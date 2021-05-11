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Красная дорожка и гимн Южной Осетии – Бибилова встретили в «ДНР»
В Донецке прошла встреча глав иностранных делегаций, прибывших в так называемую «ДНР» на празднование «Дня Донецкой Народной Республики».
Как сообщила пресс-секретарь президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Дина Гассиева, на красной дорожке гостей встретил глава «ДНР» Денис Пушилин.
«В честь делегации Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прозвучал государственный гимн Республики Южная Осетия», – заявили в пресс-службе югоосетинского лидера.
Сегодня же Бибилов принял участие в церемонии открытия памятника павшим героям «ДНР». Монумент изготовлен по инициативе югоосетинского Фонда раненых при поддержке благотворительного фонда «Единство Алании», учредителем которого является Анатолий Бибилов.
«Памятник, расположенный в парке им. первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передан в дар жителям Донецкой Народной Республики от Республики Южная Осетия», – заявили в пресс-службе.
В мероприятии приняли участие глава «ДНР» Денис Пушилин, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев. Пушилин заявил, что «народу ДНР важно ощущать поддержку единомышленников».
«Мы благодарны тем добровольцам-осетинам, которые буквально с первых дней встали плечом к плечу с нашими бойцами и с оружием в руках защищали свободу и независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, мы благодарны народу России, который оказывает всемерную поддержку. А наши герои навсегда останутся в наших сердцах», – сказал глава «ДНР».
Анатолий Бибилов отметил, что «ребята, которые погибли за свою Родину и здесь, и в Южной Осетии, являются продолжателями идей, которые нам оставили наши деды и прадеды – ветераны Великой Отечественной войны».
«Мы обязаны чтить героев тех времен и героев дней сегодняшних. Мы едины, мы одно целое. И мы вместе находим силы, чтобы бороться с неофашизмом», – сказал Анатолий Бибилов.
Как сообщалось ранее, югоосетинский президент также планирует посетить так называемую «Луганскую Народную Республику». В Ростове-на-Дону он принял участие в заседании «Союза добровольцев Донбасса».
Другие новости дня
Премьер-министр Грузии завтра посетит Армению с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили завтра, 12 мая посетит Армению с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского премьера.
В Ереване состоится церемония официальной встречи Гарибашвили, после которой грузинский премьер встретится с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Также пройдут переговоры в расширенном формате. В составе делегации – вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Ранее, 5 мая премьер-министр Грузии посетил с официальным визитом Азербайджан.
В Армении при этом готовятся к внеочередным парламентским выборам, которые пройдут 20 июня.
МВД Грузии: ужесточается наказание за реализацию наркотиков и психотропных веществ
В Грузии ужесточается наказание за реализацию наркотиков и психотропных веществ — пакет законодательных изменений, подготовленный Министерством внутренних дел, получил поддержку правительства страны. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Анализ практики последнего периода показывает, что нынешнее наказание за незаконный оборот наркотиков в соответствии с Уголовным кодексом Грузии не обеспечивает должным образом сдерживающую функцию. Значительные денежные выгоды, полученные от продажи наркотиков, в основном способствуют совершению новых преступлений и вовлечению в эту сферу ряда лиц. Именно эти факторы диктуют ужесточение государственной политики в отношении наркодилеров», – заявили в МВД.
Согласно представленному законопроекту, возрастет минимальный срок лишения свободы за незаконную реализацию наркотических средств – с 6 до 10 лет.
За сбыт наркотиков в крупном размере лицо будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 17 лет, в особо крупном размере – лишением свободы на срок от 14 до 20 лет или бессрочным лишением свободы.
В МВД заявляют, что представленные изменения полностью соответствуют наилучшему европейскому опыту, в том числе таких стран, как Германия, Австрия, Португалия, Испания и Швеция.
США заподозрили ГРУ в акустических атаках на американских дипломатов
За предполагаемыми акустическими атаками на американских дипломатов могут стоять сотрудники российской военной разведки (ГРУ). Точных доказательств этому пока нет. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Федеральные спецслужбы США пока не установили причину ухудшения здоровья американцев, но расследование предполагаемых атак активизировалось.
По словам собеседников издания, ГРУ – единственная спецслужба России, которая имеет технологии для организации акустических атак. Бывший сотрудник нацбезопасности США рассказал Politico, что подобные технологии могут быть у Израиля и Китая, но они не работают во всех местах, где были зафиксированы инциденты.
