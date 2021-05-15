Суд в Тбилиси заочно избрал меру пресечения для гражданина Казахстана Мурата Мейрбекова

Тбилисский городской суд заочно избрал заключение в качестве меры пресечения для гражданина Казахстана Мурата Мейрбекова, обвиняемого в изнасиловании 26-летней Айсель Айтпаевой, сообщает телеканал «Мтавари».

37-летний Мейрбеков – дальний родственник семьи Айтпаевых, владелец фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей. По его приглашению в начале апреля Айсель приехала в Грузию на заработки из Казахстана. Некоторое время девушка проживала в его квартире в Рустави.

Согласно предварительным результатам следствия, 28-29 апреля Мейрбеков дважды принудил Айптаеву к половому акту путем физического насилия и угроз. Накануне прокуратура заочно предъявила ему обвинения по части 1 статьи 137 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет.

Сегодня суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, избрав в качестве меры пресечения заключение под стражу. Мейрбеков находится за пределами Грузии. По информации СМИ, он покинул страну за день до гибели Айптаевой и в настоящее время находится в Казахстане.

Когда Тбилиси обратится к Нур-Султану с просьбой об экстрадиции обвиняемого, пока неизвестно. Как передает местный телеканал КТК, 14 мая заявление с требованием о выдаче Мейрбекова Грузии в Генпрокуратуру Казахстана направили мать и отец жертвы.

5 мая тело Айсель Айтпаевой обнаружили под окнами многоквартирного дома в Тбилиси. Следствие установило, что девушка выпала из окна 9-го этажа. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди, 57-летнего Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства гражданки Казахстана.

За несколько часов до смерти Айсель отправила аудиосообщение своей подруге в Казахстане, запись разговора женщины и мужчины, продолжительностью около часа. Предполагается, что это диалог Айтпаевой и Тордуа. На записи мужчина в унизительной форме обращается к девушке из Казахстана, угрожает ей расправой и принуждает покончить жизнь самоубийством.