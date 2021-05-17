Бутылка пива и крах государства

Мы, то есть советские люди, привыкли оценивать государственность с высокой колокольни – место на международной арене, позиции в различных организациях, наличие или отсутствие территориальных проблем, внешние атрибуты «сильного государства» и т.д.

Неслучайно, что до сих пор многие жители теперь уже постсоветского пространства считают СССР страной, в которой был идеальный порядок, тогда как на самом деле, в реальной жизни, как говорится, «на земле», Советский Союз был царством бардака и беспредела.

С высоты птичьего полета все было отлично и выглядело, как монолит, но на самом низовом уровне, то есть там, где проходит 99% жизни всех людей, все было иначе – драки, поножовщина, стенка на стенку, тотальная коррупция, взяточничество. Даже знаменитый «сталинский порядок» касался только высших сфер – руководящего чиновничества, но внизу, «на земле», текла своя, отдельная жизнь – с хаосом, пьянством, всевластием криминала и т.д.

Эта привычка идет с нами и сейчас, уже когда СССР благополучно откинул копыта. Постсоветскому человеку, привыкшему измерять реальность в больших масштабах, очень сложно понять, что на самом деле государство – это то, что мы видим каждый день, выходя из дома.

Развал государственности – это не когда теряются территории, а когда поврежденный водопровод не чинится своевременно. Когда государство не может защитить интересы граждан от преступников, когда государству не хватает мужества в нужный момент стукнуть кулаком по столу там, где толпа диктует свои интересы стране.

Государство разрушается тогда, когда восемь лет не может начать строить стратегически важные объекты, опасаясь обидеть пару сотен человек. Государство перестает существовать, когда идет на сделку по принципу «ты мне – я тебе» с теми, кому место за решеткой. Эрозия государства – это когда пьяные получеловеки из-за бутылки пива могут поставить страну на грань этнического конфликта.

Конечно, все это можно свалить на Россию, которая в очередной раз «организует провокацию с целью расчленить Грузию и противопоставить ее граждан друг другу». Но это уже спетая песенка. Уж кого-кого, а меня трудно заподозрить в симпатиях к российской политике, но все имеет свои пределы – оставьте в покое Россию, и не надо валить на нее свои грехи, у нее своих – выше крыши.

События в Дманиси – наглядное свидетельство того, что происходит, когда власть перестает заниматься улицей. Не криминалом, не конкретными преступниками, а обычной полукриминальной улицей, которая, возможно, сама ничего не ворует и никого не грабит, однако создает в стране атмосферу беспредела.

Подход, который исповедует «Мечта», – «каждое преступление должны быть раскрыто, а преступник – наказан», – звучит правильно, но в условиях тяжелобольной страны не работает – реагировать надо не ПОСЛЕ, а ДО того, как арба перевернулась.

Группа пьяных беспредельщиков поставила страну на грань нового этнического конфликта из-за бутылки пива… Все разговоры о «сторонах, которые должны сохранять спокойствие», - дешевая попытка оправдать погромщиков: не было никаких сторон – была группа т.н. эко-мигрантов, которая многие годы отличается редкостной агрессивностью, и местные азербайджанцы, которым наконец надоело смотреть, как какие-то обезьяны пытаются на них ездить..

Навести порядок путем ареста преступников можно в Голландии или Германии, в Грузии это не пройдет. Ведь наверняка эти пьяные ублюдки не сегодня проснулись, и не сегодня им вдруг захотелось отобрать у кого-то бутылку пива. Наверняка она хамили и наглели уже не день и не два, ходили по улицам пьяные, задирали прохожих…

Что в это время делало государство? В лучшем случае – ничего. «Да ладно, похулиганили малость ребята, не сажать же их в тюрьму?» В худшем – использовало их в предвыборных целях: кому надо – дать в морду, кому надо – нашептать на ушко, что надо, вроде «вашего сына досрочно выпустят из тюрьмы, если дадите голос «Мечте»…

Не устану повторять замечательную поговорку: «Не садись обедать с дьяволом, у него ложка длиннее». Сотрудничать с криминалом в любой форме, в любом виде – это сделка с дьяволом, в результате которой проигрывает государство.

Грузинское общество наконец должно понять: мы живем в стране, половина населения которой живет в XXI веке, вторая половина – от силы в X, да и то в лучшем случае.

Бидзина Иванишвили, который является реальным руководителем страны, наконец должен понять: нет в Грузии никаких шансов навести элементарный порядок иначе как по принципу «нулевой толерантности». Бить по превенции – не тушить пожар, а делать так, чтобы разжечь огонь никому в голову не пришло.

В Дманиси мы видели зрелище абсолютного упадка государственности – толпы погромщиков, которые прорвали кордон полиции и попытались отбить своих подельников, арестованных за организацию беспорядков.

Одного этого достаточно для того, чтобы понять: государства сегодня у нас нет. Оно закончилось в 2012 году, когда кто-то решил, что лучше погрузить страну в хаос, лишь бы назло прошлой власти. Когда кто-то решил, что тюрьмой проще всего управлять руками самих бандитов, когда кто-то почему-то решил, что в Грузии заключенных слишком много в сравнении с Норвегией и Данией, поэтому «мелкие шалости» можно прощать.

Иванишвили так и не понял – из мелких шалостей вырастает большой беспредел, и как только власть начинает играть на одном поле с околокриминалом – все, жди неприятностей.

Государство перестало существовать после того, как против политических противников оно применяет весь арсенал силовых возможности, а перед охлосом, бандитами и погромщиками откровенно трусит.

На самом деле навести порядок в Грузии проще простого – здесь даже в советское время криминальные авторитеты существовали только при поддержке их братьев-прокуроров и следователей. Стоит только государству показать, что оно существует, и в случае необходимости применять силу, криминал пятится назад, а улица прячется по домам. Даже не пытаясь у кого-то отобрать бутылку пива…

Я знаю, чем все закончится – стороны помирятся, пожмут друг другу руки, сделают ряд громких заявлений о том, что живут в едином государстве, и прочее бла-бла-бла…

А потом власти снова пойдут на поводу у погромщиков, выпустят бандитов на волю, на некоторое время все утихнет. До следующего раза, когда очередная пьяная безнаказанная шваль захочет выпить бесплатного пивка.

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