С конца 2016 года американские дипломаты в Гаване сообщали о странных звуках высокой частоты, после которых у них наблюдались сильные головные боли, тошнота, усталость, головокружение и потеря координации и слуха.
В сентябре 2017 года Соединенные Штаты отозвали большую часть своего дипкорпуса из кубинской столицы. Тогдашний президент США Дональд Трамп обвинил в атаках кубинские власти и выдворил из Вашингтона 15 кубинских дипломатов. Гавана любую причастность к атакам отвергала.
В июне 2018 года США также отозвали несколько американцев из консульства в китайском Гуанчжоу, после того как у дипломатов проявились те же самые симптомы "акустической атаки". Власти Китая заявляли о проведении расследования и о том, что не выявили ничего подозрительного.
В конце апреля года телеканал CNN сообщил, что два похожих случая были зафиксированы на территории США. В 2019 году сотрудница Белого дома рассказала, что подверглась акустической атаке в штате Вирджиния. Ещё один случай выявили в ноябре 2020 году. Как утверждается, инцидент произошёл недалеко от Белого дома.
По данным источников Politico, пока неясно, связаны ли атаки за границей с похожими случаями на территории Соединённых Штатов.
В конце 2019 года сообщалось, что магнитно-резонансная томография подтвердила структурные изменения головного мозга у 40 сотрудников дипмиссии США на Кубе.
Президент Армении подписал указ о назначении парламентских выборов
20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Президент страны Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания и назначении выборов, сообщается на официальном сайте президента Армении.
Ранее Национальное Собрание во второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Таким образом, Национальное собрание седьмого созыва, согласно договоренности, достигнутой ранее между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, силой закона было распущено. Однако этот парламент будет продолжать функционировать до избрания нового парламента.
25 апреля Пашинян подал в отставку, чтобы в соответствии с договоренностью, достигнутой с оппозиционными политическими силами, парламент дважды не избирал нового премьер-министра и в стране были организованы внеочередные парламентские выборы.
В соответствии с Конституцией, для проведения внеочередных выборов необходимо, чтобы парламент был распущен. А для роспуска парламента необходимо, чтобы парламент дважды в течение двух недель не смог избрать премьер-министра.
Первое заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра состоялось 3 мая, и, в соответствии с договоренностью, парламент тогда не избрал единственного кандидата Никола Пашиняна.
Стрельба в пригороде Тбилиси – ранены четыре человека
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту стрельбы в селе Дигоми (пригород Тбилиси), сообщает пресс-служба ведомства.
По информации телеканала «Рустави 2», стрельба связана с конфликтом, который произошел в прошлом – разрешить спор решили жители района Сабуртало. За словесной ссорой последовала драка, переросшая в стрельбу. Помимо огнестрельного оружия, в деле фигурирует нож.
Как пишет «Новости-Грузия», всего было ранено четыре участника конфликта. Все они были перевезены в клиники с телесными ранениями разной тяжести. Им уже оказали необходимую медицинскую помощь, в том числе, провели неотложные операции.
Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Путин внёс в Думу закон об отмене взаимных авиаинспекций с 34 странами
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации международного Договора по открытому небу, предусматривающего взаимные военные инспекции разведывательными самолётами 35 стран мира. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Страны НАТО и бывшего Варшавского договора подписали документ в 1992 году в Хельсинки. Он позволяет участникам совершать невооружённые разведывательные полёты в воздушном пространстве друг друга для контроля над перемещениями армий и военной техники.
Главной задачей договора называлось развитие открытости и содействие наблюдению соглашений в области контроля над вооружениями (в первую очередь — резко сокращающего военную технику Договора об обычных вооруженных силах в Европе, из которого Россия вышла в 2015 году). Полёты проводились на уведомительной основе.
В мае 2020 года о выходе из договора сообщили Соединённые Штаты. Администрация президента Трампа объяснила это решение нарушениями соглашений со стороны России. Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил тогда, что Вашингтон выходит из устаревших соглашений, которые давали преимущество противникам страны "за счёт нашей национальной безопасности".
В частности, претензии вызвала попытка Москвы ограничить полёты рядом с границами признанными только Россией сепаратистскими республиками на территории Грузии, и заставить контролирующие самолёты садиться на посадку на аэродромы в аннексированном Крыму.
Против выхода из договора тем не менее выступали многие европейские союзники США и кандидат на пост президента Джо Байден. Он критиковал решени Трампа и после избрания. Однако Вашингтон завершил выход из договора в ноябре 2020 года.
