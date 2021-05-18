Останется ли Каладзе мэром мечты?

Вчерашнее заседание политсовета «Грузинской мечты», на котором обсуждался вопрос о выборах в самоуправление, прошло без генерального секретаря партии власти. При этом он уходит от вопросов о намерении остаться мэром на новый срок.

Сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе на красочной презентации отчитался о проектах, реализованных за последние годы. При этом Каладзе подчеркнул, что пока рано говорить о намерении бороться за новый мэрский срок. Свое отсутствие на важном заседании политсовета «Грузинской мечты» Каладзе пояснил следующим образом:

«Пока рано об этом говорить. Думаю, у правящей партии будет самая большая поддержка на выборах осенью, так что давайте подождем, у нас еще много работы. Что касается планов на будущее, то я первый предоставлю вам информацию. Я не смог присутствовать на вчерашнем политсовете по двум причинам: готовился к презентации, а во-вторых, я был в контакте с инфицированным и ждал ответа на тест коронавируса».

Заседание политсовета правящей команды состоялось вчера, 17 мая. На нем актив партии обсуждал выборы в местное самоуправление, и отсутствие генсека выглядело как минимум странным. Как пояснил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, правящая команда едина в своем намерении вновь выдвинуть Каладзе на пост мэра Тбилиси:

Со схожим заявлением выступил вице-спикер парламента, один из лидеров «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе. «Партия хочет, чтобы кандидатом в мэры Тбилиси был Каха Каладзе, и он пользуется полной поддержкой», – заявил он.

Политолог Гия Хухашвили считает, что правящая партия обратилась к излюбленной тактике, выдерживая эффектную паузу для сохранения интриги до последнего момента. В то же время, по мнению эксперта, причин, по которым Каладзе не желает форсировать события, несколько:

«Если правящая «мечта» на выборах не наберет более 43% голосов, он рискует остаться без поддержки на посту мэра. К тому же мы не знаем, какие условия предлагает ему «Грузинская мечта» при виртуальном уходе Иванишвили из политики. Если, что вероятно, они предлагают кандидатам провести избирательную кампанию на свои средства, то это весьма рискованное вложение со многими неизвестными. Если же партия профинансирует его избирательную кампанию, то, весьма вероятно, от него взамен потребует закрыть глаза на многие грязные дела. Поэтому думаю, что он, как опытный футбольный и политический игрок, ведет торг, чтобы выбить себе контракт на лучших условиях».

При этом, по мнению эксперта, вероятность того, что Каха Каладзе покинет партию и начнет самостоятельную игру, минимальна.

«Вполне возможно, если он не сможет выбить для себя приемлемые условия, он совсем уйдет из политики. Ресурсов для самостоятельной игры у него маловато – несколько депутатов в парламенте погоды не сделают. К тому же у всех на виду неудачный предвыборный старт команды бывшего премьера Гахария. Поэтому Каладзе рассматривает именно уход из политики как запасной вариант, уж слишком сильно давление на него от влиятельных групп».

Вариант ухода Каладзе из политики муссируется давно. В марте стало известно, что у мэра проблемы со здоровьем, он находился на длительном лечении. Информация о том, что он собирается покинуть правящую партию и политику в целом, политик не опровергал, но и не подтверждал.