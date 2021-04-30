От президента Зурабишвили ждут исправления «Грузинской мечты»

Грузинские власти снова оказались под огнем критики, на этот раз – за стремительное принятие поправок к кодексу об административных нарушениях. Уже ночью к оппозиции и правозащитникам присоединилось посольство США в Тбилиси, распространив, как сказано, «полное глубокого разочарования» заявление. В поисках выхода оппозиционеры вспомнили о президенте Грузии.

Не успели грузинские правозащитники и оппозиционеры в полной мере развернуть наступление на «Грузинскую мечту» в связи с принятыми вчера поправками к кодексу об административных нарушениях, как ночью, так же стремительно, как эти поправки были приняты, отреагировало посольство США в Тбилиси. В обнародованном заявлении выражается «глубокое разочарование» тем, что правящая партия, как более ответственная в процессе разрешения политического кризиса, спешно приняла важный для общества закон и «в данном случае не оправдала ожидания»:

«Ускоренное принятие этих поправок было ненужным и бесполезным. Отсутствие конструктивных консультаций с оппозиционными партиями, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами вызывает вопросы о цели поправок. Соглашение, подписанное 19 апреля между политическими лидерами Грузии, призывает стороны добросовестно действовать сообща, чтобы уменьшить глубокую поляризацию, подрывающую демократический прогресс Грузии. «Грузинская мечта», как партия большинства в парламенте, несет особую ответственность за обеспечение выполнения соглашения от 19 апреля в этом духе», – говорится в заявлении. В нем содержится и призыв ко всем партиям, «особенно «Грузинской мечте», что пришло время работать вместе в парламенте.

Заявление посольства поддержали оппозиционеры и представители гражданского сектора, которые отметили, что тревогу западных партнеров вызывает не только форма, но и содержание закона. Они носят репрессивный характер и нацелены против гражданского активизма, убеждены оппоненты власти. Среди них и Алик Куправа, конституционалист, соучредитель движения «За Грузию». Он и его единомышленники в ноябре прошлого года разбили палатку у здания парламента с требованием досрочных выборов. Они больше всех доставляют неудобства власти, устраивая громкие акции протеста у дверей госучреждений.

Куправа отмечает, что административное заключение является репрессивным механизмом, вытекающим из характера кодекса, приятого в 1984 году. Ужесточение мер для гражданских активистов Куправа расценивает однозначно:

«Власть старается применить так называемый обжигающий эффект закона. Чтобы критически настроенные граждане оставались дома, не выражали протест. Но мы ни в коей мере не испугаемся санкций и продолжим борьбу против авторитарного режима Бидзины Иванишвили. Эти поправки указывают на то, что Бидзина Иванишвили старается полностью оформить в нашем государстве диктатуру».

Это мнение разделяют и в оппозиции. В условиях экономического кризиса большие штрафы от 1 до 4,5 тысяч лари (300-1300 долларов США) станут тяжелым бременем для участников акции протеста. Один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе оценивая заявление посольства США, предостерег грузинские власти от автократических методов. И предложил выход:

«В нем (заявлении посольства США) прямо пишут, что «Грузинская мечта» приняла неправильное решение. Такой путь не ведет к Европе, Западу. Это дорога к Лукашенко, Путину и Бердымухамедову. Вот на таком пути стоит «Грузинская мечта». Но это не остановит ни протестную волну, ни гражданских активистов, ни митинги. Техническим выходом из ситуации будет право вето, которое могла бы использовать госпожа президент».

Первым же о Саломе Зурабишвили вспомнил лидер «Гирчи» Яго Хвичия. На свой странице в Facebook он поздно ночью написал, что исправить ситуацию может президент. Ведь она тоже активно вовлечена в исполнение соглашения Шарля Мишеля и помиловав совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа исполнила свою часть взятого обязательства.

Пока ее позиция неизвестна. Примечательно, что за время своего президентства с 2018 года Саломе Зурабишвили еще не прибегала к своему конституционному праву вето. Хотя с учетом ее аффилированности с «Грузинской мечтой» многим это представляется невероятным. С другой стороны, во время встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, она поблагодарила западных партнеров за их усилия, позволившие вернуть государственным институтам, в том числе и президентскому, полноценные функции.

Возможно, на фоне острой критики со стороны посольства США, за которым могут последовать и другие заявления из ЕС, «Грузинской мечте» удобнее будет согласиться на президентское вето, чтобы оправдать ожидания западных партнеров. В противном случае, если даже президент решится и наложит вето, парламентское большинство с легкостью может его преодолеть.

Пока в правящей партии к уступкам не готовы. Ираклий Кадагишвили, глава парламентского комитета по вопросам процедур и правил попросил общество не путать «мелкое хулиганство» и «гражданскими свободами».

«Если вы считаете, что мелкое хулиганство и административное правонарушение это сегодня форма свободного выражения в Грузии, думаю у вас очень плохое представление о свободе выражения, протеста, в том числе свободе слова и так далее», – сказал Ираклий Кадагишвили журналистам. Там же он рассказал о том, что в «Грузинской мечте» думают по поводу заявления посольства США:

«Мы не можем привязать законодательный процесс к повесткам дня «Национального движения» и тех партий, которые фактически не выполняют свои обязательства. Об этом мы будем дополнительно консультироваться с нашими западными партнерами, повысим степень их информированности. Возможно, оппозиция постоянно будет пребывать в режиме полубойкота, и что нам делать, больше не принимать законы и застопорить парламентскую работу? Мы этого не можем себе позволить».

«Полубойкотом» в «Грузинской мечте» называют решение вошедших в парламент оппозиционеров не участвовать в полноценной работе парламента до тех пор, пока не будет освобожден из заключения лидер «Нацдвижения» Ники Мелия, партия которого продолжает полный бойкот. Но сегодня, посовещавшись, депутаты, подписавшие соглашение Мишеля, решили со вторника в полном объеме подключиться к парламентской работе.

Депутат Саломе Самадашвили не исключила, что, если президент откажется накладывать вето, в оппозиции для исправления ситуации рассматривают возможное инициирование новых поправок.

Правовой выход из сложившейся ситуации ищут и представители правозащитных НПО. В Ассоциации молодых юристов (АМЮГ) не исключили обжалования принятых поправок в судебных инстанциях.

Чем чревато ужесточение административных санкций, поясняет директор программ по правовой защите при АМЮГ Нона Курдованидзе:

«Все это повлияет на право мирных собраний и самовыражения. Мы знаем, что именно эти статьи используются государством для ограничения гражданских свобод. Мы знакомы не с одним фактом, когда против активистов в суде применялись высокие штрафы. Кодекс об административных правонарушениях нужно менять полностью, в нынешних условиях, когда в судах стандарты рассмотрения таких дел являются проблематично низкими, ужесточение санкции неприемлемо, это ухудшит правовое положение в стране».

А правовое положение в Грузии совсем недавно откатилась к уровню десятилетней давности. В апрельском отчете Freedom House говорится: «Демократический рейтинг Грузии вернулся на позиции 2011 – «последнего года перед тем, как нынешняя правящая партия сменила непопулярное и более репрессивное правительство».

Принятые накануне поправки в кодексе административных правонарушений в силу вступают с первого июня. Что обнадеживает оппонентов власти – есть время для их отмены.