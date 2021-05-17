Дружба народов разбилась о быт

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури назвал врагами Грузии тех, кто бытовой конфликт в Дманиси называет этническим противостоянием. Он прибыл в этот город в Квемо Картли, где уже второй день продолжаются массовые столкновения. В город стянуты дополнительные силы МВД, есть пострадавшие и задержанные. Оппоненты власти и правозащитники критикуют власти за запоздалое и неадекватное реагирование.

Пронзительные крики пришедших в ужас женщин, брань на грузинском, сванском и азербайджанском, звуки глухих ударов – уже второй день Дманиси, городок в Квемо Картли, сотрясают столкновения, туда стянуты дополнительные силы МВД и ограничен въезд тех, кто там не живет, прежде всего, мужчин «боеспособного» возраста.

А этих желающих прийти на помощь своим, сванов и азербайджанцев, стало сегодня больше после того, как правоохранительным органам не удалось оперативно разрядить ситуацию накануне и предотвратить дальнейшее противостояние между местными этническими грузинами и азербайджанцами. Все началось на бытовой основе.

Вчера группа молодых людей, получив отказ от продавца магазина продать пиво в долг, который не выплачен с прошлого раза, решила проучить владельца магазина. Они вернулись с битами, мотыгами, палками, а у одного из них, как видно из записи с камеры наружного видеонаблюдения, была кувалда, и начали бить витрины. На помощь владельцу магазина пришла другая группа, и столкновение началось уже между ними. И большинство из них были вооружены палками, лопатами и чем-либо еще. Противостояние нарастало как снежный ком.

Вечером в воскресенье грузинские соцсети и СМИ сообщали, что пиво в долг требовали местные сваны у азербайджанца. Их еще называют эко-мигрантами из-за того, что в Дманиси, в котором ранее проживали преимущественно азербайджанцы, грузинские власти более 30 лет назад переселили тысячи жителей Сванетии из зон экологических бедствий.

Из комментариев местных жителей съехавшимся в Дманиси журналистам следует, что и спустя десятилетия между двумя общинами не все гладко. Это подтверждает и речь молодого грузина, пришедшего в центр Дманиси, узнавшего о задержании, как он выразился, «его друзей сванов» и увидевшего, как протестуют азербайджанцы. Возмущался молодой человек и тем, что с утра уже азербайджанцы прошлись по домам сванов, затеявших накануне драку.

«На каком основании мы должны возвращаться в свои дома, как от нас требуют (полицейские), на каком основании задержаны наши друзья, в то время когда они (азербайджанцы) пришли на нашу территорию и закидали нас камнями, – я просто хочу узнать ответ», – спрашивал он у журналистов, не называя своего имени.

«Так вы тоже собираетесь ввязаться в противостояние?» – перебивая друг друга, спрашивали журналисты.

«Противостояние, я лично считаю, важно разрешить дипломатическим путем», – заверил он.

Чем были недовольны азербайджанцы, собравшиеся в центре Дманиси, и чего требовали от местных властей, журналистам рассказал на хорошем грузинском один из участников акции протеста, тоже не пожелавший назвать своего имени:

«Мы видим, что полиция была очень слаба, в то время когда люди друг в друга кидались камнями, били палками. Тогда мы вообще не видели полицейских. Сейчас важно, чтобы мы, обе стороны, охладили эмоции. А после этого государство максимально должно подключиться для организации мира и примирения. Нужно к этим людям, с обеих сторон, к каждому приходить домой и объяснять, что все это не то, что устраивает Грузию, каждого ее гражданина».

Но государство в лице министра внутренних дел, главы СГБ и депутатов, среди которых были этнические азербайджанцы и выходцы из Сванетии, появилось в Дманиси после полудня, когда стало ясно, что без его вмешательства стычки не прекратятся.

«Почему так поздно?» – это был главный вопрос, адресованный министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури. Он признался, что местных сил оказалось недостаточно с учетом быстрого накопления большой массы противоборствующих, понадобились дополнительные силы из Тбилиси, после чего ситуация разрядилась. Министр Гомелаури предостерег: все злостные нарушители, вне зависимости от этнического происхождения, понесут наказание по всей строгости закона. Он также раскритиковал те группы и силы, которые в СМИ и в соцсетях бытовой конфликт преподносят как этнический. Вахтанг Гомелаури не стал называть эти силы:

«Мы все смотрим телевизор, видим, кто какие заявления делает. Повторяю: тему этнического противостояния мы не допустим. Этнические азербайджанцы в первую очередь – это наши граждане. Второе: Азербайджан – наш стратегический партнер, сосед и наш друг. Такие предположения мы не должны допускать. Те, кто говорит, что это этническая тема и она может расшириться и обостриться, являются врагами Грузии. Мы этого не допустим!»

Но приезд Гомелаури в Дманиси и дополнительные меры большинство представителей оппозиционных партий и правозащитных НПО назвали запоздалыми и неадекватными. Критика в адрес местных и центральных властей раздалась еще накануне.

Экс-глава Ассоциации молодых юристов, ныне депутат от оппозиционного «Лело» Анна Нацвлишвили, дманисские события называет проявлением ошибочной политики «Грузинской мечты»:

«Ситуация в Дманиси показала, что бывает, когда власть не желает и не может реагировать и предотвращать преступления. Нынешняя власть и ранее не могла этого делать, и мы помним другие случаи, когда бытовое противостояние приобретало опасный характер».

Правозащитники отдельно критиковали власть за политику, которая не способствует полной интеграции в жизнь страны недоминантных этнических групп.

К девяти часам вечера представители власти все-таки смогли помирить конфликтующие стороны. Как и обещал депутат Созар Субари, местные грузины и азербайджанцы друг другу пожали руки. Но дополнительные силы МВД в Дманиси остаются. Точное число задержанных и пострадавших неизвестно. Как сообщило МВД, в ходе стычек пострадали трое полицейских.