зарегистрироваться на сайте и помочь команде бывшего президента "сделать Америку снова великой".
Аккаунт Трампа был заблокирован соцсетью Twitter, а также приостановлен в Facebook и YouTube после январского штурма Капитолия. С тех пор экс-президент публикует свои сообщения в виде пресс-релизов. Отныне все они будут размещаться на новом сайте. Пользователи смогут "лайкать" публикации Трампа и делиться ими в Facebook и Twitter.
В марте советник Трампа Джейсон Миллер анонсировал появление новой социальной сети. Теперь, комментируя в твиттере открытие сайта Трампа, он подчеркнул, что этот веб-ресурс не является разрекламированной ранее соцсетью.
На сайте уже появились первые записи. Среди них – публикации, которые повторяют признанные ложными утверждения Трампа о том, что якобы именно он, а не Байден, выиграл прошлогодние президентские выборы.
5 мая наблюдательный совет компании Facebook подтвердил прежнее решение о "заморозке" аккаунта Трампа и в ближайшие месяцы решит, что с этим аккаунтом делать дальше – восстановить или навсегда закрыть. YouTube обещал восстановить аккаунт Трампа только после того, когда администрация видеохостинга решит, что угроза "насилия" со стороны последователей бывшего президента уменьшится. В Twitter на аккаунт Трампа были подписаны почти 90 миллионов пользователей.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Пентагон инициировал новое расследование инцидентов с НЛО
Минобороны США решило проверить, насколько серьезно американские власти подошли к проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), которые предположительно вторгались в американское воздушное пространство и закрытые зоны. Об этом говорится в заявлении генерального инспектора ведомства, сообщает Politico.
Анализ проводится в преддверии другого доклада об НЛО. Спецслужбы готовят его для Конгресса по запросу законодателей. Они намерены выяснить, не пытается ли разведка скрыть от них информацию о неопознанных явлениях.
В прошлом году Пентагон начал расследование инцидентов с НЛО, которые в последние месяцы и годы все чаще фиксируются в местах присутствия американских военных объектов. Специалисты выясняют, не связаны ли соответствующие события с активностью враждебных государств.
Согласно одной из версий, парящие в небе предметы – шары, пирамиды и прочие – могут оказаться особыми дронами, которые выполняют функции как разведки, так и "приманки" для средств противовоздушной обороны. Теоретически подобные механизмы могут заставить высокотехнологичные инструменты ПВО США раскрыть свои секретные характеристики и уязвимые места.
По данным журнала The Drive, один из таких инцидентов произошел в июле 2019 года недалеко от побережья Калифорнии. Согласно публикации, тогда в течение нескольких дней группу американских эсминцев преследовали неизвестные летающие аппараты. Американские военные до сих пор не опубликовали об этом никаких подробностей.
Чемпионат Европы по футболу ConIFA–2021 отменен
Чемпионат Европы под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), который должен был пройти во французском городе Ницца, отменён.
Как сообщает Федерация футбола самопровозглашенной республики Абхазия, в связи с обострением пандемии COVID-19 во Франции и неспособности местных властей предоставить гарантии проведения турнира, комитетом ConIFA было принято решение отменить проведение турнира в этом году.
Европейский комитет ConIFA оставляет за собой право определить новую дату турнира, но отложит принятие любого решения до августа 2021 года. Комитет будет отслеживать ситуацию с пандемией и процесс вакцинации в различных европейских странах.
Чемпионат Европы по футболу ConIFA–2021 должен был состояться с 9 по 19 июня. В списке участников были сборные Графства Ниццы, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха (Нагорный Карабах), Секейского края, Чамерии, Сардинии и Корнуолла.
- Сборные Абхазии и Южной Осетии регулярно принимают участие в турнирах ConIFA. Абхазская сборная победила на чемпионате мира «непризнанных государств», прошедшем в 2016 году в Сухуми. В 2019-м победителем европейского чемпионата стала югоосетинская сборная.
