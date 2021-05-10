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Политика

Ника Мелия свободен. Что дальше?

Ника Мелия

Лидер оппозиционного «Нацдвижения» Ника Мелия свободен. Три часа назад, после выплаты Евросоюзом залога в размере 40 тысяч лари, он покинул руставскую тюрьму, проведя там почти три месяца.

Выход Ники Мелия из тюрьмы вызвал переполох в рядах журналистов, ожидавших лидера «Нацдвижения» у ворот руставской тюрьмы. Вопреки ожиданиям, Нику Мелия администрация тюрьмы выпустила не из центральных ворот, где его ждали родственники, десятки сторонников и однопартийцы, а с другого выхода в противоположном крыле, куда журналистам пришлось срочно перебазироваться. «Меня практически через крышу выпустили», – сказал изрядно похудевший Мелия представителям СМИ и извинился за причиненное им беспокойство, хотя и не был в этом виноват.

По этой же причине оказать соответствующие почести Нике Мелия не смогли и его однопартийцы вместе со сторонниками, хотя стоя у главного входа скандировали его имя, свистели, аплодировали, а некоторые размахивали плакатами с надписями «Настало время Ники! Ника – сильный мужик!».

«Поляризация, радикализация общества – главный дефект правления олигарха Бидзины Иванишвили», – сказал окруженный журналистами и сторонниками Мелия после того, как поблагодарил послов ЕС и США, а также председателя Евросовета Шарля Мишеля. Именно их усилиями было достигнуто соглашение по выводу страны из шестимесячного политического кризиса, соответственно, и его освобождение. Последний факт стал беспрецедентным. Залог, от которого в знак протеста отказывался Ника Мелия, заплатил ЕС. Это произошло 8 мая. А сегодня тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения. Спустя два часа Ника Мелия, уже за тюремными стенами, оценивал, с чем власть имеет дело: ЕС, выплатив залог, признал виновность Мелия, как заявляют в «Грузинской мечте», или Брюссель заплатил выкуп «Грузинской мечте» за освобождение политзаключенного?

«Получается, что цивилизованный мир освободил криминала в моем лице. Не знаю, похож я на криминала или на политика, но в обоих случаях вместе со своими коллегами и обществом я буду представлять серьезную опасность для власти и Бидзины Иванишвили».

Мелия сообщил журналистам, что с завтрашнего дня он начнет интенсивные консультации в своей партии, после чего и сможет ответить на вопрос, войдут ли он и еще около 30 представителей «Нацдвижения» в парламент. Ведь этого ждет другая, уже прервавшая бойкот часть оппозиции, которая назвала освобождение Ники Мелия победой:

«Я никак не могу стать венцом победы, раз оставил сегодня эту политическую тюрьму. Думаю, иногда мы забываем, с каким беспощадным противником боремся. Уверен, я не последний политзаключенный, пока Бидзина Иванишвили у власти. Если мы в оппозиции будем едины, активны, увеличим заряд борьбы, а это так и будет, поймите меня правильно, к сожалению, еще кто-то попадет в эту тюрьму», – сказал Ника Мелия, которого его близкие уже тянули к машине. Да и сам он после долгой разлуки хотел побыстрее встретиться с маленьким сыном и родителями.

Будучи в тюрьме, Ника Мелия призывал вошедшую в парламент оппозицию объединиться и вместе готовиться к предстоящим местным выборам. К их результатам привязан вопрос проведения досрочных парламентских выборов, на чем настаивает оппозиция и на что согласилась «Грузинская мечта» в том случае, если она на муниципальных выборах наберет меньше 43% голосов.

Но идея единства не по душе остальной части оппозиции. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе одним из первых заявил, что формула победы – в создании альтернативной «Грузинской мечте» и «Нацдвижению» третьей силе. Он же напомнил сегодня, что оппозиция – эта не одна партия:

«У нас теперь будет одним политзаключенным меньше. Поздравляю Нику Мелия, его семью в первую очередь, поздравляю грузинское общество. Спасибо Европе, США. Теперь, по завершении двухнедельной нервотрепки (после подписания соглашения Мишеля), мы спокойно приступим к сотрудничеству в оппозиционном фланге, у этого нет альтернативы. Мы должны привыкнуть принимать другое мнение, понять, что мы – не одна партия. Так что и центр третьей силы будет, и все будет хорошо, и «Грузинская мечта» не будет у власти».

Личным поражением Ники Мелия и победой верховенства закона назвали в «Грузинской мечте» освобождение лидера «Нацдвижения» после выплаты залога. Об этом сказал глава юридического комитета Анри Оханашвили:

«Таков итог чрезмерного хвастовства в правовом государстве. Ни у кого не будет возможности нарушать закон. Мы все видели, как он хвастался, что его не поймают, но его задержали. Мелия говорил, что не заплатит залог сам и не примет его от других. Но ЕС вырвал из рук Саакашвили возможность развить российский сценарий и заплатил залог. И Мелия пришлось без лишнего бахвальства принять этот залог».

Такое не происходит в демократических государствах, и этот залог показал, что мы далеки от демократии, отмечает глава НПО Ассоциация молодых юристов Ника Симонишвили. Его организация стала посредником в выплате залога. Европейский фонд в поддержку демократии (EED – автономный международный целевой фонд для содействия развитию демократии в государствах Европейской политики соседства) перечислил средства НПО, а та, в свою очередь – на счет Бюро по исполнению наказаний. И лишь после получения квитанции о выплате прокуратура поставила вопрос о ходатайстве об изменении меры пресечения для Мелия. Ника Симонишвили отмечает, что с самого начала этот процесс был политизирован, и рассказывает почему его организация и структуры ЕС пошли на такой беспрецедентный случай:

«Мы все понимали, что ситуация в стране заморожена. Мы никуда не движемся. Страна не может сконцентрироваться на решении таких проблем, как пандемия, экономический кризис, реформы избирательной и судебной систем, других важных вопросах. Поэтому мы действовали в интересах страны, которая нуждается в реформах. И с выплатой залога дело Мелия не заканчивается. Суд еще должен установить его виновность, но это дело должен рассматривать справедливый, реформированный суд, степень независимости которого будет намного выше».

Для многих правозащитников и оппонентов власти сегодняшнее решение суда стало еще одним подтверждением того, что судебная система полностью ей подчинена. И предусмотренная в соглашении Мишеля реформа судебной системы, конечно же, не успеется до следующего заседания по делу о «Гавриловской ночи», главным фигурантом которого является Ника Мелия. Судебное заседание назначено на 13 мая.

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