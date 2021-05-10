Последнее танго Кремля

Итак, ЭТО все-таки произошло. Собственно говоря, ничего неожиданного тут нет – всегда было ясно, что все именно к ЭТОМУ идет, и рано или поздно случится то, что обязательно должно было случиться.

Москве сделала свой решающий шаг на пути смены ориентации Грузии с Запада на Россию. Как говорится, «последний бой – тяжелый самый»… На линию фронта выпустили дальнобойную артиллерию. Самый ценный московский актив в Грузии, который в течение многих лет был минимально задействован, и терпеливо ждал своего часа.

Сложно сказать, почему решение было принято именно сейчас – то ли Кремль пришел к выводу, что грузинское государство достаточно ослаблено бездарным управлением «Мечты, то ли решил, что достаточно внедрил в местное сообщество разного рода неправительственных организаций и черносотенных группировок, то ли ему показалось, что мозги совково-традиционных грузинцев в достаточной степени промыты поповской пропагандой.

То ли Кремль больше не устраивает половинчатая политика «Грузинский мечты», и там решили наконец сменить их на настоящих, правильных пацанов. А может быть все вместе, а может быть ничего такого, просто решили – зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?

В грузинской оппозиции принято считать, что нынешняя правящая партия – пророссийская, однако, судя по всему, ни Запад, ни, что самое главное, сама Россия так совсем не считают. Для Кремля «ГМ» – это меньше из зол в сравнении с радикальным западниками из ЕНД, но при этом далеко не идеал. Бидзина для Москвы однозначно более приемлем, чем Саакашвили, и тут никаких сомнений быть не может, но до подлинной гармонии – очень далеко.

О том, что и «Грузинская мечта» далеко не оптимальный вариант для Кремля, свидетельствует почти двухгодичное российское авиационно-туристическое эмбарго – так с союзниками себя не ведут. Точно также о наличии принципиальных разногласий свидетельствует и политика «бордеризации», которая создает «Мечте» нерешаемые проблемы и негативно отражается на ее репутации. Тоже не очень подходящее поведение в отношении вассалов.

Наконец об этом свидетельствуют и символические жесты, вроде упорного отказа Путина поздравлять с 9 мая президентов Грузии и Украины, а также официальный опрос, который поместил Грузию в десятку главных врагов России.

Кому-то это кажется мелочью, но в авторитарных режимах символические жесты имеют гораздо большее значение, чем в обычной жизни. В советское время лидеры различные людоедских режимов по всему миру получали многомиллиардное финансирование от КПСС только лишь напялив на голову кепку с изображением Ленина.

Так что символика в нашем деле очень важна.

«Мечта», которая ведет себя в отношении Москвы тише травы ниже воды, не создает ей никаких ощутимых проблем, сама по себе является проблемой – тем, что управляема Кремлем лишь частично. Соответственно, ее надо заменить на полностью лояльную, ту, которая будет молиться на Путина, даже не пытаясь смотреть по сторонам.

На первом этапе была Нино Бурджанадзе, но в последнее время с ней что-то видимо не срослось, и от ее промосковской позиции осталась лишь бледная тень. Затем был комичный бомжеватый кооператив под названием «Альянс патриотов», но и тут все пошло криво-косо. Несмотря на то, что благодаря примитивно-националистической риторике они сумели добиться расположения таких же люмпенов, как и они сами, этого оказалось недостаточно – Грузия не та страна, политику которой смогут сменить таксисты, базарники и уличные торгаши..

Здесь общественное мнение делает средний класс, который, возможно не такой многочисленный, как хотелось бы, но он умнее, организованнее, знает, чего хочет, и главное – регулярно ходит на выборы.

После провала на парламентских выборов Альянс бомжей куда-то пропал, а его лидер Ирма Инашвили ушла на телевидение. Наглядный показатель того, что Москва перестала их финансировать – плохо работаете мальчики-девочки, так что, давай, до свидания…

В ситуации откровенного кадрового голода, Москва решилась-таки ввести в бой свой основной резерв. Кадр, лучше которого у нее нет и не предвидится.

Леван Васадзе – лучший, и вероятно последний шанс Кремля разрушить крепость изнутри. Если не сможет он – то не сможет никто.

Нет, конечно, мы сейчас очень часто услышим версию, что на самом деле Васадзе – это агент Бидзины, но вряд ли это возможно – он слишком самостоятелен, амбициозен и богат, чтоб быть марионеткой какого-то там Бидзины.. Им руководят персоны гораздо выше…

Он выгодно отличается от всех других претендентов на роль главных кремлевцев в Грузии – он умеет излагать мысли, хорошо выглядит, гламурен, и что главное – богат. Придя в политику, он будет делать все правильно, все как надо – говорить о том, как турки завоевали Грузию, о том как Запад борется с православием и грузинской идентичностью, о том, что европейцы хотят превратить грузин в сплошных геев.

Он будет вести себя так, чтоб понравиться безмозглому люмпену – ходить в национальной одежде, позировать со своими детьми, коих у него, кажется 6 или 7, целовать ручки попам, и напоказ любить «нашего патриарха».

Он сделает все правильно, но – проиграет. Потому, что для приличных людей, для того самого среднего класса, формирующего общественное мнение, прокремлевская ориентация неприемлема, кто бы ее не озвучивал, и с какой бы то ни было степенью гламурности.

Аристократичный Леван Васадзе, с его изысканной демагогией, столкнется с той же проблемой, что и бомжеватый «Альянс патриотов» – пророссийская ориентация в Грузии – удел быдла, которое толком даже на выборы не ходит. Их позиция – «все равно все без нас решат» и «до простых людей все равно никому дела нет».

Идиоты – очень удобны с той точки зрения, что промыть им мозги нехитрой, примитивной пропагандой – пустячное дело. Они готовы поверить в любую чушь, в особенности, если она соответствуют их взглядам на мир, в котором центром и сосредоточение всеобщего добра является Грузия, с которой весь мир борется.

Оборотная сторона идиотов – это то, что их практически невозможно использовать. Толку от них меньше, чем с козла молока, и даже если победа будет валяться под ногами, то они поленятся за ней наклониться. Ну или в процессе наклона перегрызутся между собой насмерть.

Так что, очередная операция Кремля с вероятностью в 90% завершится неудачей – Левану Васадзе придется довольствоваться все теми же 5-10%-ми, которые получают на выборах в Грузии представители 5-й колонны.

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