Алиев: Азербайджан продолжает оставаться одним из крупнейших инвесторов Грузии
Отношения между нашими народами опираются на большую историю, продолжающуюся веками историю добрососедства и дружбы, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«У нас хорошая история реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Они изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Без сильного партнерства между нашими странами реализация этих проектов была бы невозможна. Последний день прошлого года стал последним днем реализации Южного газового коридора. Этот проект имеет важное значение для общего развития, стабильности, прогнозируемости, сотрудничества не только в регионе Южного Кавказа, но и в более широком Евразийском регионе. Еще раз хочу отметить, что без нашего сотрудничества это было бы невозможно. Я глубоко признателен правительству Грузии за это, оказание постоянной поддержки реализации этого важного проекта. Все другие начатые нами совместные инициативы также имеют хорошую историю успеха. Уверен, что так будет и дальше», – отметил он.
Алиев говорит, что Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии.
«Это тоже является хорошим показателем проводимых вашим правительством реформ по созданию очень позитивной и благоприятной инвестиционной среды. Знаю, что в вашей стране хотят работать еще больше азербайджанских компаний, и уверен, что это произойдет. Сегодня мы, конечно, рассмотрим все достигнутое и спланируем дальнейшие шаги», – заявил азербайджанский лидер.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что был вынужден отложить свой визит в Баку из-за заражения коронавирусом. Он пригласил Ильхама Алиева посетить Тбилиси «в любое удобное время».
«Но рад, что мы сегодня находимся в Баку. Вы отметили, что у нас совершенные отношения, которые продолжаются на протяжении веков. Хочу повторить слова, которые в свое время были сказаны вашим отцом в Тбилиси - судьбе было угодно и нам повезло, что мы являемся соседями. Грузинский и азербайджанский народы – соседи. Это – наша судьба. Мы очень привязаны друг к другу и взамосвязаны. Как вы отметили, мы вместе реализовали некоторые важнейшие исторические проекты. Поэтому мы решительно настроены на продолжение совместной реализации еще больших проектов, которые укрепят наши отношения и братство», – сказал Гарибашвили.
Как пишет агентство «Азертадж», после личной встречи состоялся рабочий обед президента Азербайджана и премьер-министра Грузии.
МВД Грузии зарегистрирует законопроект для выдачи прав водителям мопедов
Водителям мопедов в Грузии вскоре придется сдавать экзамен на вождение, оформлять водительское удостоверение, а также регистрировать свое транспортное средство, как это делают автомобилисты, – пишет «Новости-Грузия».
Законопроект уже внесен в парламент, вскоре мы его зарегистрируем, сообщил в беседе с журналистами глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
По словам министра, на данном этапе невозможно контролировать мопеды с помощью видеокамер и часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Поэтому в ближайшее время мопеды будут зарегистрированы и их водителям понадобятся водительские права.
Что касается статистики погибших, то Гомелаури считает, что данные увеличились «не катастрофически».
«Смертей, связанных с мопедами, стало меньше. Чаще встречаются случаи, которые касаются мощных мотоциклов, где требуются водительские права категории А. Насколько я помню, законопроект был внесен в парламент, и мы скоро его зарегистрируем», – сказал Гомелаури.
О том, что МВД готовит законопроект о регистрации мопедов, Гомелаури напоминал и в феврале, когда в парламенте проходила процедура утверждения нового кабинета министров.
Законопроект об обязательной выдаче водительских прав водителям мопедов был внесен в парламент Грузии два года назад. Согласно этой инициативе, граждане до 18 лет могут получить только права для вождения мопедов, квадроциклов и трактора, но исключительно для работы, а не для перевозки пассажиров.
Премьер Израиля вновь не смог создать правительственную коалицию
Премьер-министр Израиля вновь не смог создать правительственную коалицию. В ночь на среду у лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху истёк срок мандата на формирование правительства. Премьер проинформировал об этом президента страны Реувена Ривлина и вернул ему мандат на формирование кабинета министров.
Президент может вернуть мандат Кнессету – парламенту Израиля. В этом случае Кнессет будет распущен и в стране должны будут пройти новые парламентские выборы, пятые за два года. Ривлин также может передать мандат новому кандидату. На формирование правительства ему даётся 28 дней.
Одним из кандидатов может стать Яир Лапид, глава партии "Еш Атид". Ранее Лапид был соратником Бени Ганца, лидера левоцентристского блока "Кахоль Лаван". Нетаньяху может рекомендовать президенту передать мандат правому политику и бывшему однопартийцу Нафтали Беннету. Перед последними выборами он организовал свою партию "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые").
