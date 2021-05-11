Стрельба в пригороде Тбилиси – ранены четыре человека

За предполагаемыми акустическими атаками на американских дипломатов могут стоять сотрудники российской военной разведки (ГРУ). Точных доказательств этому пока нет. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Федеральные спецслужбы США пока не установили причину ухудшения здоровья американцев, но расследование предполагаемых атак активизировалось.

По словам собеседников издания, ГРУ – единственная спецслужба России, которая имеет технологии для организации акустических атак. Бывший сотрудник нацбезопасности США рассказал Politico, что подобные технологии могут быть у Израиля и Китая, но они не работают во всех местах, где были зафиксированы инциденты.

С конца 2016 года американские дипломаты в Гаване сообщали о странных звуках высокой частоты, после которых у них наблюдались сильные головные боли, тошнота, усталость, головокружение и потеря координации и слуха.

В сентябре 2017 года Соединенные Штаты отозвали большую часть своего дипкорпуса из кубинской столицы. Тогдашний президент США Дональд Трамп обвинил в атаках кубинские власти и выдворил из Вашингтона 15 кубинских дипломатов. Гавана любую причастность к атакам отвергала.

В июне 2018 года США также отозвали несколько американцев из консульства в китайском Гуанчжоу, после того как у дипломатов проявились те же самые симптомы "акустической атаки". Власти Китая заявляли о проведении расследования и о том, что не выявили ничего подозрительного.

В конце апреля года телеканал CNN сообщил, что два похожих случая были зафиксированы на территории США. В 2019 году сотрудница Белого дома рассказала, что подверглась акустической атаке в штате Вирджиния. Ещё один случай выявили в ноябре 2020 году. Как утверждается, инцидент произошёл недалеко от Белого дома.

По данным источников Politico, пока неясно, связаны ли атаки за границей с похожими случаями на территории Соединённых Штатов.

В конце 2019 года сообщалось, что магнитно-резонансная томография подтвердила структурные изменения головного мозга у 40 сотрудников дипмиссии США на Кубе.