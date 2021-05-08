Коронавирус в Грузии: 1 564 случая заражения за сутки, 18 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 564 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,71%, за последние две недели – 5,84%, а за последнюю неделю – 6,71%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 320 830.

Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 900. В Имерети выявлено 162 факта, в Самегрело и Земо Сванети – 115, в Аджарии – 105, в Квемо Картли – 72, в Кахетии – 64, в Шида Картли – 52, в Гурии – 36, в Мцхета-Мтианети – 31, в Самцхе-Джавахети – 18, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 263.

Выздоровели 693 человека, их общее число выросло до 299 500.

На данный момент в Грузии 17 041 активный случай коронавируса. Из них 4 284 пациента (более 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 2 470 инфицированных, в Аджарии – 493, в Имерети – 443. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 186 человек.

11 969 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 788 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 69 граждан, в самоизоляции остаются более 35,5 тысячи человек.