В январе о намерении России покинуть договор объявил российский МИД. Решение было одобрено правительством на прошлой неделе.
Не менее 8 человек погибли при стрельбе в гимназии в Казани
В Казани при стрельбе в казанской гимназии № 175 погибли семь детей и учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Около 20 человек пострадали.
Ранее президент республики Рустам Минниханов говорил, что среди жертв четыре мальчика и три девочки, все они ученики восьмого класса.
Информагентства «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники писали, что жертвами стрельбы стали 11 человек.
Задержан один человек. Ряд СМИ сообщал также о втором нападавшем, однако в МВД по Татарстану эти сообщения отрицают.
По словам очевидцев, в школе, кроме стрельбы, также был взрыв или серия взрывов. Baza опубликовала видео, как утверждается, из школы, на нём видны последствия взрыва:
Источник в Минпросвещения рассказал, что стрелявший прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл огонь.
Оружие у одного из устроивших стрельбу в школе в Казани было зарегистрировано официально, сообщил президент Татарстана.
По предварительным данным, задержанный — 19-летний Ильназ Галявиев. Как сообщается, раньше он учился в этой школе, но уже 4 года учится в колледже.
Радио Свобода нашло список заданий лабораторной работы по программированию, в списке исполнителей есть и Ильназ Ренатович Галявиев. Судя по социальным сетям других студентов из этого списка, они учатся в колледже при казанском университете управления управления ТИСБИ. То, что именно там учится Галявиев, подтвердил РС один из его однокурсников.
Возбуждено уголовное дело, в Татарстане 12 мая объявлено днём траура.
От коронавируса в Грузии за сутки скончался 31 человек
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4336 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 31 пациент.
За сутки в стране выявили 1788 новых случаев коронавируса. Накануне провели 28 532 теста: PCR-тестов – 8183, экспресс‐тестов на антиген – 20 349.
Выздоровел еще 1251 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 324 256, выздоровевших – 303 679.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,76%, за последние 14 дней составляет 6,07%, за неделю – 6,35%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4689 человек, всего администрировано вакцин – 67 136.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Рост населения в Китае резко замедлился, падает рождаемость
Рост населения в Китае в последнее десятилетие в среднем составил 0,53 процента в год. К концу 2020 года численность населения страны достигла 1,411 миллиарда человек, увеличившись за десятилетие лишь на 72 миллиона человек.
Согласно данным Национального статистического бюро КНР, обнародованным во вторник, число новорожденных в 2020 году было самым низким с 1961 года, когда в стране был массовый голод. Резкое снижение рождаемости в последние годы вкупе с увеличением продолжительности жизни чревато демографическим кризисом, который может подорвать экономический рост страны, цитирует газета New York Times демографов, специалистов по Китаю. Почти 19 процентов населения страны – старше 60 лет. Эта прослойка населения возросла за десятилетие на 6 процентов.
Несколько лет назад власти Китая отменили существовавшую с 1980 года политику "одного ребенка", согласно которой подавляющее число китайских семей могли иметь одного ребенка. Однако рождаемость в стране падает в течение последних четырех лет. В 2020 году она упала на 15 процентов, сообщает CNBC.
DW: Коронавирус не снизил активность грузинских воров в Испании
Карантинные ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на активность в Испании грабителей из Грузии. Они по-прежнему лидируют по числу совершаемых в стране квартирных краж, – пишет русская редакция Deutsche Welle.
В статье говорится, что региональные выборы в Мадриде затмило событие из мира криминала.
«В день голосования – 4 мая - 31-летний гражданин Грузии Константин Ф. совершил дерзкий налет на «Эрмитаж», известный ювелирный магазин, расположенный в центре испанской столицы. Налет с захватом заложников, потасовкой и битьем витрин вызвал панику, парализовал уличное движение, заставил полицию применить оружие. Эта история завершилась арестом налетчика. Кроме того, она побудила прессу вспомнить другие «подвиги» Ф. и его соотечественников, совершенные в Испании», – говорится в статье.
При этом неважно, что правонарушитель был вооружен всего лишь пластмассовыми муляжами пистолета и автомата
Как сообщили DW в пресс-службе Национальной полиции Испании (НПИ), в последние годы Ф. отбывал тюремное наказание за предыдущие кражи, а для последнего налета он воспользовался отпуском, положенным после отбытия половины срока.
