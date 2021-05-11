Единый Национальный вопрос для грузинской оппозиции

Войдет ли «Нацдвижение» в парламент? Пока выход на свободу Ники Мелия не внес ясности в этот вопрос. Между тем, его и его партию торопят с ответом как оппозиционные депутаты, так и европарламентарии. Свое мнение по этому поводу высказал и основатель «Нацдвижения» Михаил Саакашвили. В «Грузинской мечте» к этим ожиданиям отнеслись с иронией.

– «Грузинская мечта», вы в самом деле уверены, что всегда будете у власти, вы же тлеете! – обратился напрямую к партии власти Ника Мелия в конце получасовой пресс-конференции в партийном офисе. Свой первый рабочий день после вчерашнего освобождения из заключения Мелия начал в полдень. Но ожидавшим его журналистам так и не удалось получить ответ на главный вопрос – войдет ли «Нацдвижение» в парламент после освобождения его лидера?

На подготовку ответа Мелия попросил неделю. Он не исключил внутрипартийного голосования, на котором может быть решен и другой вопрос – о присоединении к соглашению Мишеля, в рамках которого и был освобожден сам Мелия. Пока же Мелия напоминал о важности единства оппозиции на предстоящих муниципальных выборах, уверял, что будет убеждать других оппозиционеров в ходе личных встреч с ними в ближайшие дни. Рассказал он и о своем отношении к законопроекту об амнистии, которое предусматривает прекращение уголовного преследование и его самого, и других фигурантов дела «Гавриловской ночи»:

«Эта амнистия – баснословное сумасшествие, устроенное «Грузинской мечтой», и мы, оппозиция, сделаем все, чтобы его не случилось. На самом деле власть хочет помиловать себя, своих людей. И еще один главный вопрос. Если они на самом деле думают, что я не должен быть против моей амнистии, я еще раз повторю, передам с вашей помощью олигарху Иванишвили и его представителям – этого не будет. Даже теоретического шанса нет, чтобы я согласился на это безумие, я конечно откажусь. Вы что забыли, за что меня пленили? За участие в антиоккупационной акции».

Интересовались журналисты мнением Мелия о роли Михаила Саакашвили в принятии решения о прекращения бойкота, есть ли между основателем и председателем партии разногласия, на что Ника Мелия ответил:

«Между нами никто не сможет посеять вражду. Наши позиции часто совпадают, а часто нет. Но в отличии от «Грузинской мечты» эта партия («Нацдвижение») абсолютно по-другому управляется. У этой партии впервые председатель избран путем электронного голосования. У партии есть политсовет, и решения принимаются на основе дискуссии».

Узнать о дальнейших планах «Нацдвижения» журналисты попытались и у Михаила Саакашвили. Но он предпочел акцентировать внимание на муниципальных выборах, которых рассматривает как референдум по проведению досрочных парламентских выборов. Это также предусмотрено в соглашении Мишеля, которое Саакашвили хотя и называет «хромым на двух ногах и куцым», но тем не менее, рассчитывает на него:

«И как только они (власти) проиграют референдум, а это реально референдум – то это конец власти олигарха Иванишвили. То что Мелия на свободе, означает что, конечно он самый активный на месте оппозиционный лидер, самый бескомпромиссный [...] – и то что он на свободе, ускорит события. И я очень надеюсь, что все пойдет так, как должно быть – в Грузии восстановится демократия», – сказал Саакашвили накануне российскому телеканалу «Дождь».

Третий президент был весьма аккуратен, коснувшись вечной темы его возращения в Грузию. Недавно Саакашвили не исключил, что к местным выборам в октябре он приедет на родину. Но на этот раз в интервью он не стал этого утверждать.

«Я приму участие во всех событиях, которые будут. Я не боюсь ни их ареста, ни каких-то репрессий, у них на это кишка тонка, но если они хотят арестовать меня, как Навального, то пожалуйста – этого я не боюсь. Потому что мы теряем страну, страну, которая считалась суперуспешной».

Решения от «Нацдвижения» ждут вошедшие в парламент оппозиционные партии, отмечая, что для реформы избирательной системы необходимо конституционное большинство, и без более, чем тридцати мандатов «Нацдвижения» не обойтись, говорит один из лидеров «Лело» Анна Нацвлишвили:

«Мы хотим выступить единым оппозиционным фронтом на этом новом этапе борьбы, чтобы «Нацдвижение» тоже вошло в парламент, и вообще, все у кого есть мандат, вошли, потому что это поле битвы такое же важное, как и другие, на которых также продолжается борьба».

К ажиотажу вокруг Ники Мелия и предстоящего решения о вхождении «Нацдвижения» в парламент, и о заявлениях оппозиции о начале нового политического этапа, в «Грузинской мечте» отнеслись с иронией, временами агрессивной. К примеру, председатель партии власти Ираклий Кобахидзе назвал смехотворными разговоры о героизме Ники Мелия. Он сказал, кем лидер «Нацдвижения» остается в его глазах:

«Политкриминал с ограниченными интеллектуальными возможностями, которому по правилам не должно быть места в политике. Но такова наша реальность».

Еще один депутат партии власти Бека Давитулиани все происходящее сравнил с цирковым представлением:

«Никакая новая политическая реальность не настала, кроме того, что одна часть циркового представления закончилась. Если они не войдут в парламент, они еще раз кинут своих избирателей. А если войдут, в парламенте будут более напряженные политические дебаты, хотя с точки зрения законодательной работы ничего не изменится. Тем более, что когда они были в этом зале, они и тогда не принимали активного участия. Уверен, и в будущем они будут ориентированы на разные зрелища. Те не менее, конечно же, они должны войти в парламент, чтобы отразить выбор грузинского избирателя».

Настоятельно призывают «Нацдвижение» войти в парламент и западные партнеры. Среди них и европарламентарий Андрюс Кубилюс:

«Мои дорогие друзья из ЕНД в Грузии! Призываю вас подписать договор и присоединиться к парламенту! Грузия нуждается в сильной и конструктивной парламентской оппозиции, чтобы сделать контроль над правительством эффективным. Так работает демократия в Европе! Надеюсь, увидеть то же самое в Грузии!», – написал Кубилюс сегодня на своей странице в twitter.

Большинство грузинских наблюдателей убеждены, что «Нацдвижение» войдет в парламент. А взятый Никой Мелия недельный срок им представляется попыткой оставаться в центре внимания и усилить свои позиции. Отказавшись от парламентской деятельности, бывшая партия власти рискует потерять доверие западных партнеров, которые в лице ЕС даже заплатили залог для освобождения Ники Мелия. Кроме того, не исключено, что в «Нацдвижении» в этом случае начнут принимать индивидуальные решения, как Саломе Самадашвили. Она подписала соглашение Мишеля и покинула партию. Своим личным мнением о том, что партия должна использовать парламентскую платформу, говорили сегодня представители «Нацдвижения» Тинатин Бокучава и Хатия Деканоидзе.