РПЦ: у Русской церкви нет епископа ни в Абхазии, ни в Южной Осетии

Русская православная церковь (РПЦ) не ставила епископов в Абхазии и Южной Осетии, канонически относящихся к Грузинскому патриархату, и все сведения об этом ошибочны, заявил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Если патриарх (Константинопольский) Варфоломей действительно так сказал, то это заблуждение. У Русской церкви нет никакого епископа ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Мы давно заметили, что Константинопольская патриархия бывает плохо информирована», – сказал митрополит.

Ранее в интервью грузинскому телеканалу «Формула» патриарх Константинопольский Варфоломей раскритиковал Москву за вмешательство в церковные дела Абхазии и Южной Осетии, отметив, что эти регионы входят в юрисдикцию Грузинской православной церкви.

Вселенский патриарх также заявил, что у РПЦ нет права предоставлять автокефалию кому-либо, в том числе Абхазской церкви.