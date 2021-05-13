COVID-19 в Грузии: 776 новых случаев, 16 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 776 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

Данные получены на основании проведения почти 32 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,43%, за последние две недели – 5,56%, а за последнюю неделю – 4,79%.

Как пишет «Новости-Грузия», общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру четверга увеличилось до 326 441.

Более 46% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 359.

В Самегрело и Земо Сванети выявили 84 факта, в Имерети – 81, в Аджарии – 79, в Квемо Картли – 56, в Мцхета-Мтианети – 41, в Кахетии – 30, в Гурии – 20, в Шида Картли – 13, в Самцхе-Джавахети – 10, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

От ковида умерли еще 16 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4379.

Выздоровели 1329 человек, их общее число выросло до 306 264.

На данный момент в Грузии 15 572 активных случая коронавируса. Из них 4278 пациентов (более 27%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2429 инфицированных, в Аджарии – 444, в Имерети – 520. Состояние 903 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 196 человек.

10 584 граждан (почти 68% активных случаев) лечатся на дому, а 710 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

В карантинных пространствах размещены 73 гражданина, в самоизоляции остаются более 27,8 тысячи человек.