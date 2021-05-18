В Батуми глава НПО совершил акт самосожжения в финансовой полиции

Руководитель неправительственной организации «Информационный центр по борьбе с коррупцией» в Батуми Мераб Гогоберидзе совершил акт самосожжения в знак протеста против начавшегося против него расследования, сообщает агентство «Новости-Грузия». Это произошло в здании финансовой полиции, куда Гогоберидзе пришел сегодня, 18 мая, чтобы поинтересоваться деталями уголовного дела, однако следователь в очередной раз отказался с ним встречаться.

Как сообщил журналистам адвокат пострадавшего Заза Папидзе, Гогоберидзе в тяжелом состоянии был доставлен в Кутаисский ожоговый центр. «Против моего подзащитного финансовая полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество». Следствие ведется с нарушениями. В адрес Гогоберидзе со стороны следователей не раз звучали угрозы и шантаж», - сказал Папидзе.

Имя Гогоберидзе связано с событиями в Батуми 11-12 марта 2017 года, когда недовольство выписанным полицейским патрулем штрафом переросло в массовые беспорядки на нескольких улицах города и разгром полицейского участка.

В январе 2018 года Батумский городской суд признал Гогоберидзе причастным к организации массовых беспорядков. В марте 2018 года он был освобожден условно-досрочно. Спустя час после сегодняшнего инцидента Следственная служба Минфина распространила заявление, в котором признала, что расследование против Мераба Гогоберидзе ведется по конкретному делу.

Действия Гогоберидзе в заявлении департамента названы «протестом в неприемлемой форме». По данным ведомства, против него возбуждено уголовное дело по статьям «ведение незаконной предпринимательской деятельности», а также «изготовление и использование фальшивых документов».

По данным службы, расследование началось 25 февраля 2021 года на основании «соответствующей информации». По данным Следственной службы, «несколько компаний участвуют в преступной схеме, включающей изготовление и использование поддельных налоговых документов, продажу незаконно добытого песка и гравия на сумму более миллиона лари». В заявлении подчеркивается, что проводятся активные следственные действия для выяснения необходимых фактических обстоятельств и виновных в возможных преступных действиях.