Россия передала абхазскому МВД 49 единиц автотранспорта

В рамках соглашения с Российской Федерацией МВД самопровозглашенной республики Абхазия получило 49 единиц автотранспорта, новую форму для всего личного состава и другое техническое оборудование.

Новые УАЗы перешли в пользование районных отделений милиции; новые патрульные машины получили подразделения ГАИ – это позволит увеличить число патрулей на республиканской трассе. Автопарк МВД пополнился новым автозаком и двумя специально оборудованными ГАЗелями для спецподразделения СОБР.

Новые автомобили и форму милиции осмотрел абхазский президент Аслан Бжания. Он рассказал журналистам, что получение новой техники стало возможным благодаря реализации одного из пунктов договора с РФ. Бжания подчеркнул, что такая масштабная материальная помощь раньше не оказывалась, а новая техника необходима для того, чтобы сотрудники МВД должным образом исполняли оперативно-служебные задачи.

«Это вписывается в наш договор и в наши совместные программы развития», – сказал Бжания.

Абхазский лидер также отметил, что пока в органах внутренних дел не проведены системные преобразования, но они готовятся.

«Думаю, что к будущему году и в структурном и в организационном отношении у нас будет иная структура, отличающаяся от того, что мы имеем сегодня. Процесс требует очень внимательного отношения, спешить нельзя, но постепенно мы будем подходить к новым стандартам работы МВД», – сказал Бжания.

Глава МВД Дмитрий Дбар сообщил, что в этом году ожидается поступление еще 70 единиц автотранспорта, а в 2022 году – еще 60 единиц.