«И эта выходка ему может дорого обойтись, поскольку, как отметили в НПИ, она характеризуется как «особо опасное вооруженное ограбление». При этом неважно, что правонарушитель был вооружен всего лишь пластмассовыми муляжами пистолета и автомата», – сказано в статье.
По данным члена мадридской коллегии адвокатов Хосе Игнасио Флореса, которые подтверждаются и полицией, выходцы из Грузии совершали в последние годы в Испании до 60 процентов всех квартирных краж. Осуществлялись эти кражи, как правило, на рабочих окраинах городов, где в домах нет консьержа.
Только в конце апреля, по данным НПИ, было арестовано 8 граждан Грузии – в Севилье и Хихоне. Им инкриминируется 28 квартирных краж. До этого аресты производились в Барселоне, Сарагосе и Мадриде. А прошлый год был отмечен громким судебным процессом над неким Звиадом Дарсадзе, которого испанцы называют «вором в законе» и главарем ОПГ. Его группировка, 125 членов которой было арестовано в 2019 году, «держала в страхе», по утверждению полиции, всю Испанию.
Как пишет DW, в Испании постоянно проживает 20,4 тыс выходцев из Грузии. Подавляющее большинство из них, подчеркивают в НПИ, не имеют связей с криминальным миром.
Байден: Россия ответственна за кибератаки с ее территории
В понедельник президент США Джо Байден назвал кибератаку, парализовавшую три дня назад работу крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipelinе, "преступным актом" и заявил о том, что, по некоторым данным, хакеры действовали с территории России.
"Пока у нашей разведки нет данных о том, что Россия причастна, хотя есть данные, указывающие на то, что программа-вымогатель была запущена с территории России. Россия несет некоторую ответственность за разрешение этой проблемы", - сообщил президент Байден, отвечая на вопросы журналистов.
По данным ФБР, атака с применением так называемой программы-вымогателя была организована хакерской группой DarkSide. С помощью подобных программ хакеры блокируют компьютеры и серверы, требуя с владельцев и пользователей выкупа за восстановление доступа к ним. Неизвестно, уплатили ли владельцы Colonial Pipeline выкуп.
Ранее о причастности группы DarkSide к кибератаке сообщил телеканал СNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в сфере кибербезопасности, чьё имя не приводится.
Телеканал отмечает, что её атаки обычно нацелены на страны, в которых не говорят на русском языке. О DarkSide в связи со взломом систем трубопровода также сообщили, сославшись на анонимные источники, Reuters и Associated Press. По их информации, эта группировка занимается вымогательством денежных средств с использованием соответствующих программ и избегает целей в странах бывшего СССР.
По трубопроводу Colonial Pipelinе доставляется около 45 процентов горючего из штата Техас на восточное побережье США. Руководство линии сообщило, что в связи со взломом было решено превентивно отключить все системы. На данный момент основные участки трубопровода по-прежнему не функционируют, но некоторые небольшие части возвращаются к работе.
Министр торговли Джина Раймондо заявила, что сейчас принимаются все возможные усилия для устранения последствий атаки. По её словам, федеральное правительство тесно взаимодействует по этим вопросам с компанией-оператором и властями Техаса. Ведётся расследование.
9 мая федеральное правительство объявило региональное чрезвычайное положение, которое смягчает правила перевозки топлива по автомагистралям через 17 штатов и округ Колумбия. Джина Раймондо заверила, что срывов поставок пока удаётся избегать.
Российские власти всегда отрицали обвинения в причастности к хакерским атакам на американские системы.
Палестинцы заявили, что жертвами израильских ударов стали 20 человек
Израильские вооружённые силы нанесли воздушные удары по целям радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. По сообщению израильской стороны, потери среди исламских радикалов составили не менее трёх человек. Среди них один, как сообщает панарабская газета Asharq Al-Awsat, из лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Мухаммед Фаяд. Палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что жертвами израильских воздушных ударов стали 20 человек, включая детей.
Удары стали ответом на пуски ракет по Израилю. Под огонь попала территория, прилегающая к зданию парламента. Находившиеся в здании люди были эвакуированы.
Напряжённость между Израилем и палестинцами в последние дни быстро нарастала. Лидеры группировки ХАМАС в секторе Газа предупредили израильтян, что нанесут по ним удары в ответ за ранения сотен палестинцев при столкновениях с полицией в понедельник.
Израильское командование подчеркнуло, что нынешние удары по сектору Газа - это только начало. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ХАМАС перешла "красную линию".
Ковид в Абхазии: 39 новых случаев инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 246 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 54 человека, 44 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались 2 пациента: женщина 1933 г.р. скончалась 10 мая, женщина 1938 г.р. скончалась 9 мая.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 6.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 834 человека. Зарегистрировано 224 летальных случая. Выздоровели 13 823 человека.
Более 200 палестинцев доставлены в больницы, 7 - в критическом состоянии
В арабской части Иерусалима более 300 палестинцев были ранены в понедельник при столкновениях с полицией в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Около 230 человек находятся в госпиталях, семеро из них - в критическом состоянии, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на палестинских врачей. К вечеру понедельника столкновения прекратились, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает AP. Власти Иерусалима решили временно закрыть доступ на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.
В понедельник отмечается День Иерусалима: он был провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter, что в понедельник бойцы группировки ХАМАС выпустили три ракеты по израильской территории. В ответ Израиль открыл огонь по объектам ХАМАС - на это обращает внимание информационный портал Ньюсру.ком
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом выразил беспокойство в связи с ситуацией в Иерусалиме.
Мелия: По вопросу вхождения в парламент нужно принять прагматичное решение
Председатель самой крупной оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия считает, что необходимо принять прагматичное решение по вопросу присоединения депутатов от ЕНД к работе парламента. Таким стал первый комментарий Мелия после того, как сегодня вечером покинул Руставскую тюрьму.
После подписания представленного президентом Евросовета соглашения для урегулирования кризиса, часть оппозиционных партий присоединилась к работе парламента. При этом главным условием было поставлено «освобождение политзаключенных» - Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Последний был освобожден 27 апреля на основании помилования президентом. Теперь, когда выполнено и условие освобождения Ники Мелия, депутаты от ЕНД должны решить, присоединятся ли и они к работе парламента.
Всего блок «ЕНД - Объединенная оппозиция» получил на выборах в парламент в октябре 2020 года 34 мандата. Из них соглашение о вхождении в парламент пока подписали только трое – депутаты от ЕНД Саломе Самадашвили и Григол Вашадзе, а также лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе.
«По вопросу о вхождении или невхождении в парламент должны пройти тесные консультации, в первую очередь, внутри партии и блока, а также с представителями непарламентских партий. На принятие этого решения уйдет несколько дней. В партии по этому вопросу существуют разные позиции. Я должен поговорить со всеми коллегами, после чего мы примем решение с блоком «Единого национального движения». Решение должно быть прагматичным, рациональным. Я никак не могу стать победным венцом в этой борьбе … Мы периодически забываем, с каким безжалостным противником мы сражаемся … Я не думаю, что стану последним политическим заключенным. Если оппозиция будет активной, и боевой настрой усилится, кто-то еще может попасть в тюрьму, потому что они не могут победить нас идеями», - сказал Мелия.
Председатель ЕНД также поблагодарил своих международных партнеров, особенно посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и председателя комитета по иностранным делам литовского парламента Зигимантаса Павильониса.
«Я хотел бы поблагодарить за усердие и усилия посла ЕС Карла Харцеля в этом процессе. Я благодарю его как человека, и как профессионала. Естественно, я также благодарю президента Евросовета Шарля Мишеля за его вклад в этот важный процесс, а также, конечно же, посла США Келли Дегнан. Но особо хочу поблагодарить Зигимантаса Павильониса. Он, без преувеличения, разбудил мировое сообщество. Когда я оказался в самой сложной ситуации, он приехал в Грузию из Литвы и пришел в центральный офис Национального движения», - сказал Ника Мелия.
Анатолий Бибилов принял участие в заседании «Союза добровольцев Донбасса»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета командиров «Союза добровольцев Донбасса», состоявшемся в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу Бибилова.
Выступая на мероприятии, Анатолий Бибилов отметил, что «Южная Осетия – единственное государство, которое признало независимость Донецкой и Луганской народных республик».
«Я этим горжусь. Взаимоотношения между нашими государствами находятся на высочайшем уровне. И мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы сближались и лучше узнавали друг друга», – подчеркнул он.
Отметим, что сегодня «Союз добровольцев Донбасса» и партия «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Бибилов также возложил цветы к памятнику «Героям Донбасса» в Парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Ростове-на-Дону. Сегодня же начинается визит югоосетинского лидера в так называемые «ДНР» и «ЛНР».
Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия вышел на свободу
Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия вышел на свободу. У Руставской тюрьмы, где Мелия находился в предварительном заключении, его ждали лидеры оппозиции, сторонники и члены партии. Они встретили оппозиционера аплодисментами.
Ранее Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии об изменении меры пресечения для Мелия– с предварительного заключения на залог. Сам обвиняемый не присутствовал на судебном слушании.
Освобождение Мелия является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции.
Деньги на залог (40 тысяч лари, более 11,6 тысячи долларов) выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), зачислив сумму на счет Ассоциация молодых юристов Грузии.
- 17 февраля текущего года Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
Во Франции появилось второе письмо военных об угрозе гражданской войны
Во Франции открытое письмо группы кадровых военных об угрозе гражданской войны в стране подписали уже свыше 145 тысяч человек.
Обращение опубликовал 9 мая консервативный еженедельник Valeurs Actuelle. Авторы послания обвиняют правительство "в уступках исламизму" и указывают на проблему, угрожающую "самому существованию" французского государства.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, комментируя обращение, назвал его "грубым манёвром". Он также сказал, что всем составившим анонимное послание не достаёт храбрости.
Ранее власти Франции осудили схожее письмо, которое в апреле опубликовала группа французских офицеров и порядка 20 отставных генералов. Их обращение правительственные чиновники назвали неприемлемым вмешательством военных в политику. Высшее армейское руководство не исключило, что те, кто инициировал публикацию текста, будут наказаны.
О званиях военных, подписавших второе письмо, неизвестно. Сами себя они называют военнослужащими молодого поколения, проходящими службу, в том числе, в Афганистане, в странах Африки. Также указано, что они участвовали в антитеррористических операциях на территории Франции после серии нападений в 2015 году.
В связи с публикацией писем упоминаются предстоящие в 2022 году во Франции президентские выборы. Главным соперником действующего главы государства Эммануэля Макрона на них станет, как ожидается, лидер ультраправых Марин Ле Пен.
В Иране убит 20-летний гей. С ним могли расправиться его братья
20-летний иранец Алиреза Монфаред, предположительно, был убит своими братьями, узнавшими о его гомосексуальности.
Члены семьи Монфареда якобы выяснили, что из-за своей сексуальной ориентации их родственник был освобождён от военной службы.
Как сообщает Радио Фарда, убийство было совершено 4 мая вблизи Ахваза, административного центра провинции Хузестан. В расправе участвовали родный брат и кузены. По некоторым сведениям, Монфаред был обезглавлен. В связи с убийством арестованы три человека.
Партнёр убитого, Агхил Абайят, рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что Алиреза Монфаред 8 мая планировал выехать к нему в Турцию. "Би-би-си" пишет об аудиозаписях, на которых Монфаред говорит об угрозах со стороны своих родственников и о планах бежать из Ирана.
За гомосексуальность в Иране грозит смертная казнь. Секс-меньшинства вынуждены скрывать свою ориентацию. Об их положении в одном из недавних докладов, ранее в этом году, говорил специальный докладчик ООН по правам человека.
Грузия и Северная Македония подписали соглашение об отмене виз
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава Северной Македонии Стево Пендаровский сегодня подписали «Соглашение об отказе от визовых обязательств между двумя республиками».
Как заявили главы Грузии и Северной Македонии на совместной пресс-конференции, соглашение способствует росту числа туристов в обеих странах и выведет отношения между государствами на новый уровень.
«Новости-Грузия» пишет, что также было подписано соглашение между культурными ведомствами двух стран – «Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры с Республикой Северная Македония».
«Маленькие государства должны объединить свои усилия, чтобы их голос смогли услышали во всем мире», – сказала Зурабишвили.
Президент Северной Македонии назвал подписание соглашений важным этапом в отношении двух стран, а визит Зурабишвили – поводом углубления дипломатических отношений.
«Оба соглашения помогут углубить сотрудничество в сфере туризма, культуры и экономики. Мы достигнем больших успехов… Мы с президентом Грузии обсудили вопросы внешней политики и вступления Грузии в Европейский Союз», – сказал Пендаровский.
По словам президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы кибербезопасности, распространения так называемых фейк-ньюсов, углубление экономических отношений.
Как отметили главы двух государств, Саломе Зурабишвили стала первым президентом Грузии, которая посетила Скопье за 30-летний период независимости двух республик.