- Политический кризис в Израиле длится два года. За это время в стране четыре раза проходили парламентские выборы. После выборов в апреле и сентябре 2019 года коалицию сформировать не удалось.
- После выборов в марте 2020 года была создана коалиция во главе с Биньямином Нетаньяху. Распалась она в декабре. Тогда партнёры по коалиции Нетаньяху и Ганц не смогли договориться о госбюджете на 2021 год. Нетаньяху отказался утверждать бюджет из-за пандемии коронавируса.
- Согласно договорённостям, Ганц должен был занять пост премьера осенью 2021 года. Критики Нетаньяху утверждают, что премьер не стал утверждать бюджет, так как хотел помешать своему сопернику возглавить правительство.
- Последние выборы в Кнессет прошли в марте 2021 года при рекордно низкой явке избирателей.
- В отношении Нетаньяху в Израиле ведётся судебное разбирательство по обвинениям в коррупции. Премьер все обвинения в свой адрес отвергает.
Прокуратура ФРГ рассмотрит иски белорусов против Лукашенко
Адвокаты десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии с заявлением против Александра Лукашенко. Авторы жалобы пострадали от пыток в ходе разгона прошлогодних массовых протестов. Они обвиняют Лукашенко в преступлениях против человечности.
Ещё более ста человек готовы присоединиться к иску. Все они были задержаны на митингах и утверждают, что их избивали и унижали, сутками не давали есть и спать. Это привело к проблемам со здоровьем.
Заявление против Лукашенко подано в прокуратуру ФРГ, поскольку германское законодательство позволяет расследовать преступления против человечности независимо от того, где они были совершены. Адвокаты утверждают, что Лукашенко и представителям силовых ведомств у них на родине за пытки не грозят никакие правовые последствия. С начала протестов в августе прошлого года белорусские власти не завели ни одного дела по фактам пыток или насилия в отношении участников акций протеста.
Ранее белорусы, ставшие жертвами репрессий, подали около 50 подобных жалоб в ведомства Литвы, Польши и Чехии.
- С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.
- Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко и ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
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Президент Киргизии утвердил новую Конституцию страны
Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил новую Конституцию, которая расширяет его полномочия и меняет политическую систему в стране. Парламентская республика станет президентской. Садыр Жапаров утверждает, что для выхода из политического кризиса - стране нужен сильный лидер.
Референдум по новой Конституции прошёл в Киргизии 11 апреля. По данным Центризбиркома, поправки в Основной закон поддержали 80 процентов жителей страны. Однако явка составила всего 36 процентов.
Принятые поправки уменьшают роль парламента в пользу увеличения полномочий президента. Новая Конституция возлагает главную ответственность за государственное управление на президента, который будет определять внутреннюю и внешнюю политику, состав правительства, а также назначать полномочных представителей в областных администрациях. Число депутатов парламента будет сокращено со 120 до 90, а председателем правительства будет работать глава администрации президента.
Оппозиция в Киргизии и независимые юристы выступают против новой Конституции. Они опасаются, что реформа вернет страну к авторитаризму. Сейчас максимальный срок полномочий президента увеличился с 6 до 10 лет. Помимо этого, новая Конституция лишает парламент возможности сдерживать президента и усложняет процедуру импичмента. Теперь на отставку должны согласиться и чиновники, которых глава государства назначает лично.
Из текста основного закона также убрали слова, что он направлен на построение демократического государства, главная ценность которого - человек. Сейчас гражданам страны предлагают жить по традициям предков и в гармонии с природой. А властям фактически разрешили цензуру, если публикации в СМИ противоречат ценностям страны.
Президент Азербайджана принял премьер-министра Грузии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящегося в Баку с официальным визитом премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.
Гарибашвили также встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Премьер-министра Грузии в поездке в Азербайджан сопровождает вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Азербайджанский активист Байрам Мамедов найден мертвым в Стамбуле
В ночь на 5 мая в Стамбуле из моря извлечено тело азербайджанского активиста, бывшего политзаключенного Байрама Мамедова. Причины гибели неизвестны, полиция начала расследование. Друзья и семья не верят в версию самоубийства, – пишет JAM news.
