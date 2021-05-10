Грузинская избирательная реформа началась с венецианской защиты

Грузинская оппозиция подключается к обсуждению реформы избирательного законодательства, предусмотренного соглашением Мишеля. Переговоры с властью на эту тему состоялись сегодня в местечке Качрети, неподалеку от Тбилиси.

Реформа Избирательного кодекса, часть соглашения между властью и оппозицией должна привести к большей прозрачности в процессе голосования и подсчета голосов. Сегодняшние консультации прошли без представителей «Нацдвижения» и «Европейской Грузии», которые бойкотировали процесс до освобождения лидера ЕНД Ники Мелия.

Наиболее важными компонентами реформы является положение о ротации кадров на всех уровнях областных избирательных комиссий. Меняется и порядок комплектования ЦИК, часть которого будем формироваться по результатам открытого конкурса, а другая – партиями, преодолевшими избирательный порог. Кроме того, расширяется категория госслужащих, которым будет запрещено заниматься агитацией в предвыборный период.

Проект документа уже прошел экспертизу Венецианской комиссии, после которой он с незначительными замечаниями был направлен на рассмотрение парламента. Интрига же состоит в том, что документ должен быть принят квалифицированным большинством, с обязательным участием оппозиции.

Некоторые ее представители уже дали свои предварительные оценки. По словам лидера «Граждан» Алеко Элисашвили, после внесения изменений в этом виде подтасовки итогов голосования станут невозможными:

«Очень скоро мы получим историческую реформу, целью которой является повышение доверие избирателей. Множество важных деталей, например, таких, как проверка избирателей по отпечаткам пальцев, исключает подтасовки в процессе голосования. Периметр безопасности вокруг участков будет увеличен до 150 метров, что исключит давление на процесс голосования с стороны криминальных элементов и спецслужб. Думаю, использование электронных технологий в подсчет голосов является революционным сдвигом – через час будет получен точный результат. И наконец, при определенном количестве жалоб ЦИК будет обязан пересчитать 10% бюллетеней по всей стране, что лишает смысла любые подтасовки».

По мнению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, поправки призваны вернуть доверие людей к избирательному процессу:

«Предполагается внести до 40 фундаментальных изменений в Избирательный кодекс, и это правильно – избиратель не должен чувствовать, что его голос пропал зря. Для этого предусмотрены технологические новшества, в том числе бюллетень, на который будут нанесены штрих-код и бар-код, исключающий его повторное применение. Нас ждет очень широкий спектр преобразований», – заявил политик.

Наблюдатели также считают, что новшества могут значительно улучшить избирательную среду. По словам исполнительного директора «Справедливых выборов» (ISFED) Нино Долидзе, наиболее значимым моментом реформы можно считать изменение принципа формирования избирательных комиссий:

«Многие годы система обеспечивала власти большинство в ЦИКе, что позволяло ему управлять избирательным процессом. Мы считаем возможным успеть с изменениями к октябрьским муниципальным выборам, что позволит 9 партиям иметь по одному члену в ЦИК, а остальные 8 кандидатов будут утверждены парламентом, 2/3 голосов. Непредвзятая избирательная комиссия сможет установить факты нарушений на выборах, чего не удалось на прошедших парламентских. Тогда ЦИК под формальными предлогами проигнорировал жалобы наблюдателей, и никто не сообщил до общественности, были ли подтасованы выборы».

По мнению эксперта, от справедливых и прозрачных местных выборов будет зависеть многое. Цель, которой все шесть месяцев бойкота добивалась оппозиция – проведения досрочных парламентских выборов, если «Грузинская мечта» не сможет набрать больше 43%, становится достижимой. Дело осталось за малым – принять избирательную систему, которая поставит логическую точку в споре властей и оппозиции.