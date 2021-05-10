Карающая длань преподобного Антона

Новый инцидент с нападением священнослужителей на журналистов. На этот раз героем драмы стал митрополит Вани и Багдати Антон (Булухия). Представители гражданского сектора требуют привлечь первосвященника к ответственности, но МВД отмалчивается. Молчит и патриархия.

Инцидент в епархии Вани и Багдати, когда журналист оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Ираклий Вачберадзе подвергся физическому и словесному оскорблению со стороны митрополита Антона (Булухия), требует скорейшего расследования. Об этом говорится в совместном заявлении представителей гражданского сектора.

Коалиция за адвокатирование СМИ, Хартия журналистской этики Грузии, Институт толерантности и многообразия и Центр социальной справедливости осуждают «тревожную» тенденцию нападений на журналистов со стороны священнослужителей в последнее время. Они призывают МВД немедленно начать проводить правовые мероприятия по пресечению попыток преследования журналистов, а также по обеспечению «свободных, безопасных условий труда» для работников СМИ. Координатор коалиции Натия Капанадзе также обращает внимание на другие случаи нападений священнослужителей на журналистов и заявляет, что МВД до сих пор не отреагировало ни на один из таких инцидентов:

«Оставлять такие факты без реагирования со стороны правоохранительных органов – значит, поощрять случаи такого насилия и создания препятствий журналистам в своей деятельности, что наносит большой ущерб медиасреде. Журналист должен иметь возможность свободно заниматься своей профессиональной деятельностью».

На кадрах, опубликованных телеканалом «Мтавари архи», видно, что митрополит Антон, раздраженный вопросом о разногласиях между представителями духовенства в Руис-Урбнисской епархии, сначала нанес журналисту словесное оскорбление, попытался выхватить микрофон, а затем ударил Вачберадзе рукой по шее.

В связи с этим, в Институте толерантности и многообразия считают, что нападения на журналистов со стороны «влиятельных священнослужителей» «разжигают ненависть и насилие в обществе». Организация призывает патриархию ГПЦ осознать свою роль, как религиозного института, и предотвратить насилие со стороны священнослужителей, нападения на журналистов, а также «предотвратить разжигание ненависти в обществе».

При этом исполнительный директор Хартии журналистской этики Мариам Гогосашвили считает, что подобные факты не могут идти на пользу в том числе и руководству страны:

«Власти должны сделать необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность журналистов. И именно правительство ответственно за то, что журналистам не обеспечены необходимые условия для безопасной работы. Когда они выходят на задание, то не знают, чего ожидать. Что касается статистики относительно противозаконных действий в отношении журналистов, я думаю, это негативно и для руководства страны – то, что до сих пор столько подобных фактов не расследовано, а виновные не привлечены к ответственности».

Между тем, МВД пока не приступало к расследованию инцидента в епархии Вани и Багдати. Официальных объяснений со стороны патриархии также не последовало.

В ГПЦ пока отреагировали лишь на инцидент с нападением священнослужителей на бывшего члена госкомиссии по делимитации-демаркации границы с Азербайджаном Ивери Мелашвили, произошедшем на днях у монастырского комплекса Давид Гареджи, который приехал к монастырю также с журналистами «Мтавари архи». Тогда от рук священников пострадал оператор телекомпании.

По мнению руководителя пресс-службы патриархии протоиерея Андрия Джагмаидзе, все указывает на то, что имело место провокация:

«Инцидент в целом выглядит так, как спланированная провокация, потому что проблему особенно остро воспринимают в Давид Гареджи, то, что «Мтавари архи» объявляет монахов Гареджи агентами ГРУ, а Ивери Мелашвили национальным героем, особенно обостряет там ситуацию. В тот день Ивери Мелашвили посетил Гареджи и, я думаю, они (телекомпания) не могли не осознавать, что обстановка накалится после визита человека, обвиненного в попытке передачи земель. Что касается насилия, мы конечно против насилия и, разумеется, это не дело священнослужителей. Мы призываем всех сдерживаться во время подобных провокаций, как бы сложно это ни было, чтобы духовенство не оказалось в неловком положении. Отцы, наверное, сами это поймут и покаются».

Впрочем, покаяния пока не произошло. Так же как, судя по всему, не намерен каяться и преподобный Антон. Первосвященника, очевидно, не слишком беспокоят призывы представителей гражданского сектора к МВД с требованием начать расследование.

При этом по мнению руководителя «Ассоциации молодых юристов» Ники Симонишвили, речь идет не только о насилии, но и о грубом нарушении прав журналистов:

«Когда мы говорим о журналистах, конечно, расследование должны поводиться не только по 126 статье – насилие, но и по статье, подразумевающей препятствование журналистской деятельности. И когда мы говорим о необходимости скорейшего реагирования, мы подразумеваем, что лица, нападающие на журналистов, должны быть наказаны».

Впрочем, по мнению наблюдателей, вероятность того, что митрополит Вани и Багдати Антон будет привлечен к ответственности, стремится к нулю. Церковь, по данным всех опросов, пользуется наибольшим доверием населения из всех институтов. И первосвященники не стесняются испытывать это доверие на прочность.