Байрам Мамедов стал известен в Азербайджане в 2016 году, когда его задержали вместе с Гиясом Ибрагимом. Они оставили надпись «С праздником рабов» на памятнике Гейдару Алиеву накануне дня рождения экс-президента.
Позже суд приговорил обоих активистов к длительному сроку заключения, обвинив в наркодилерстве. Байрам Мамедов и Гияс Ибрагим были помилованы в 2019 году.
Несколько месяцев назад Байрам Мамедов отправился в Турцию и через два дня собирался вернуться в Баку. Друзья не верят в версию самоубийства.
«Будучи в Стамбуле на днях гостил у Байрама. Беседовали долго. Он заработал программу по мастер-образованию в Европе. В Стамбуле готовился к этой программе. Из-за занятости даже закрыл свои аккаунты в соцсетях. Имел большие планы насчет своей родины. Говорил, что вернется в Азербайджан после получения хорошего образования.
Пока что детали произошедшего неизвестны, но сайты, близкие к правительству, уже пишут о суициде. Почему-то хотят создать такую картину. Но расследование еще даже не начато.
Неизвестно, как Байрам оказался на берегу в период, когда в Турции нельзя выходить на улицу. На том берегу, где все произошло, обычно дежурит сотня полицейских. Как так получилось, что они не остановили Байрама, ведь выходить на улицу запрещено? Нет ни одного свидетеля произошедшего.
Какую цель преследуют те, кто тиражируют новость о самоубийстве? Говорил с друзьями, завтра узнаем детали», – написал на своей странице в Facebook азербайджанский журналист Афган Мухтарлы.
Активист Эльгих Гахраман сообщил агентству Turan следующее: «Уже два дня от Байрама не было новостей. 4 мая из полиции мне сообщили, что два дня назад в море нашли тело. Полиция пока не сообщает о причине смерти и рассматривает несколько версий: самоубийство, несчастный случай и покушение. Мне показали фото погибшего, его личность установлена. Сегодня я пойду в морг и еще раз посмотрю, чтобы удостовериться, хотя на фото ясно видно – это Байрам, я не сомневаюсь».
Другой товарищ погибшего Ульви Гасанли на своей странице в Facebook написал, что после его пропажи друзья обратились в полицию. Вечером накануне полиция сообщила об обнаружении тела: «Друзья пытаются разобраться что случилось. Надеемся, что следствие разберется. По этому поводу нанят адвокат».
Баскетболиста Георгия Шермадини впустили в Россию «после вмешательства Лиги чемпионов»
Один из лидеров «Иберостар Тенерифе», грузинский баскетболист Георгий Шермадини получил разрешение на въезд в Россию после вмешательства руководителей Лиги чемпионов ФИБА. Об этом в Twitter написал спортивный обозреватель Арис Баркас.
Ранее Федерация баскетбола Грузии (ФБГ) сообщила, что от Шермадини потребовали российскую визу – несмотря на то, что он резидент Испании, и проблем с документами в других странах у него не возникало. По информации ФБГ, проблема, связанная с визой, была урегулирована с большой задержкой.
Отметим, что Шермадини пришлось провести ночь на диване в аэропорту. В клубе жёстко отреагировали на произошедшее, назвав ситуацию недопустимой, – пишет издание «Чемпионат».
«Тенерифе» проведёт первый матч в рамках «Финала восьми» Лиги чемпионов 6 мая. Испанский клуб встретится с французским «Страсбуром».
Правительство России временно запретит экспорт гречки
Правительство России временно запретило вывозить из страны гречневую крупу. Ограничение действует с 5 июня по 30 августа, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, сообщается, что решение принято "в целях обеспечения продовольственной безопасности". Запрет не распространяется на гуманитарную помощь, обеспечение российских военных на территории других государств, в также поставки на Байконур и остров Шпицберген.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков сообщали, что цены на гречневую крупу в России могут вырасти на 15 процентов. Они связали это с дефицитом крупы, а также с ростом экспорта гречихи. В 2020 году около четверти от всей произведённой в России гречихи продали за границу, рассказал собеседник издания.
