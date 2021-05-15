Коронавирус в Грузии: 1 576 новых случаев заражения, 29 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 576 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,56%, за последние две недели – 5,11%, а за последнюю неделю – 4,05%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 329 407.

Более 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 868. В Самегрело и Земо Сванети выявили 130 фактов, в Имерети – 162, в Аджарии – 92, в Кахетии – 77, в Квемо Картли – 71, в Мцхета-Мтианети – 54, в Шида Картли – 51, в Гурии – 35, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21, в Самцхе-Джавахети – 15.

От ковида умерли еще 29 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 426.

Выздоровели 584 человека, их общее число выросло до 307 918.

На данный момент в Грузии 17 037 активных случаев коронавируса. Из них 4 258 пациентов (почти 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 367 инфицированных, в Аджарии – 469, в Имерети – 528. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 207 человек.

12 050 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 729 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 60 граждан, в самоизоляции остаются более 26,2 тысячи человек.