«Нацдвижение» считает третью силу лишней

Пасхальные каникулы продлены в Грузии из-за коронавируса, а вместе с ними отложена и амнистия, закон о которой должен принять парламент. Она предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников «Гавриловской ночи» 2019-го, прежде всего, Ники Мелия. Его освобождение под залог, как выяснилось сегодня, возможно также будет перенесено на следующую неделю. Зато не прекращаются дискуссии об объединении оппозиции на предстоящих местных выборах, которое предложил остающийся в тюрьме лидер «Нацдвижения».

Точные сроки выхода Ники Мелия, лидера «Нацдвижения», из руставской тюрьмы по-прежнему неизвестны. Уверенности, что это произойдет на этой неделе, у адвокатов Мелия нет. Завтра они планируют с ним встретиться и обсудить дальнейшие планы. В том числе и его согласие на поручительство ЕС вплоть до выплаты Брюсселем залога – все ради осуществления соглашения Мишеля.

Последним этот вопрос наряду с темой возвращения в парламент более 30 депутатов «Нацдвижения», с Никой Мелия обсуждал лидер «Лело» Мамука Хазарадзе. Он навестил коллегу в тюрьме 1 мая, в канун Пасхи. Хазарадзе лично хотел убедить Мелия в необходимости согласиться на предложение ЕС о выплате залога и возвращении к парламентской работе для принятия амнистии по делу «Гавриловской ночи», главным фигурантом в котором является Мелия. Его освобождение – один из пунктов соглашения Мишеля. Присоединения «Нацдвижения» к оппозиционным партиям, уже подписавшим соглашение, ждут как в Брюсселе, так и в Тбилиси.

Нику Мелия в выплате залога со стороны ЕС смущают интерпретации «Грузинской мечты», рассказал лидер «Лело» Мамука Хазарадзе. Он напомнил, что западные партнеры идут на беспрецедентный шаг для разрешения политического кризиса:

«К сожалению, это воспринимается как согласие Ники на то, чтобы «Мечта» потом попрекала его в согласии на уплату залога. Нужно понимать, что это предложение ЕС не означает, что там нарушают главный принцип – «ЕС за виновников деньги не платит». Мы убеждены, что ЕС примет решение, не задевая самолюбия Ники и не нарушая принципы, из-за которых он столько времени в тюрьме».

Хазарадзе, как и другие оппозиционеры, напоминают, что без присоединения «Нацдвижения» к парламентской работе невозможно будет принять конституционные поправки к избирательному кодексу. Реформа избирательной системы - также часть соглашения Мишеля, от нее зависит не только проведение справедливых и прозрачных местных выборов в октябре. От ее итогов зависит также достижение цели, которой все шесть месяцев бойкота добивалась оппозиция- досрочные парламентские выборы, которые пройдут, если «Грузинская мечта» на муниципальных выборах не сможет набрать больше 43%, и она с этим согласилась.

Потому с учетом призыва Ники Мелия из тюрьмы к оппозиции объединиться перед местными выборами остается актуальным для грузинских журналистов.

И даже в канун Пасхи на него пришлось отвечать в эфире «Рустави 2» лидеру «Лело» Мамуке Хазарадзе:

«Думаю, новые лица должны быть выдвинуты на местных выборах, в том числе и на выборах мэра (Тбилиси). Тем более что итоги выборов мэра не определят те 43+1%. Здесь важны итоги по пропорциональным спискам - и не только в Тбилиси, но по всей стране. Я скажу пока очень «сырую» мою формулу (победы) – оппозиция должна быть в координации, и в то же время в конкуренции».

А на вопрос, будет ли у «Лело» свой кандидат на пост мэра Тбилиси, Мамука Хазарадзе обещал ответить позже.

Бурные дискуссии о том, поддержит ли вошедшая в парламент оппозиция в качестве единого кандидата на выборах мэра Тбилиси лидера «Нацдвижения» Нику Мелия, шли вплоть до страстной Пятницы. Тогда же еще раз о своей формуле победы напомнил и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Формула поражения – если вся оппозиция поддержит кандидата «Нацдвижения». А я хочу формулу победы. Говорю прямо, как есть – в случаях противостояния «Миша- Бидзина», к сожалению, мы знаем, как заканчиваются выборы- побеждает Бидзина. Потому мы должны создать сильную третью силу, которая выдвинет альтернативную им, третью кандидатуру. Это моя формула победы и позиция «Стратегии Агмашенебели».

В «Нацдвижении» в успешности формулы Вашадзе усомнились. Там пока ждут освобождения Ники Мелия – «лидера главной оппозиционной партии», напомнил один из представителей партии Георгий Ботковели:

«В партии, председатель которой в тюрьме, обсуждать кандидата в мэры излишне. А Георгий Вашадзе серьезно представляет себе возможность победить Бидзину Иванишвили без главной оппозиционной партии?»

Кандидата «Нацдвижения» мы не поддержим, – был краток один из лидеров «Граждан» Леван Иоселиани. Он также сообщил, что в партии не исключают возможности вновь выдвинуть на эту должность своего лидера Алеко Элисашвили. На местных выборах в 2017-м, будучи независимым кандидатов, он получил лучший результат среди 13 оппозиционных кандидатов – более 17%, заняв в итоге второе место.

Первым тогда, кстати, финишировал с большим отрывом генсек «Грузинской Мечты» Каха Каладзе. И несмотря на то, что в этом году партию покинул ее основатель Бидзина Иванишвили, а с новым председателем Ираклием Кобахидзе, как часто пишут грузинские СМИ, у Каладзе конфликт, в «Грузинской мечте» настаивают, что и на этот раз ставка будет сделана на него. Все остальное – целенаправленные сплетни, убеждал вице-спикер Арчил Талаквадзе:

«У Тбилиси незаурядный мэр, успешный лидер нашей команды. Я уверен, в Тбилиси очень многие граждане желают и в будущем видеть Каху Каладзе мэром».

Чуть ранее и сам Каладзе, даже после сообщений о его болезни убеждал, что не собирается уходить из политики.

О своих амбициях на предстоящих муниципальных выборах заявила и отколовшаяся от «Грузинской мечты» парламентская группа экс-премьер-министра Георгия Гахария.

В многочисленности кандидатов на пост мэра Тбилиси не сомневается политолог Вахтанг Дзабирадзе. А специфика местных выборов с учетом обещанного снижения проходного барьера до 3%, считает Дзабирадзе, увеличивает шансы маленьких партии укрепить позиции в регионах. К тому же, «разобщенной» оппозиции будет легче набрать суммарно гораздо больше голосов, чем «Грузинской мечте», если они не будут тратить время на конфликт между собой, считает он:

«У «Нацдвижения» в регионах сильные организации, и если там их поддержит и остальная часть оппозиции, для самих маленьких партии это будет политическим «харакири», они не смогут создать свои собственные сильные ячейки. В случае создания единого блока возникнет конфликт интересов. Единство не устраивает и «Нацдвижение». В таком случае ему придется на местах в ущерб своей команде продвигать интересы другой партии – а это уже вызовет внутрипартийный конфликт между центральной партийной властью и региональной».

Оппозиции выгоднее, продолжает политолог, договориться о сотрудничестве уже по итогам выборов, во время распределения должностей в местных сакребуло и мэриях. Но до этого им предстоит утвердить избирательный кодекс, максимально исключающий использование административного ресурса «Грузинской мечтой». И первым делом на следующей неделе принять законопроект об амнистии для освобождения лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и других фигурантов «Гавриловской ночи».