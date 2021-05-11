Кто цнелисский кризис помянет

До конца месяца в Южной Осетии должна быть создана комиссия по демаркации и делимитации границы с Грузией, в которую войдут представители парламента и президента. Соответствующий указ Анатолий Бибилов подписал 29 апреля. Предыдущая правительственная комиссия, созданная 27 июля 2017 года, расформирована тем же указом. Парламентская оппозиция не видит в этой ротации никакого смысла, кроме попыток президента и партии власти воспрепятствовать расследованию причин цнелисского кризиса.

По мнению депутата парламента от партии «Ныхас» Давида Санакоева, это продолжение истории, которая началась в 2019 году, и происходящее сегодня будет трудно понять, не затрагивая тех событий.

Итак вкратце. В 2017-2018 годах жители осетинских приграничных деревень завалили органы исполнительной и законодательной власти жалобами на то, как ведутся демаркационные работы. По мнению селян, колючку тянули неправильно, отрезая от республики их подворья и земельные угодья. В ответ на эти жалобы в мае 2018 года была создана парламентская комиссия по демаркации и делимитации границы. Ее возглавил депутат Руслан Тедеев. Комиссия проработала восемь месяцев. Депутаты подняли из архивов советские карты, начиная с 1922 года, декреты, указы и прочие документы, касающиеся этой тематики. Они пешком с GPS обошли периметр республики, сверили фактические границы с картами, обнаружили массу неточностей при демаркации в ущерб приграничным жителям, о чем подробно рассказали в докладе.

По словам члена комиссии, в ту пору депутата от партии «Ныхас» Алана Габараева, тогда они обратили внимание, что демаркационные работы проведены далеко не везде, а на некоторых участках границы территория республики фактически уже находится в пользовании соседей. Поэтому, указали они в докладе, чтобы не потерять землю, там нужно немедленно выставить пограничные ограждения.

Послушайте фрагмент интервью Алана Габараева «Эху Кавказа» сентября 2019 года, когда уже случился цнелисский кризис:

«Мы часто бывали в районе селения Цнелис. Комиссия отмечала, что пограничные коммуникации там не стоят, и их надо быстрее установить, потому что уже тогда наши земли обрабатывали грузины. Местные жители нам говорили, что с той стороны приходили люди, рубили лес, копали землю. Мы не раз обращали на это внимание, письма писали президенту, что наши земли незаконно обрабатывают, рубят лес, но, к сожалению, нас никто не слышал.

– Алан, в прошлом году на одной из сессий парламента вы фактически предсказали цнелисский кризис.

– Я предупреждал их, что они поставят пост у Цнелиса или в другом месте, потому что там границы не было, земли не защищены. Я спросил: если завтра они поставят пост у селения Тбет, каковы будут наши действия? Петр Леонидович (Гассиев – спикер парламента – прим. «Эхо Кавказа»), мне ответил, что это вопрос к министру обороны. Нас тогда вообще не слушали».

Выводы комиссии демонстративно проигнорировали и президент, и правительство. По какой причине – никому не понятно. Партия парламентского большинства «Единая Осетия» заблокировала обсуждение отчета в парламенте. Члены комиссии добились рассмотрения доклада лишь на последней сессии парламента VI созыва, уже в преддверии избирательной кампании, да и то в разделе «разное», то есть как события незначительного. Но и после принятия доклада депутатами в ту пору спикер Петр Гассиев подписал его лишь спустя месяц, уже после того, как были оглашены итоги выборов в парламент следующего созыва.

А через два месяца после выборов случился приграничный кризис, о котором предупреждала комиссия Тедеева – грузинские полицейские, наконец, достроили дорогу через леса и горы и выставили блокпост у селения Цнелис.

Депутаты от оппозиции потребовали создать парламентскую комиссию, чтобы расследовать причины, из-за которых случился Цнелис, говорит Давид Санакоев:

«Тогда мы подняли вопрос: по какой причине была потеряна территория. Именно это мы попытались расследовать. Было много предложений, как это лучше сделать, но в итоге мы пришли к тому, чтобы провести парламентские слушания. Вместе с этим спикер парламента Алан Тадтаев вышел к президенту с предложением создать совместно с правительством согласительную комиссию по разработке изменений в закон о государственной границе.

– А при чем здесь поправки к законам, пересмотр демаркационных работ и так далее? Вы ведь хотели разобраться в причинах кризиса, а не начинать заново то, что уже сделала комиссия Руслана Тедеева?

– Я думаю, это была такая заготовка, чтобы размыть ситуацию, увести депутатов от неудобных вопросов. По чьей вине произошел захват территории? Почему правительство и президент не реагировали на выводы парламентской комиссии Тедеева и жалобы приграничных жителей? Вместо этого депутатам предложили заняться теоретическими вопросами – как может проходить граница между Южной Осетией и Грузией».

Парламентских слушаний было всего два, то есть они закончились едва начавшись. По мнению Давида Санакоева, слишком много стало возникать неудобных для действующей власти вопросов, видимо, поэтому слушания решили отвести на второй план и забыть.

Но независимые депутаты об этом не забывали и в апреле напомнили коллегам, что не худо было бы продолжить слушания. Как будто в ответ на это предложение спикер парламента Алан Тадтаев возобновил работу по созданию согласительной комиссии. 21 апреля на заседании законодательного органа утвердили десять депутатов, которые должны войти в эту комиссию.

Но, видимо, наверху посчитали такую меру контроля над депутатской активностью недостаточной, и перевели парламентариев в состав государственной комиссии, под присмотр администрации президента или даже лично президента.

Среди тех, кто вошел в состав госкомиссии, – Давид Санакоев:

«Нам предложили войти в госкомиссию, но и парламентские слушания тоже должны состояться. Мы обозначили наши намерения продолжить слушания и объявления даты, их возобновления от председателя Комитета по безопасности и обороне, так как ему было поручено организовать мероприятие. Парламентские слушания необходимы, потому что проблема никуда не ушла, она еще более усугубилась. Сейчас там уже не просто мешки с песком, а оборудованный полицейский пост. По всему видно, они не собираются уходить с нашей территории. На фоне этой ситуации до нас дошла информация, будто в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статье «незаконное пересечение госграницы». У нас территорию захватили, а они трактуют это как незаконное пересечение границы? Нужно разобраться, так ли это на самом деле».

Давид Санакоев так объясняет причину, по которой власти пытаются уйти от парламентских слушаний. Дело в том, что это процедура официальная. Парламентские слушания протоколируются и стенографируются, протокол подписывают и хранят. То есть это документ, в котором будет зафиксировано все, что всплывет во время расспросов депутатами фигурантов этой истории. По итогам слушаний может быть инициировано парламентское расследование. Всего этого по каким-то причинам не хотят президент и партия власти «Единая Осетия».

Не иначе они решили, пусть уж лучше депутаты в очередной раз разбираются с географическими картами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия