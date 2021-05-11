Красная дорожка и гимн Южной Осетии – Бибилова встретили в «ДНР»

В Донецке прошла встреча глав иностранных делегаций, прибывших в так называемую «ДНР» на празднование «Дня Донецкой Народной Республики».

Как сообщила пресс-секретарь президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Дина Гассиева, на красной дорожке гостей встретил глава «ДНР» Денис Пушилин.

«В честь делегации Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прозвучал государственный гимн Республики Южная Осетия», – заявили в пресс-службе югоосетинского лидера.

Сегодня же Бибилов принял участие в церемонии открытия памятника павшим героям «ДНР». Монумент изготовлен по инициативе югоосетинского Фонда раненых при поддержке благотворительного фонда «Единство Алании», учредителем которого является Анатолий Бибилов.

«Памятник, расположенный в парке им. первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передан в дар жителям Донецкой Народной Республики от Республики Южная Осетия», – заявили в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие глава «ДНР» Денис Пушилин, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев. Пушилин заявил, что «народу ДНР важно ощущать поддержку единомышленников».

«Мы благодарны тем добровольцам-осетинам, которые буквально с первых дней встали плечом к плечу с нашими бойцами и с оружием в руках защищали свободу и независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, мы благодарны народу России, который оказывает всемерную поддержку. А наши герои навсегда останутся в наших сердцах», – сказал глава «ДНР».

Анатолий Бибилов отметил, что «ребята, которые погибли за свою Родину и здесь, и в Южной Осетии, являются продолжателями идей, которые нам оставили наши деды и прадеды – ветераны Великой Отечественной войны».

«Мы обязаны чтить героев тех времен и героев дней сегодняшних. Мы едины, мы одно целое. И мы вместе находим силы, чтобы бороться с неофашизмом», – сказал Анатолий Бибилов.

Как сообщалось ранее, югоосетинский президент также планирует посетить так называемую «Луганскую Народную Республику». В Ростове-на-Дону он принял участие в заседании «Союза добровольцев Донбасса».