По данным "Интерфакса", экспорт гречихи из Алтайского края - основного российского производителя этой культуры - в первом квартале 2021 года увеличился в 2,7 раза и достиг 19,6 тысяч тонн, гречневой крупы – в полтора раза до 16,8 тысяч тонн.
Гречка в России дорожает с начала 2021 года, непрерывный рост цен продолжается с середины марта. Согласно данным Росстата, за год гречневая крупа подорожала на 36 процентов до 94 рублей за килограмм.
С конца прошлого года российские власти пытаются сдерживать рост цен на социально значимые продукты.
Запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и чеснока, действовал и в прошлом году. В 2019 году доля России и других стран ЕАЭС в грузинском импорте гречки составляла 68%.
В Грузии выявили максимальное с 5 января число заболевших коронавирусом
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 4207 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За сутки в стране выявили 2171 новый случай коронавируса. По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 5 января. Накануне провели 27 648 тестов: PCR-тестов – 11 736, экспресс‐тестов на антиген – 15 912.
Выздоровели еще 1074 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 315 913, выздоровевших – 296 532.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 7,85%, за последние 14 дней составляет 5,33%, за неделю – 6,27%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
В Госдуме хотят лишить избирательного права сторонников Навального
Во вторник на рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, запрещающий участвовать в парламентских выборах тем, кто "причастен к деятельности общественного или религиозного объединения, а также иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими".
В документе указано, что запрет будет распространяться почти на всех членов такой организации - от учредителей до рядовых работников, которые соответственно работали в ней за три или один год до того, как суд решил запретить или ликвидировать объединение.
Согласно законопроекту, руководители таких организаций не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, а сотрудники — в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации.
Депутаты предложили распространить запрет и на "иных лиц, причастных к деятельности таких организаций". Тем, кто предоставлял денежные средства, имущественную, консультативную или иную помощь организации за год до ее запрета будет запрещено баллотироваться в течение трех лет.
Леонид Волков, соратник Алексея Навального, считает, что законопроект разработан специально против команды оппозиционера и тех, кто её поддерживает. По его оценке, запрет может затронуть более 200 тысяч человек, делавших пожертвования команде Навального.
"Жертвовал нам хотя бы копейку в течение последнего года, работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет - тебе нельзя баллотироваться в Госдуму. Это открытое поражение в правах сотен тысяч людей, настоящий фашизм", - так оценил законопроект Леонид Волков.
- Прокуратура потребовала признать фонды и штабы сторонников Навального экстремистскими 16 апреля – когда оппозиционер держал в колонии голодовку, а его сторонники готовили большой митинг в его защиту. По утверждениям ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Суд начал предварительное рассмотрение дела о внесении в список экстремистских организаций уже внесённого в перечень иностранных агентов Фонда борьбы с коррупцией.
- 26 апреля прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального до решения суда по иску о признании их экстремистскими. После чего штабы закрылись.
- 30 апреля Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла общественную организацию "Штабы Навального" в перечень экстремистов и террористов. Юридически такой организации не существует.
Родственники и друзья Ахры Авидзба требуют освободить его из-под стражи
Родственники и друзья зкс-помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия, героя «ДНР» Ахры Авидзба накануне вечером собрались у здания Службы государственной безопасности. Они требовали освободить Авидзба, так как 5 мая, в 0:00 часов истек срок его содержания под стражей.
От СГБ родственники и друзья Авидзба перешли к зданию МВД с требованием объяснить, на каком основании он до сих пор удерживается в заключении.
Как пишет Telegram-канал АМРА-life, к собравшимся вышел глава абхазского МВД Дмитрий Дбар. Он сказал, что Гульрипшский районный суд, которому было передано дело, вынес постановление о продлении срока ареста.
Дбар также добавил, что правоохранительные органы выполняют решение суда, и если суд примет решение об освобождении Ахры Авидзба, то он выйдет на свободу.
Ранее супруга Авидзба, Юлия Овчаренко написала в социальной сети, что может объявить бессрочный пикет и разбить палатку у стен МВД и администрации президента вместе со своими несовершеннолетними детьми – «и находиться там до тех пор, пока закон не станет превыше чьих-то личных корыстных интересов».
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
- Абхазский президент Аслан Бжания в интервью ТАСС ответил на вопрос –действительно ли у служб была информация о готовящемся госперевороте?: «Посмотрите кадры, на которых видно, какое количество оружия было изъято. А перед этим посмотрите, что говорили носители этого оружия, в каком ключе они высказывались. В известной степени ответ на этот вопрос вы сами себе найдете.».
Байден планирует встречу с Путиным в июне во время поездки в Европу
Президент США Джо Байден заявил о готовности провести предложенный им российско-американский саммит во время его поездки в Европу в июне.
"Я на это надеюсь и рассчитываю. Мы работаем над этим", - сообщил президент Байден, отвечая во вторник на вопросы журналистов. Джо Байден отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве президента в Великобританию, где он примет участие во встрече глав стран-членов "Большой семёрки", которая пройдет с 11 до 13 июня. 14 июня он отправится в Брюссель на саммит стран-членов НАТО, а затем встретится с лидерами стран-членов Евросоюза.
Идею проведения американо-российского саммита президент Байден выдвинул в апреле, она оказалась неожиданностью для американских наблюдателей. Джо Байден объявил, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в третьей стране и обсудить проблемы, вызывающие рост напряженности в отношениях между двумя странами. Среди этих проблем - российская угроза в отношении Украины, российские кибератаки против американских компьютерных сетей, преследование в России Алексея Навального и его сторонников.
По словам Юрия Ушакова, советника президента Путина, подготовка к встрече двух президентов идёт полным ходом. Обсуждаются конкретные даты встречи в июне.
Ираклий Гарибашвили посетит Баку с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 мая отправится в Азербайджан с официальным визитом, сообщает пресс-служба администрации правительства. Сопровождать Гарибашвили в поездке в Азербайджан будет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Первая встреча в рамках официального визита премьер-министра Грузии состоится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Также Ираклий Гарибашвили встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.
- Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта и энергетики, производства, логистики.
Чешские СМИ: вице-премьер Ян Гамачек якобы готовил тайную сделку с Россией
Чешские СМИ 4 мая оживленно комментируют сведения о том, что первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек якобы обсуждал 15 апреля с чешским послом в России и представителями чешских спецслужб возможность тайной сделки с Москвой.
Гамачек якобы заявил о готовности не предавать огласке результаты расследования взрывов на военных складах у селения Врбетице - в обмен на один миллион доз российской вакцины «Спутник V». Другим условием такой сделки вице-премьер якобы назвал проведение в Праге встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
После публикации в чешских медиа этих сведений представители оппозиции призвали первого вице-премьера Яна Гамачека уйти в отставку. Оппозиционеры потребовали провести закрытое заседание Палаты депутатов чешского парламента специально для заслушивания Гамачека, от которого ожидают подтверждения или опровержения опубликованных сведений.
По данным портала Seznamzpravy.cz, встреча якобы проходила в офисе главы МВД Чехии сразу после того, как Гамачек объявил о поездке в Москву.
Визит в Москву якобы должен был состояться через неделю, но не состоялся. На встрече, кроме Гамачека, были посол Чехии в России Витезслав Пивонька, директор Управления внешних связей и информации чешской разведки Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун и начальник полиции Ян Швейдар.
Позднее в офис Гамачека приехал генеральный прокурор Чехии Павел Земан. Чешские СМИ отмечают, что на встрече не было представителей Службы безопасности Чехии, расследовавшей взрывы у селения Врбетице в 2014 году.
Гамачек, занимающий в коалиционном правительстве второй по значимости пост после премьера, собирался посетить Москву 19 апреля, и выражал желание вслед за Словакией приобрести российскую вакцину «Спутник». Однако 17 апреля он неожиданно отказался от поездки. В тот же день Чехия обвинила сотрудников ГРУ во взрывах на военных складах в Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. Это стало началом большого дипломатического конфликта между властями двух стран и привело к приостановке работы консульских служб в Праге и Москве. На это обратил внимание телеканал «Настоящее время».
В Абхазии за сутки выявлено 49 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 211 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 49 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, 45 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 666 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 660 человек.
Германия приостановила разрешение на строительство «Северного потока – 2»
Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии приостановило разрешение на достройку газопровода «Северный поток – 2», передает DW. Это сделано на время рассмотрения иска экологов против завершения проекта.