Саломе Зурабишвили и пригласила Президента Северной Македонии при первой возможности посетить Грузию с ответным визитом.
Кроме встречи с президентом, в Скопье Зурабишвили проведет переговоры с председателем Национального собрания (парламента) Талатом Джафери и первым вице-премьер-министром Артаном Груби. Визит грузинской делегации завершится 11 мая.
Суд принял решение освободить из заключения Нику Мелия
Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии об изменении меры пресечения для лидера «Единого национального движения» Ники Мелия – с предварительного заключения на залог. Оппозиционер покинет Руставскую тюрьму уже сегодня.
Освобождение Мелия, который находится в заключении с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года, является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции.
Сумму залога – 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов), выделил Европейский фонд за демократию, созданный ЕС и входящими в союз странами. По просьбе представительства ЕС в Грузии сумму залога на счет Национального исполнительного бюро перечислила авторитетная неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии».
- 17 февраля текущего года Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
Кадыров потребовал извинений от властей Израиля и пригрозил последствиями
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извинений перед мусульманами за столкновения полиции и палестинцев, при которых пострадали верующие в мечети Аль-Акса.
"В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее. Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!", - написал Кадыров в своём телеграм-канале.
В Восточном Иерусалиме 7 мая произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами. Тогда пострадали больше 200 человек. Столкновения возобновились на следующий день. Было ранено еще 80 человек.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом выразил обеспокоенность столкновениями в Восточном Иерусалиме, а также выселением арабских семей в районе Шейх-Джаррах.
- В июле 2017 года Кадыров раскритиковал власти Израиля, которые после нападения на полицейский патруль в Иерусалиме установили рамки с металлодетекторами у проходов к мечети Аль-Акса. По словам главы Чечни, мусульмане всего мира восприняли санкции против мечети как действия, направленные против не терроризма, а ислама.
- Позднее Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия главы Чечни и "всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе".
В Армении сегодня ожидается роспуск парламента
Сегодня, 10 мая, Национальное собрание Армении проводит специальное заседание для обсуждения кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.
Отметим, что на предыдущем заседании, согласно договоренности между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, парламент не избрал Пашиняна на пост главы правительства.
Сегодня ожидается, что парламент во второй раз не изберет Пашиняна, что, в соответствии с Конституцией, приведет к роспуску парламента и назначению досрочных выборов.
Согласно политической договоренности от 18 марта, Пашинян подал в отставку 25 апреля. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в Армении будут назначены на 20 июня. При этом Пашинян продолжит исполнять обязанности премьер-министра.
В Грузию прибыла мать погибшей гражданки Казахстана
Айсу Айтпаева – мать гражданки Казахстана, которую обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси, категорически исключает версию самоубийства ее дочери.
Как пишет «Новости-Грузия», Айсу Айтпаева уверена, что её 26-летнуюю дочь убили. Она уже находится в Тбилиси и должна опознать тело дочери в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, а также ознакомиться с материалами дела. Кроме того, планируется встреча в консульстве Казахстана.
«Думаю, что мою дочь убили, выбросили из окна. Она не была таким человеком, чтобы самой выброситься из окна. Она приехала в Грузию пять дней назад и работала здесь. Ранее Айсель не была знакома с задержанным, они познакомилась здесь и должны были вместе работать. В Грузию должен был приехать и мой муж, но у него возникли проблемы с документами», – заявила Айсу Айтпаева журналистам.
Гражданку Казахстана обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.
Однако, как выяснили грузинские СМИ, это не единственный эпизод насилия в деле.
Грузинские телеканалы обнародовали запись, согласно которой, Тордуа разговаривает с девушкой из Казахстана, бьет ее, оскорбляет и принуждает к самоубийству. В той же записи девушка, которая по утверждению СМИ является Айсель Айтпаевой, говорит, что её изнасиловал некий Мурад.
Телеканал Formula выяснил, что единственным человеком в окружении Айтпаевой в Тбилиси был гражданин Казахстана Мурад Мейрбегов – владелец фирмы, в которой работала девушка. На данный момент он уже покинул Грузию.
Также, по утверждению телеканала, девушку продали Мейрбегову её родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.
Телеканал «Рустави-2», в свою очередь, утверждает, что именно после насилия родственников девушка переехала к 57-летнему Тордуа.
На данный момент Тордуа помещен в заключение до приговора суда, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
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