Цены на бензин погнались за лари

Цены на топливо в Грузии бьют рекорды, на некоторых заправках стоимость превышает 3 лари. Подорожание нефти на мировых рынках и обвальное падение курс лари – специалисты назвали две основные причины, способствующие удорожанию топлива.

Стоимость марки «супер» (АИ-99) давно превысила отметку в три лари, стоимость наиболее популярных видов бензина марки «премиум» (АИ-95) колеблется в районе 2,95 лари, АИ-92 – в диапазоне 2,80-2,85 тетри.

Следует отметить, что цена топлива на грузинском рынке за последние 6 месяцев выросла на 29,8%. Наиболее низкой стоимость бензина была в июне 2020 года, когда он стоил 1,6-1,8 лари. Впрочем, цена за баррель нефти тогда составляла до 35 долларов.

Как отметил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралашвили, к росту цен на международных площадках в последнее время добавилось рекордное снижение курса лари на местном рынке:

«До пандемии баррель нефти стоила 65 долларов, бензин – 585 долларов. Сегодня цена на нефть марки Brent на Лондонской фондовой бирже составляет 69 долларов, а средняя цена 1 тонны бензина составляет около 655 долларов. То есть международная цена выросла по сравнению с периодом до пандемии. Второй фактор – это курс лари, который также является одной из важных составляющих. Товар покупается за доллары, стоимость логистики полностью покрывается валютой. До пандемии у нас был обменный курс 2,85 лари, сегодня – 3,45, т.е. курс упал почти на 60 пунктов».

Все это приводит к существенному снижению продаж, а значит, к снижению доходов отрасли. «Потребление снизилось в диапазоне 15-20%. На текущем этапе индустрия стоит перед серьзным вызовом», – подытожил Мтвралашвили.

От постоянного повышения цен на топливо больше всех страдает конечный потребитель, говорит Ива Чкония, руководитель Ассоциации дистрибуторов:

«Подорожание топлива напрямую скажется на цене продукции, это неизбежно, так как топливо необходимо для доставки товаров по назначению, независимо от того, местное это производство, либо импорт. Как это ни банально звучит, к сожалению, это напрямую бьет по всей корзине цен».

В сложившейся ситуации выбор Грузии, почти на 100% зависящей от импорта нефтепродуктов, невелик, считает профессор Свободного университета Гига Бединеишвили. Однако у правительства все же есть косвенные рычаги для предотвращения массовой бедности, отметил эксперт:

«Подорожание нефти на мировых рынках – объективная реальность, и с этим ничего не поделаешь. Но, к сожалению, не лучше дела там, где многое зависит от правительства, и тут, к сожалению, оно не идет навстречу гражданам. Напомню, не так давно в Грузии на 100% был повышен акциз на топливо, и его частичное снижение значительно облегчило бы нагрузку на население. Но власти на это не идут, продолжая выкачивать из экономики дополнительные налоги для обеспечения собственного комфорта», – подытожил эксперт.

Напомним, решением кабмина от ноября 2016 года акцизный сбор с 1 тонны бензина увеличится с 250 лари до 500 лари, с дизельного топлива – со 150 до 400 лари, с каждой тысячи кубометров автомобильного газа – с 80 до 200 лари. Эти меры ежегодно пополняют бюджет на дополнительные 300 миллионов лари.