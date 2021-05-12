«С неба звезд не хватал, но и негодяйства замечено не было»

Президент Южной Осетии представил парламенту новую кандидатуру на должность генпрокурора. В настоящее время Магомед Багаев исполняет обязанности руководителя надзорного ведомства. Это уже второе представление президента на этот пост. 12 апреля депутаты отклонили кандидатуру Виталия Савчеко – сотрудника прокуратуры Краснодарского края. Югоосетинские эксперты взвесили шансы нового кандидата.

Магомеду Багаеву 43 года. Он родился в Дзауском районе, в 2001 году окончил Юго-Осетинский институт экономики и права по специальности юриспруденция. В 2003 году трудоустроился в прокуратуру, начал стажером, и за следующие пятнадцать лет дослужился до заместителя генерального прокурора. А вот судьба ли ему стать генпрокурором решит парламент в ближайшее время.

Депутаты уже обсуждают кандидатуру Багаева. По неофициальной информации от народных избранников, фракции «Единой Осетии» и «Единства народа» поддержат это представление, «Ныхас» и «Народная партия» пока не определись, обсуждения во фракциях они проведут завтра.

Югоосетинский общественник Тимур Цхурбати считает, что у Магомеда Багаева хорошие шансы на одобрение парламентом, тем более если учесть, что главным аргументом депутатов против кандидатуры Виталия Савченко был, что он не местный, не знаком с местной спецификой. Теперь, говорит Тимур Цхурбати, таких претензий быть не должно – Багаев всю жизнь прожил в республике:

«Он местный и в общем-то нормальный парень. Не думаю, чтобы к нему плохо отнеслись. Он, как говорится, с неба звезд не хватал, но и негодяйства за ним замечено не было. Он исполнительный. При этом как-то умудрялся и распоряжения начальства выполнять, и лицо сохранять. Сам он плохого не будет делать никогда. Я спрашивал у людей, кто с ним работал, о нем хорошо отзываются. Кроме того, во время конфликта он жил здесь, никуда не убегал. Для местных это много значит. Поэтому, я думаю, депутаты к нему хорошо отнесутся».

Если обобщить мнения сегодняшних респондентов, главные претензии к Магомеду Багаеву сводятся к следующему.

Он был членом ЦИКа от президента на последних парламентских выборах. По мнению югоосетинских наблюдателей и участников избирательной кампании, – самых грязных за всю постсоветскую историю Южной Осетии. И своим голосом как член Центризбиркома он согласился с многочисленными нарушениями избирательных прав, законов, допущенных властью на этих выборах.

Вторая претензия по принципу скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. Багаева упрекают в том, что его карьерный рост с 2018 года связан с особым расположением со стороны президента Бибилова и генпрокурора Джагаева. Людям не нравится история его назначения ВРИО. По закону, исполнять обязанности генпрокурора должен был первый заместитель Сергей Битиев, но ради продвижения Багаева в отношении Битиева начали служебную проверку и отстранили его от должности.

По мнению экс-депутата югоосетинского парламента Роланда Келехсаева, где нет таких упреков, там нет и карьерного роста. Трудно предположить, что президент представил бы парламенту кандидатуру, на личную преданность которой он не может рассчитывать, говорит Роланд Келехсаев:

«Не стоит искать идеальных людей в правоохранительной системе, тем более в руководящем составе. Все они прошли отбор, как люди готовые выполнять приказы без оглядки на закон и моральные нормы. В противном случае они бы не были такими успешными, их бы давно уже вышибли со службы. Просто некоторые из них еще оставили в себе нечто людское, какую-то доброту, сочувствие, а другие в себе это уже изжили. Поэтому депутатам, скорее всего, придется довольствоваться небольшим списком требований».

По закону, парламент должен рассмотреть представление президента в течение десяти дней. Сначала свои заключения представят комитеты, затем кандидатуру Магомеда Багаева вынесут на обсуждение парламентской сессии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия