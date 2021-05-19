Прошло пять лет со дня убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория

Пять лет назад, 19 мая 2016 года в селе Хурча был убит 30-летний гражданин Грузии Гига Отхозория.

Грузинский суд установил, что убийство совершил абхазский пограничник Рашид Канджи-оглы. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Канджи-оглы объявлен в международный розыск по линии Интерпола, однако он до сих пор не предстал перед судом. Власти самопровозглашенной республики Абхазия прекратили уголовное преследование пограничника.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня написал в социальной сети, что власти делают все возможное, чтобы со всей строгостью закона наказать виновных в убийстве Гиги Отхозория.

«Сегодня исполняется пять лет со дня убийства молодого патриота Гиги Отхозория возле линии оккупации в Абхазии. Это чудовищное преступление – настоящее лицо оккупации, унесшей жизни Гиги и других наших граждан. Наши власти делают все, чтобы со всей строгостью закона наказать всех виновных в убийстве Гиги Отхозория. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении правовые и международные инструменты, чтобы виновные предстали перед правосудием», – написал Гарибашвили.

Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани сегодня посетила могилу Отхозория и выразила соболезнования членам его семьи.

«Власти Грузии используют все имеющиеся в распоряжении возможности и рычаги, чтобы привлечь к ответственности виновных в посягательстве на жизнь наших граждан», – заявила Ахвледиани.