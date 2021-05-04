Грузию вписали в ответ G-7 России

Российская угроза – главная тема министериала Большой Семерки, стартовавшего сегодня в британской столице. Пленарные заседания G-7 впервые за два года проходят в очном формате. Причем, дипломатов, представляющих главные экономики мира, в первую очередь интересуют вопросы не столько экономического характера, сколько лежащие в области информации и безопасности.

Москва – главный внешнеполитический «раздражитель» для собравшихся в столице Великобритании министров иностранных дел стран Большой Семерки и гостей форума. Действия России на международной арене беспокоят в первую очередь Вашингтон и Лондон. Первые дипломаты Британии и США даже посвятили этой теме специальную пресс-конференцию, на которой обозначили основные претензии к Москве. Как отметил глава МИД Соединенного королевства Доминик Рааб, дверь дипломатии всегда открыта со стороны Запада, но, чтобы пройти в эту дверь, кое-что должно измениться:

«Что должно измениться – так это поведение России как постоянного члена Совета безопасности ООН, противоречащее основным нормам международного права – будь то балансирование на грани войны и бряцание оружием на границе с Украиной, будь то кибератаки и дезинформация или отравление Алексея Навального, которое было не просто нарушением прав человека, а использованием химического оружия».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, со своей стороны, дал понять, что администрация Джо Байдена также предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией, но только в том случае, если и Москва возьмет курс на нормализацию:

«Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или не делать. Президент Байден уже давно – еще до того, как он стал президентом – четко заявлял, что, если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия будет двигаться в этом направлении, то и мы тоже».

Впрочем, с тем, куда движется Россия, не все так гладко. Согласно докладу американской военной разведки о глобальных угрозах в 2021 году, представленному сенату США, именно Москва представляет наибольшую опасность как для самих Соединенных Штатов, так и для их союзников. В документе, в частности, сказано, что мир переживает эру «глобального стратегического соревнования», в котором главные соперники США – Россия и Китай – разрабатывают средства для того, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Причем, помимо непосредственно военных мер, речь идет о действиях в так называемой «серой зоне», таких как использование прокси-войск и наемников, кибератаки, манипуляция с информацией, подрыв экономической мощи соперников и так далее. В контексте Грузии в докладе отмечается:

«С 2008 года Россия подорвала суверенитет и территориальную целостность страны, оккупировав 20% ее территории Грузии и до сих пор продолжает международную кампанию, направленную на дипломатическое признание оккупированных Абхазии и Южной Осетии в качестве «независимых государств». Более того, Россия сохраняет военные базы в обоих оккупированных регионах Грузии и развертывает своих пограничников для патрулирования вдоль административных границ, отрицая свое обязательство по выводу войск на доконфликтные позиции».

Что касается последних шагов Москвы, то американские военные разведчики подчеркивают, что Россия не решились на прямое военное вмешательство в Нагорном Карабахе, а также в Беларуси, однако пытается сохранить влияние в регионе другими методами – в частности, разместила своих миротворцев в Карабахе. Это расценивается Пентагоном как усиление влияния Москвы на Кавказе. При этом разведка утверждает: угроза военной силой остается главным рычагом влияния России на Украину.

На этом фоне США и Британия намерены убедить коллег сообща противодействовать российской «лжи и пропаганде». Как отметил британский министр иностранных дел, «пророссийские тролли публикуют комментарии по Украине и другим регионам, с целью повлиять на общественное мнение». Основной целью российских троллей, по словам Доминка Рааба, стала западная пресса:

«Это хороший пример той борьбы на истощение, которую мы ведем. Мы объединим крупные державы, чтобы защитить открытые общества».

По сути, Британия намерена предложить партнерам разработать совместный план противодействия дезинформации – некого «механизма мгновенного отпора». Впрочем, «мгновенный отпор» руководители внешнеполитических ведомств Большой семерки получили из Москвы. Но в этот раз, видимо под влиянием главного праздника для всех православных христиан, голос российского МИДа Мария Захарова решила, вопреки обыкновению, цитировать не своих начальников Сергея Лаврова или Владимира Путина, а преподобного Антония Великого:

«Глава МИДа Британии предложил G7 совместно бороться с фейками из России». В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы». В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну».

Некоторые эксперты считают, что акцентирование внимания на России связано с тем, что странам-участникам саммита будет гораздо проще друг с другом договориться, имея такого антагониста. В частности, по мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия, для Грузии крайне важно рассмотрение ее вопроса в столь глобальном формате:

«Та угроза, которая началась с Грузии, является теперь общим вызовом. И это дает нам возможность решать проблему наших оккупированных территорий совместно с партнерами, так как это теперь касается не только нас, но и всех остальных. Это общая угроза, а не только проблема отношений Грузии и России».

Тем не менее, основным выгодополучателем на этом направлении может стать Киев. Во всяком случае восточноевропейские страны во главе с Польшей на фоне крайней заинтересованности Вашингтона и Лондона в формировании российской повестки, пытаются лоббировать вопрос вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Об этом, в частности, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как отметил Дуда, вопрос безопасности Украины будут поднимать на саммите НАТО в Брюсселе, который состоится в июне:

«Наша двусторонняя встреча с президентом Зеленским завершилась подписанием совместной декларации в отношении европейской перспективы для Украины – принадлежности к ЕС. Польша продолжает поддерживать Украину в этом вопросе».

Хотя декларация не является документом, обязывающим к тем или иным действиям, тем не менее это важный политический жест со стороны Варшавы. Поддержка крупнейшей страны Восточной Европы хоть и не гарант положительного решения украинского вопроса, но довольно серьезный аргумент. А учитывая намерение коллективного Запада разработать действенный механизм противодействия российской информационной, политической и военной экспансии, Украина может стать тем рычагом, который позволит переломить ситуацию. Что же касается Грузии, то Тбилиси стоит приложить максимум дипломатических усилий, чтобы не оказаться в стороне.