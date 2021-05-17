Противостояние в Дманиси: на место прибыли руководители МВД и СГБ Грузии

В Дманиси, где со вчерашнего дня продолжаются массовые драки между местными жителями, прибыли глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури.

Как пишет «Новости-Грузия», глава СГБ заявил, что власти Грузии не допустят, чтобы конфликт на бытовой почве превратился в этнический.

«Реакция была соответствующей. Сразу же было начато расследование, и несколько человек были арестованы. Полиция сделала все, что могла. В рамках расследования были приняты все меры, включая аресты. Если кто-то попытается перевести конфликт на бытовой почве в этнический вопрос, он будет строго наказан, мы этого не допустим. Такие безответственные заявления делаются часто. Опасность существует всегда, но теперь она минимизирована», – сказал Лилуашвили.

Глава МВД также сообщил, что уже начато расследование, и все виновные будут строго наказаны. Гомелаури говорит, что «этот вопрос не должен перерасти в межнациональную полемику».

«Все, независимо от того, кто эти люди, все будут наказаны по всей строгости закона. Не хочу называть какие-либо силы или группы, тему перевода в этнический конфликт, это очень важно. Этнические азербайджанцы или грузины, все они наши граждане, живут рядом веками, все они наши братья и мы, в первую очередь, не допустим этого, все виновные будут наказаны. Эта тема не должна перерасти в этническое противостояние. Началось следствие, проводится опрос и пока я не могу подтвердить задержания, так как продолжается расследование, и мы работаем вместе с прокуратурой», – сказал Гомелаури.

Глава МВД ответил на вопросы журналистов о том, почему полиция не контролирует ситуацию в Дманиси. Он подчеркнул, что власти не ожидали такого развития событий.

«Люди собрались очень быстро, и такая хаотичная ситуация создалась очень быстро, после вчерашнего дня полиция была усилена, было введено больше сил, однако этих сил оказалось недостаточно», – сказал Гомелаури.

По его словам, обычно в Болниси несут службу около 20 полицейских, после возникновения беспорядков их количество выросло в десять раз – до 150-200.