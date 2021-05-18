«Мы вместе» – через беду!

Сегодня на площадке АРСМИРА (Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия) состоялась пресс-конференция директора благотворительного фонда «Мы вместе» Миланы Аджба. Специалисты центра, который открылся несколько месяцев назад в поселке городского типа Цандрипш Гагрского района, помогают людям с ОВЗ, то есть ограниченными возможностям здоровья, в реабилитации и социальной адаптации. Чаще всего речь идет о детском церебральном параличе (ДЦП), с которым рождается примерно каждый пятисотый ребенок в мире, аутизме, слабых зрении и слухе, дефектах речи и т. д.

Ну, а кто лучше поймет проблемы таких людей, как не тот, кто сам испытывает их? Милане Аджба – 23 года, она родилась с ДЦП, но журналисты, пришедшие на ее пресс-конференцию, смогли заметить это, только когда после ее окончания Милана поднялась из кресла и пошла, и ее походка чуть отличалась от походки большинства ее ровесниц. Милана рассказывает:

«Так как я сама с ограниченными возможностями, я лечилась в Сухумском реабилитационном центре несколько лет. И видела, как сложно людям с ОВЗ приезжать в Сухум на реабилитацию. Вот в Гагрском районе не было реабилитационных центров, хотя в нем 285 людей с ОВЗ, только в Цандрипше – 64. Я написала проект, который подержала ПРООН. Она профинансировала создание у нас в поселке такого центра».

Если кто не знает, ПРООН – это программа развития ООН, глобальная сеть Организации Объединенных Наций по оказанию безвозмездной и неполитизированной помощи ее государствам-членам в области развития. Милана продолжила:

«У нас работают реабилитологи, психологи, есть кабинет лечебной физкультуры, массажа. Также мы занимаемся социальной интеграцией людей с ОВЗ. И мы обучаем волонтеров правилам взаимодействия с людьми с ОВЗ, как с ними общаться, чтобы социально интегрировать в общество, чтобы им было легче учиться, работать, они становились полноценными членами общества. У нас в центре проходят реабилитацию сорок человек, 15 из них – дети. Родители уже многие видят результат. У нас есть девушка 25 лет, которая раньше не выходила из дому вообще. Сейчас, после реабилитации, уже самостоятельно выходит, гуляет с друзьями.

– А как люди узнают о существовании вашего центра?

– В «Фейсбуке» они видят публикации, а еще мы обзваниваем семьи, члены которых состоят на учете в системе здравоохранения. Взаимодействуем также с центром «Асаркял», с «Инва-содействие» и республиканским реабилитационным центром в Сухуме».

Самому старшему подопечному центра – 35 лет. На вопрос о том, помогает ли им государство, Милана ответила:

«Наша поселковая администрация выделила нам помещение без арендной платы. Сейчас нас финансирует ПРООН, ну в дальнейшем надеемся, что государство тоже будет нас поддерживать».

Сегодня центр «Мы вместе» остро нуждается в дефектологах и логопедах, которые необходимы детям с задержкой речевого развития. Однако бюджет проекта не позволяет пригласить этих специалистов, и с такими детьми сейчас работают только психологи.

В завершение Милана обратилась к жителям Абхазии:

«Я бы родителям в первую очередь хотела сказать, чтобы они не ограничивали своих детей с ОВЗ, отправляли их в школу, потому что иначе им будет сложно. Родители часто боятся, что соученики не примут такого ребенка. Это совсем не так: я сама училась в школе, и не было такого, что если ребенок с ограниченными возможностями, мол, не буду с ним дружить. Общение такое же обычное, как и со всеми. И те детки, которые к нам сейчас ходят, описывают то же самое – они не чувствуют в школе, что у них что-то не так. В школе спокойно принимают их. Ну, а детям я хочу сказать, что все ограничения только в нашей голове, и не нужно их придерживаться; мы – такие же полноценные люди. И лучше, чтобы все учились вместе, чтобы не делили на здоровых и больных. В то же время есть такие, которые не могут учиться в обычной школе, для них, конечно, должны быть специализированные».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия