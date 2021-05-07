Грузинский рыцарь в цветах российского триколора

Россия укрепляет свои позиции в Грузии – подобными хэдлайнами пестрит грузинская, да и российская пресса после того, как известный бизнесмен Леван Васадзе объявил о своем приходе в политику.

Во всем виноват Шарль Мишель – именно его план вывода Грузии из политического кризиса привел в грузинскую политику бизнесмена и, по совместительству, «православного рыцаря» Левана Васадзе. Первое же заявление новоявленного политика поставило его особняком от ныне противоборствующих лагерей. Если и власти, и оппозиция спорят над формулировками подписанного ими соглашения, то Васадзе прямо противопоставляет себя компромиссу, к которому удалось с большим трудом прийти при посредничестве ЕС и США:

«Основной причиной моего решения стало то, что страна находится в условиях перманентного кризиса, как с политической, так и экономической, культурной, социальной, идеологической точки зрения. Для меня последней каплей стало подписание т.н. документа Даниельсона, что, грубо нарушило суверенитет страны», – заявил Васадзе.

По его мнению, отныне Грузия «фактически находится под внешним, западным управлением». Сам же Васадзе явно тяготеет к северу. Бизнесмен на протяжении последних лет довольно часто благодарил «единоверную Россию за спасение грузинского народа от физического уничтожения с конца XVIII века», считал и по-прежнему считает православие основой незыблемости российско-грузинских отношений и водит дружбу с российскими олигархами вроде Владимира Евтушенкова и идеологом «евразийской теории», подразумевающей необходимость объединения народов на постсоветском пространстве, философом Александром Дугиным.

«Вместе с русским народом мы вытерпели и победили сначала фашизм, а затем и коммунизм, которые пришли к нам с Запада. До этого христианская Россия помогла спасти христианскую Грузию от разрушения», – заявлял, в частности, Васадзе на одном из съездов Всемирного конгресса семей в Тбилиси.

Более того, бизнесмен в принципе не скрывает, что большой частью собственного капитала, составляющего около 25 миллионов долларов, он тоже обязан России. Правда, теперь, идя в грузинскую политику Васадзе публично пообещал избавиться от российских активов:

«У меня есть доля в российской сети зоомагазинов, но я собираюсь ее продать».

Обладатель титула рыцаря Большого креста династического, дарованного ему семьей Багратиони, активно ратует за возрождение традиций и отказ от западного либерализма. По мнению Васадзе, «либерализм пожирает наших детей и является заболеванием». Именно он был инициатором создания неких «народных отрядов», которые намеревались «отодрать за уши женоподобных» участников так и не состоявшегося Tbilisi Pride.

Новая политическая сила под названием «Эртоба, Раоба, Имеди», что переводится как «Единство, Сущность, Надежда», появится на политической арене уже 16 мая – именно на этот день назначен учредительный митинг в центре Тбилиси. То есть за день до того, как во всем мире будет отмечаться день борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией. То, что фобий подобного характера у господина Васадзе хватает, он доказывал не раз. Примечательно и то, что аббревиатура нового движения складывается в слово «эри», что по-грузински означает «народ».

Интересно, что тот же Александр Дугин в своих заявлениях относительно Грузии не раз утверждал, что в стране должна появиться новая политическая сила, опирающаяся именно на народ, которая и сменит находящуюся у власти «Грузинскую мечту», которая до поры до времени выполняет полезную роль:

«Иванишвили и «Мечта» – это переходная структура, но она очень полезная».

Полезность, по мнению наблюдателей, в том числе в контексте противостояния с «Единым национальным движением». Жесткая и бескомпромиссная борьба двух крупнейших партий в итоге должна привести к народному разочарованию в обеих политических силах и тогда этому самому народу можно будет предложить другой подход.

К слову, довольно интересный подход к самым чувствительным для Грузии вопросам Васадзе уже озвучил – объявляя об основании партии, он назвал Абхазию и Южную Осетию «территориями, оккупированными Россией». При этом подчеркнул, что вывод российских военных с этих территорий будет возможен только в результате диалога и компромиссов.

Впрочем, компромисс с грузинскими политическими силами Васадзе исключает. И хотя и в «Грузинской мечте», и в оппозиции политические амбиции бизнесмена всерьез не воспринимают, некоторые наблюдатели уже назвали анонсированное учреждение новой партии появлением той самой пресловутой третьей силы, о которой столько говорится в последние месяцы.

Если до пресс-конференции Васадзе под этой силой многие подразумевали бывшего премьер-министра Георгия Гахария, то теперь акценты сместились. В отличие от экс-главы кабмина, Леван Васадзе имеет очень серьезный козырь – он пользуется расположением Грузинской православной церкви и является другом местоблюстителя патриарха, преподобного Шио (Муджири). А ГПЦ именно та сила, которая определенно может обеспечить новоявленному политику-рыцарю готовый электорат, который очень быстро может набрать критическую массу.