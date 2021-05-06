Президента Грузии зовут к вето

В грузинской оппозиции надеются на то, что президент Саломе Зурабишвили наложит вето на поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Сегодня она встретилась с несколькими представителями оппозиции, которые считают эти поправки репрессивным механизмом против граждан, критикующим власть.

Президент Грузии всерьез рассматривает возможность наложить вето на поправки в Кодекс об административных правонарушениях, утверждают представители политического объединения «Граждане». Вчера один из них – Леван Иоселиани встретился с Саломе Зурабишвили, которая вот уже второй день знакомится с мнением представителей оппозиции об утвержденных поправках к трем статьям Кодекса об административных нарушениях. На сегодняшней пресс-конференции Иоселиани, участвовавший в парламентском обсуждении поправок, заявил:

«Она интересовалась нашим отношением к изменениям в Кодекс об административных правонарушениях. Я объяснил ей, почему проголосовал против поправок, которые ухудшают правовое положение наших граждан. Раз уж она начала проводить такие встречи, то можно предположить, что она может наложить вето на эти поправки».

Одним из первых, приглашенных на встречу с президентом в дворец Орбелиани был оппозиционный депутат от «Гирчи» Яго Хвичия, кстати, он также первым раскритиковал принятые поправки в парламенте:

«Я объяснил ей, почему эти изменения по своему смыслу схожи с советскими идеями и почему они противоречат документу, представленному господином Шарлем Мишелем, который, насколько мне известно, поддерживала и госпожа президент. Мы ждем, что через несколько дней, а возможно и часов, президент примет решение по этому законопроекту. Я надеюсь, что госпожа президент наложит вето на этот ужасный документ», – сказал Хвичия в интервью журналистам.

Оппоненты власти неоднократно поясняли почему выступают категорически против новых поправок, их мнение поддерживает и ряд НПО в Грузии, среди которых и «Демократическая инициатива Грузии». В последнем заявлении этой организации говорится:

«Мы считаем, что эти изменения негативно повлияют на качество защиты свободы слова и собраний в стране, они противоречат конституционным стандартам и опыту других стран. Суть изменений и ускоренный процесс их принятия указывают на то, что настоящая цель правительства – подавить критическое мышление с помощью репрессивных механизмов в стране».

Так считают и подписавшие соглашение Шарля Мишеля представители «Стратегии Агмашенебели», «Лело» и депутат Саломе Самадашвили, с которыми сегодня встретилась президент Зурабишвили. Кстати, последняя напоминает, что даже в случае отказа президента от применения вето, существуют методы борьбы против принятых поправок:

«Для того, чтобы был инициирован новый законопроект необходимо, чтобы в силу вступили уже принятые изменения. Но это процедура, которая растянется по времени. Было бы хорошо, если бы задействование этих поправок мы бы могли остановить с помощью вето. Тогда властям придется заново обсуждать изменения в кодекс, с участием оппозиции».

Между тем, представители партии власти еще раз напомнили оппонентам, что обсуждение поправок проходило без них лишь из-за отказа оппозиции участвовать в работе парламента. Говорит депутат от большинства Гурам Мачарашвили:

«По вопросу, который они сейчас обсуждают с президентом, они не явились в парламент. Это указывает на то, что их, в действительности, не интересуют принятые поправки, а интересует лишь поиск каких-то неточностей, каковыми они считают изменения. Но пусть лучше выполняют подписанное соглашение, то есть принимают участие в работе парламентских комитетов и присутствуют на сессиях».

Почему возникла необходимость в принятии озвученных поправок, пояснил сегодня журналистам представитель парламентского большинства Рати Ионатамишвили:

«Мы приводим законодательство в соответствие с европейскими стандартами, когда закон подходит с большей жесткостью к нарушениям, совершенным повторно. Естественно у оппозиции есть право встречаться с президентом, а президент обязана принять их – этот процесс я оцениваю положительно. Но что касается самого диалога, я считаю, что этот процесс рассчитан на получение политических дивидендов (оппозицией)».

И если представители большинства продолжат настаивать на своем, то и вето, которое может наложить на принятые изменения президент, мало на что повлияет, утверждает конституционалист Котэ Чокорая:

«Преодоление президентского вето, в условиях действующей конституции, очень простая процедура. Если парламентское большинство не учтет замечания президента по поправкам им потребуется голоса всего 76-ти депутатов, чтобы преодолеть вето. Именно так большинство и поступало в последние годы, когда практически все президентские вето были преодолены».

Однако сложившаяся ситуация значительно отличается от всех предыдущих, продолжает Чокорая. Президент Саломе Зурабишвили еще ни разу не использовала право вето, и представители правящей партии могут использовать ситуацию, чтобы доказать западным партнерам что в последнее время усилили свою приверженность демократическому пути:

«Если большинство не будет преодолевать вето – это может стать хорошим жестом для наших западных партнеров. Вы знаете, что с их стороны были критические замечания касательно принятых поправок, да и на фоне принятия последнего соглашения с оппозицией для властей было бы хорошо принять во внимание возможное президентское вето, для усиления своих позиций. Поэтому, я думаю есть шанс того, что в случае принятия президентом вето, большинство учтет его».

Между тем, сама президент никаких комментариев на этот счет сегодня (на момент написания статьи) не делала.