Старейшая в Германии природоохранная организация – Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) – подала иск в административный суд Гамбурга. Иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне страны, сообщила пресс-служба экологов.
Экологи изначально критически оценивали проект. По их мнению, маршрут, выстроенный через пять морских заповедников, наносит непоправимый ущерб морской среде Балтийского моря. «Северный поток – 2» напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, заявил президент NABU Йорг-Андреас Крюгер. В регуляторе считают, что строительство безопасно для экологии.
Это не первый протест немецких экологов. В начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода.
В апреле иск против строительства «Северного потока – 2» подала другая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).
- Строительство «Северного потока – 2» из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа.
- Россия, Германия и ряд других стран, компании которых изначально участвовали в строительстве, настаивают, что газопровод – исключительно коммерческий проект.
Прибывшего на матчи баскетбольной Лиги чемпионов Георгия Шермадини не пускают в Россию
Одному из лидеров испанской команды «Тенерифе», грузинскому баскетболисту Георгию Шермадини не разрешили въехать в Россию, где начинается финальный этап Лиги чемпионов по баскетболу. Как сообщает Общественный вещатель Грузии, ему пришлось провести ночь в аэропорту Нижнего Новгорода.
О ночи, проведенной в кресле аэропорта перед матчем, написал в Instagram бразильский баскетболист и одноклубник Георгия Шермадини Марселиньо Уэртаса.
«Мы все поддерживаем Шермадини. Это недопустимо, что лучшему баскетболисту нашей команды не разрешают въезд в страну и он должен ночевать в аэропорту. Он все еще там, и никто ничего не сделал для решения этой проблемы. Впереди важный матч. Надеюсь, скоро все закончится», - написал бразильский баскетболист в соцсети.
По данным испанского издания, FIBA и баскетбольный клуб «Тенерифе» работают над решением этого вопроса.
На Ивери Мелашвили напали возле монастыря Давид-Гареджи
На эксперта грузино-азербайджанской госкомиссии по демаркации Ивери Мелашвили и съемочную группу оппозиционной телекомпании «Мтавари» напала группа местных жителей и духовных лиц близ монастыря Давид-Гареджи. По данным с места событий, сам Мелашвили не пострадал, однако был избит оператор и сломана видеокамера телекомпании «Мтавари». Съемочная группа приехала в Давид-Гареджи, чтобы снять видеосюжет.
Ивери Мелашвили полгода назад был задержан и обвинен в том, что его деятельность в госкомиссии по уточнению грузино-азербайджанской границы способствовала передаче грузинской территории Азербайджану. Сам бывший глава комиссии при МИД Грузии считает, что местные жители и представители духовенства были введены в заблуждение по вине властей. Об этом он заявил в комментарии «Мтавари».
«Я думаю, что эти люди, жители села, просто введены в заблуждение. Возможно, кто-то из них был провокатором, но это простые люди, и кто-то внушил им, что Мелашвили является предателем, что он что-то продал и передал, хотя на самом деле ничего такого не произошло», - заявил Мелашвили.
«Я специально не называю имен, говорю в общем, я обвиняю власти, конечно же, прокуратуру и систему правосудия. Эти люди введены в заблуждение. Представьте, что меня, совершенно невинного человека, называют предателем, ругают меня, оскорбляют… Кто-то показал смонтированные кадры или что-то в этом роде, что якобы Мелашвили сказал, что Давид Гареджи не принадлежит Грузии. То, что Давид-Гареджи – это Грузия, это как дважды два четыре. Это не требует доказательств», - заявляет Мелашвили.
- Сотрудника МИД Ивери Мелашвили и сотрудницу МВД Наталью Ильичеву, которые многие годы были членами комиссии по делимитации-демаркации госграницы Грузии с Азербайджаном, обвиняют в незаконной передаче части территории страны. По скандальному обвинению они были задержаны 7 октября 2020 года, незадолго до выборов в парламент Грузии.
- Дело картографов вызвало широкий резонанс в обществе, так как вопрос касается того участка госграницы между Грузией и Азербайджаном, который проходит по территории средневекового грузинского монастырского комплекса Давид-Гареджи. В настоящее время несколько строений комплекса оказались на спорной территории, что нередко становится предметом острых общественных дискуссий.
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