Para Bellum министра обороны Грузии

Новая система ПВО, оружейный завод, воссоздание ВВС и современный Центр кибербезопасности – все это, по словам министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, ждет страну в ближайшем будущем. Глава военного ведомства предстал перед депутатами парламента в ходе «министерского часа».

Грузия скоро сможет внести свой вклад в мировой ВПК. Во всяком случае, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе обещает, что уже до конца текущего года в стране начнут производить американские автоматические винтовки М4 – соответствующее грузино-израильское предприятие будет запущено на базе местного оборонного концерна «Дельта». А уже в начале 2022 года в стране будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время идут переговоры с южноафриканскими и польскими компаниями, сообщил глава военного ведомства в ходе «министерского часа» в парламенте.

При этом, если раньше вышеупомянутая «Дельта» работала в первую очередь на экспорт, то теперь, говорит Бурчуладзе, упор будет сделан на оснащение грузинской армии:

«Как известно, в 2020 году Силы обороны впервые в истории получили около 40 различных бронемашин производства Delta. Помимо производства бронетехники, «Дельта» ведут работы по таким важным направлениям, как производство 120-мм минометных модулей, брони и шлемов, а также разрабатывает другие пилотные проекты».

Что касается винтовок М4, то, по словам министра, новое предприятие, помимо прочего, поможет переоснастить грузинскую армию по стандартам НАТО. Бурчуладзе напомнил, что в феврале текущего года Силы обороны уже получили новые виды пулеметов и гранатометов от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о 12-миллиметровых крупнокалиберных пулеметах М2 и автоматических гранатометах МК19.

Помимо этого, Бурчуладзе пообещал вернуть стране Военно-воздушные силы. По словам министра, цель авиации – не только в том, чтобы вести боевые действия. В ее задачи также будет входить проведение операций по медицинской эвакуации:

«На заседании комитета я пообещал, что вскоре мы увидим первый Су-25, полностью отремонтированный нашими собственными силами. В целом же в текущем году в рамках полной реставрации авиационного парка, будут отремонтированы 4 единицы штурмовиков Су-25, 4 единицы ударных вертолетов Ми-24 и 4 единицы вертолетов типа «Ирокез».

При этом основную функцию в защите воздушного пространства страны будут играть силы ПВО. Грузия в ближайшие месяцы готовится принять соответствующие системы израильского производства.

«До конца этого года мы получим модернизированную систему ПВО Rafael. Также планируется закупить современные переносные зенитно-ракетные комплексы, которыми будут оснащаться маневренные части. Это, естественно, повысит эффективность тактических подразделений Сил обороны Грузии», – заявил Бурчуладзе.

В рамках уже действующих контрактов, в страну должны быть также поставлены французские системы РЛС.

За кибербезопасность будет отвечать новый совместный с НАТО Оперативный центр, строительство которого будет завершено уже в этом году:

«Для решения современных задач в области гибридного противостояния, важность разведки и киберзащиты постоянно растет. Как известно, Грузия, не будучи членом НАТО, включена в работу многонациональной платформы по обмену информацией о вредоносном программном обеспечении. Также при поддержке международных партнеров уже ведется строительство центра операций в области кибербезопасности, которое будет завершено в этом году. Активно идет внедрение современных технологий. Также ведутся работы для обеспечения обмена разведывательной информацией со штабами НАТО».

Усиление страны на этом направлении, считает Бурчуладзе, сегодня необходимо для того, чтобы противостоять современным угрозам, исходящим, в первую очередь, со стороны России. По словам министра, агрессивные действия Москвы существенно расшатывают архитектуру глобальной безопасности:

«Ее политика в Черноморском регионе, растущая милитаризация, демонстрация готовности к применению военной силы и ее непосредственное применение направлены на ограничение интересов Запада и его доступа в регион, подрывая тем самым мир и стабильность. Продолжением этой политики является оккупация и милитаризация грузинских территорий, а также методы гибридной войны, включая «ползучую аннексию» и применение силы. Но это, безусловно, лишь усилит нашу евроатлантическую интеграцию».

Помимо технических моментов, министр подробно остановился на развитии самих вооруженных сил. В том числе о нововведениях в таких сферах как система мобилизации, обязательная воинская служба и национальный резерв. Последний пункт, по мнению Бурчуладзе, крайне важен для способности страны противостоять современным угрозам:

«Создание действенной системы национального резерва и мобилизации, направленной на усиление боевого потенциала и поддержки наших войск, имеет решающее значение для укрепления обороноспособности. Вы знаете, что в 2020 году мы увеличили территориальный резерв вдвое. В этом году около 1000 человек будут трудоустроены в действующей резервной службе, что еще больше расширит наши возможности».

Также по словам министра, разработан новый проект Оборонного кодекса, который предусматривает прохождение службы только в системе Минобороны, сокращение сроков обязательной военной службы и другие важные изменения. Целью этой реформы, отмечает Бурчуладзе, является дальнейшая популяризация обязательной военной службы. С точки зрения заработной платы, питания, здравоохранения, образования и жилья условия для военнослужащих будут постоянно улучшаться.

Наблюдатели отмечают, что выступление министра носило скорее технический характер, и даже очень важный вопрос нового Оборонного кодекса был освещен слишком поверхностно. Бурчуладзе не стал заострять внимание и на том, что в стране, при всех перечисленных новшествах, отсутствует стратегия национальной безопасности.