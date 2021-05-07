Пророссийские огранизации проведут в Грузии шествие «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертный полк» памяти солдат, погибших во Второй мировой войне, пройдет в Тбилиси и других городах Грузии 9 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу общественной организации «Бессмертный полк Грузии».

«Шествие... пройдет во многих населенных пунктах Грузии. Акция «Бессмертного полка Грузии», приуроченная к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне... будет проведена с учетом новых правил: при возложении цветов к памятникам необходимо соблюдение социальной дистанции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Тбилиси шествие начнется в 10.00 часов по местному времени в парке Ваке.

У многих в Грузии шествие «Бессмертного полка» с георгиевскими лентами вызывает протест. Они расценивают это как поддержку российской оккупации. Из-за этого в прежние годы 9 мая парк Ваке не раз становился местом противостояния между сторонниками и противниками идеи «Бессменного полка». В прошлом году условия продиктовала пандемия – шествие «Бессмертный полк» прошло в онлайн-фомрате.

При этом в стране действует «Хартия свободы», которая запрещает использование коммунистической, в том числе советской символики во время публичных мероприятий.