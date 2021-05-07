Абхазская неделя: суд над Авидзба, приговор Ачба, турсезон начнется в июне

Майские праздники – День международной солидарности трудящихся и Пасха – сократили первую рабочую неделю мая до трех рабочих дней. Абхазской милицией за эти дни выявлено более тысячи нарушений ПДД и 55 нетрезвых водителей, трое из которых были в состоянии наркотического опьянения, а у одного имелось незаконное оружие.

В ночь на 5 мая перед зданием МВД и СГБ прошла акция протеста в которой участвовало более 100 человек. Здание было оцеплено сотрудниками спецназа. Собравшиеся, в основном родственники бывшего советника президента Абхазии Ахры Авидзба, требовали освободить его из-под ареста. Основанием для проведения акции стало истечение срока меры пресечения, определенного Сухумским городским судом. Однако в процессе проведения акции выяснилось, что, оказывается, Гулрыпшским районным судом было принято постановление о продлении сроков заключения в связи с тем, что дело о незаконном хранении, ношении и приобретении оружия, в которых следственные органы обвиняют героя ДНР Авидзба, передано в суд. Судебные слушания начнутся 12 мая.

Защитники Ахры Авидзба утверждают, что постановление о продлении сроков задержания – незаконное, так как, во-первых, судья не может продлить меру пресечения без ходатайства прокурора и во-вторых – в постановлении Гулрыпшского суда не указаны сроки продления ареста.

К протестующим вышел глава МВД Дмитрий Дбар, который дистанцировался от ответственности, сообщив, что дело передано в суд и если суд примет решение об освобождении Авидзба, то они его выпустят. «Обращайтесь в суд, суд какое решение примет, такое мы сделаем», – заявил Дбар родственникам Ахры.

Общение министра с протестующими сопровождалось обвинениями в том, что правоохранители работают «по беспределу», что Ахра Авидзба – политический заключенный, что нынешняя власть забыла, что это он «их привел к креслу». Участники акции выражали недоверие суду и следствию – «как скажет президент, так суд и сделает», – президенту, который «обещал выпустить Ахру до Пасхи и не выпустил».

Акция завершилась в пять часов утра. По информации одного из переговорщиков правоохранителями был предложено: Авидзба дает в суде с признательные показания о приобретении и хранении оружия и в обмен за это получает условный срок. С этим, по утверждению родственников, категорически не согласен сам обвиняемый. Протестующие разошлись, так ничего и не добившись.

Еще одно уголовное дело, которое общественность считает политическим – обвинение бывшего генерального директора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба в присвоении средств в размере до 20 миллионов рублей. 5 марта Сухумский городской суд приговорил Ачба к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима с конфискацией имущества.

Ачба на заседании суда во время оглашения приговора не присутствовал, накануне он был госпитализирован в Республиканскую больницу в связи с резким обострением хронического заболевания. После судебного заседания Ачба был взят под стражу в больничной палате.

Между тем, защита утверждает, что процесс над Ачба – политический заказ, его вина не доказана, и требуется проведение независимой экспертизы. Они намерены опротестовывать решение Сухумского суда.

А еще на этой неделе каких-то людей, имена которых сохраняются в тайне, задерживали на российско-абхазской границе за контрабанду наркотиков и незаконное пересечении границы, российский спортсмен переплыл озеро Рица без гидрокостюма и российский блогер, ставивший на себе эксперимент по голоданию, умер на 40 день в одном из сел Гудаутского района, куда он приехал чтобы уединиться от городской суеты.

Данные Таможенного комитета, отрапортовавшего о перевыполнении плановых обязательств, прокомментировал абхазский экономист Ахра Аристава. По его словам, квартальные показатели свидетельствуют о том, что страна находится на грани банкротства. Резкий рост импорта при падении экспорта означает, что страна тратит больше, чем зарабатывает, – пишет он на своей странице и обращает внимание на то, что «если эту нездоровую тенденцию не удастся остановить, то мы можем вернуться к ситуации фактического банкротства государства».

Тем временем исполнительная власть и часть оппозиции находятся в поиске сближения позиций. 6 мая в офисе РОО «Аидгылара» состоялась встреча оппозиционных организаций «Аруаа», «Абааш» с провластной партией «Амцахара» с участием заместителя главы администрации президента Зураба Каджая. Обсуждалась инициатива «Аидгылара» об объявлении политической амнистии. Участники приняли решение о проведении дальнейших консультаций по стабилизации внутриполитической ситуации в стране. Напомню, что ранее оппозиционные организации отказались от участия в общественном совете при президенте. На встрече не было представителей оппозиционной партии ФНЕА, Абхазского народного движения и партии премьер-министра Александра Анкваб «Аитаира». Председатель ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия после встречи сделал заявление, что в «Аруаа» не видят необходимости в политической амнистии и предложил сменить повестку дня на более актуальные для государства и народа вопросы.

На этой неделе МЧС Абхазии сообщило дату открытия купального сезона – 5 июня. К этой дате пляжи Абхазии должны быть приведены в состоянии полной готовности и продемонстрировать наличие спасателей и спасательных плавсредств.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия