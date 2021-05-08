В Южной Осетии выявили три новых случая инфицирования COVID-19

Александр Лукашенко, бессменно правящий в Беларуси с 1994 года, заявил, что готов провести в стране досрочные президентские выборы – одновременно с новыми выборами президента в США. Так он отреагировал на призывы Соединённых Штатов и других стран "Большой семёрки" провести в Беларуси новые выборы с участием международных наблюдателей. Выборы, победителем которых Лукашенко был объявлен в августе 2020 года, страны Запада легитимными не считают.

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", – приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА.

Своё представление о том, что США должны провести досрочные выборы, Лукашенко обосновал тем, что, по его мнению, голосование на президентских выборах в ноябре 2020 года было сфальсифицировано. "Они вытерли ноги о действующего Президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали", – выступил Лукашенко с рассуждениями, имея в виду блокировку аккаунта Дональда Трампа в социальной сети Twitter в январе.

Конституция США не предусматривает возможности досрочных выборов президента. Они проводятся в любом случае 1 раз в 4 года, а если действующий президент умирает или становится недееспособным, президентом становится вице-президент.

Ранее Лукашенко не исключал, что проведёт досрочные выборы президента Беларуси. Он, в частности, намекал на возможность их проведения после принятия новой конституции страны. Сейчас оно намечено на начало 2022 года, однако этот срок не гарантирован, проект конституции ещё не готов. Ряд комментаторов писал, что на досрочных выборах после принятия конституции настаивает Россия, однако публично официальная Москва не выдвигала таких требований. Нынешний срок полномочий Лукашенко – шестой по счёту – заканчивается в 2025 году.