Паата Имнадзе: Эпидемическая ситуация в Грузии остается сложной

Эпидемиологическая ситуация в Грузии довольно сложная, однако, если в первой половине мая не произойдет резкого увеличения случаев заражения COVID-19, то к лету она улучшится. Об заявил журналистам заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.

«У нас достаточно сложная эпидемическая ситуация. Если мы пройдем первую половину мая таким образом, чтобы не было катастрофического увеличения числа заболевших, я очень надеюсь, что мы встретим лето более-менее нормально», - сказал эпидемиолог.

По словам Имнадзе, процесс вакцинации против коронавируса в стране идет хорошими темпами. Он выразил надежду на то, что кампания расширится еще больше.

«Мы очень надеемся, что прививки, которые неплохо проводятся в стране, будут еще больше расширены, еще больше наших сограждан будут вакцинированы, и у нас больше не будет таких прискорбных дней», - сказал Имнадзе.

По данным на 9 мая, в Грузии 61 319 человек получили как минимум первую дозу вакцины, сообщает агентство «Новости-Грузия». Показатель выявления новых случаев заражения за последние 14 дней составляет 5,98%, за последние семь дней – 6,55%. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 321 919 случаев заражения COVID-19 и 4 281 летальный исход.