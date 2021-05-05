Борис Ачба: семь лет лишения свободы с конфискацией имущества

Сегодня Сухумский городской суд признал бывшего гендиректора Республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор» Бориса (Бондо) Ачба виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере – почти 19,5 миллионов рублей – и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества.

Не так часто СМИ рассказывают о пресс-конференции руководителя того или иного ранга, а через пару лет освещают вынесение ему судебного приговора по тяжкой статье. В данном случае ситуация и вовсе была почти фантасмагоричная, если учесть, что аккурат три года назад, 17 мая 2018 года, «Эхо Кавказа» в репортаже «Им любые дОроги дорОги» освещало пресс-конференцию Бориса Ачба об итогах работы РУП за последние годы, которую тот проводил в своем кабинете гендиректора «Абхазавтодора» – буквально на пару этажей выше в том же здании, где расположен и Сухумский горсуд.

Через два года, 18 июня 2020-го, пресс-служба Службы государственной безопасности республики сообщила, что в отношении и. о. гендиректора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба возбуждено уголовное дело. Ачба был задержан и водворен в СИЗО. СГБ проинформировала, что 27 февраля 2017 года Ачба обратился к экс-президенту РА Раулю Хаджимба с письмом, в которое внес несоответствующие действительности сведения о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия, якобы вызванного паводками, имевшими место в октябре – ноябре 2016 года и в январе – феврале 2017 года в Гудаутском районе в устьях рек Хипста и Аапста. По данным ведомства, Ачба составил подложные контракт и проектно-сметную документацию якобы на выполнение ремонтных работ на 20 млн рублей. Затем заключил договор с предприятием, учредитель которого является вымышленным лицом, и перечислил эту сумму. Впоследствии деньги были сняты со счета предприятия.

15 июля 2020 года Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба отказал в удовлетворении ходатайства следственного отдела СГБ о продлении срока содержания под стражей в отношении Бориса Ачба. Основанием отказа в удовлетворении ходатайства было представленное в судебное заседание медицинское заключение, согласно которому у обвиняемого Ачба имеются заболевания, включенные в перечень, препятствующие содержанию под стражей, утвержденные постановлением КМ РА от 22.09.2015 г. В отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ходатайствовала в опубликованном коллективном письме и группа известных в обществе людей.

5 ноября 2020 года уголовное дело в отношении Ачба поступило в городской суд. 20 апреля 2021 года в ходе прений сторон Генеральная прокуратура Абхазии запросила для него восемь лет и шесть месяцев лишения свободы. По версии следствия из президентского фонда Ачба получил денежные средства в размере 19 471 162 рублей, которые впоследствии похитил путем составления заведомо ложных документов, якобы свидетельствующих о выполнении работ, заключив контракт с ООО «ЮгСтройКомплект», учредителем которого является вымышленное лицо по фамилии Филимонов.

По словам прокурора Эльвиры Хазириши, в 2016 и 2017 годах никаких природных катаклизмов, в результате которых пострадали русла рек Аапста и Хыпста, не было. Это подтверждается со слов глав администраций сел, представителей МЧС Гудаутского района, экологической службы и главы администрации Гудаутского района. Также, по словам прокурора, вымышленная организация «ЮгСтройКомплект» не имеет никакой материально-технической базы и не смогла бы выполнить тот объем работ, который был установлен в проектно-сметной документации. Также допрошенный специалист Эсфирь Майтоп, которая выезжала на место и осматривала русло реки, говорит, что ни камни, ни мусор не вывозились из русла реки Хыпста. Если бы эти работы проводились, была бы насыпь, объемом шесть метров, глубина реки увеличилась бы на 2,5 метра. Отсутствие остаточных работ говорит о том, что указанный объем работы выполнен не был.

Адвокат Бориса Ачба Инга Габилаиа не согласилась с обвинениями в адрес своего подзащитного. По ее словам, то, что проблемы на реках Хыпста и Аапста действительно существовали, подтверждает сам экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба, однако обвинение это в расчет не берет.

«Следствие не смогло установить, что работы, указанные в проектно-сметной документации, выполнены не были. Установить это без специальных познаний невозможно, это не смогли установить даже заявленные свидетели, ведь они сами заявили, что для исследования нужны гидрологи, гидрогеологи и гидротехники, которых в Абхазии нет», – добавила она.

В ходе прений сторон выступил и подсудимый Борис Ачба. По его словам, работы на реках Аапста и Хыпста были необходимы в тех же целях, в которых сейчас ведутся очистительные работы на реке Кодор, чтобы избежать стихийных бедствий. Ачба тогда сказал:

«Да, мне поступил звонок из приемной президента. Это бывало не единожды. И это ни для кого не секрет. Сказали обратить внимание на два проблемных участка рек, что я и сделал. На второй день выехал на место, обследовал, пришел к главе Администрации Гудаутского района Руслану Михайловичу Ладария и доложил, что вот такая ситуация. Доложил потом президенту. Об исполняющей организации, субподрядной («ЮгСтройКомплект») я, конечно, слышал в первый раз, но когда указания исходили оттуда, из столь важного кабинета, мне, мои дорогие, не приходило в голову сомневаться в главе государства, так как знаю его порядочность и честность. Моя вина не доказана, я не нанес никому никакого материального ущерба. Я не присваивал эти деньги. Ни с каким Филимоновым, которого в упор не знаю, ни разу его не видел, в сговор не вступал. К этим деньгам никакого отношения не имею; как поступили они на расчетный счет «Абхазавтодора», так и ушли на расчетный счет исполнителя. Говорить о хищении этих средств – полный абсурд… Мое личное мнение и мнение людей, которые меня хорошо знают, – надо мной ведется политическая расправа».

Ранее, во время предварительного следствия, Ачба говорил, что против него возбудили дело потому, что он возглавлял избирательный штаб Рауля Хаджимба в Сухуме на президентских выборах.

Адвокат Габилаиа обратилась к суду с просьбой: в случае вынесения обвинительного приговора учесть, что Ачба страдает сахарным диабетом и гипертонической болезнью, что входит в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, и применить статью об отсрочке приговора.

Сегодня судья Сухумского горсуда Мадина Чанба, начиная с 11 утра, в течение часа и двадцати минут оглашала полную версию приговора. Вот что она сказала в завершение:

«Оснований для применения статьи об отсрочке приговора суд по делу не усматривает, так как данный вопрос подлежит рассмотрению в порядке исполнения приговора… На основании изложенного, суд приговорил: Ачба Бориса Хутушовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия, и назначить ему наказание в виде семи лет лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества. Ачба Борису Хутушовичу меру пресечения в виде домашнего ареста изменить и до вступления приговора в законную силу взять под стражу в зале суда».

Впрочем, сделать последнее было невозможно, так как Ачба в зале суда отсутствовал.

В срок отбывания наказания будет зачтено содержание Бориса Ачба под стражей в период с 18 июня по 14 июля 2020 года и нахождение его под домашним арестом в период с 15 июля по 4 мая 2021 года.

Адвокат Бориса Ачба отметила после заседания суда, что не согласна с приговором и будет обжаловать его в Верховном суде Абхазии.

Борис Ачба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником Жилищного управления и заместителем главы Администрации Сухума. В 2007 году он был уволен. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства ему был вынесено условное наказание.

Ачба занимал должность заместителя руководителя госкомпании «Абхазавтодор» с 2014 по 2016 год. В 2016 году был назначен гендиректором.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия