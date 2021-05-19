Новый генпрокурор и неприкосновенность оппозиции

Парламент Южной Осетии утвердил кандидатуру нового генпрокурора. Им стал 43-летний Магомед Багаев. Парламентарии также проголосовали против лишения неприкосновенности двух оппозиционных депутатов – Александра Плиева и Давида Санакоева – по делам, которые наблюдатели называют политически мотивированными.

43-летний Магомед Багаев – вторая кандидатура на пост генерального прокурора республики, которую предложил Анатолий Бибилов. В апреле этого года, после истечения полномочий Урузмага Джагаева, в парламент была внесена кандидатура сочинца Виталия Савченко. Видео с его выступлением перед депутатами, в котором он обещает «облокачиваться на парламент», стало в те дни вирусным в Оснете. Против назначения Савченко тогда проголосовали 19 из 30 присутствовавших в зале парламентариев.

После ухода Урузмага Джагаева с поста генпрокурора Магомед Багаев стал исполняющим обязанности, хотя нигде официально об этом объявлено не было. Затем глава государства выдвинул его и на пост главы Генеральной прокуратуры. Урузмаг Джагаев, отставки которого требовала группа депутатов еще до окончания срока пребывания в должности, был недавно назначен советником президента.

Работать в органах прокуратуры Магомед Багаев начал стажером и продолжил в ранге следователя. Карьера пошла в гору после 2017 года. За 2018 год продвинулся на три позиции в Генеральной прокуратуре – от начальника по расследованию коррупционной направленности до и.о. начальника по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Генпрокуратуры. Тогда же, в 2018 году, был назначен заместителем генпрокурора республики. Многие наблюдатели связывали карьерный рост Багаева с его участием в расследовании дела против экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова. Впоследствии Кабисов был осужден на семь лет лишения свободы, половину из которых уже провел в заключении.

За кандидатуру Магомеда Багаева сегодня проголосовали 26 депутатов, двое воздержались, еще одна, депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева, в голосовании участия не принимала, хотя находилась в зале заседания.

Решение воздержаться от поддержки Багаева депутат Давид Санакоев объясняет так:

«Еще несколько месяцев назад я направил в Генеральную прокуратуру депутатский запрос по поводу того, почему подследственное КГБ дело расследует Генеральная прокуратура? Речь идет о покушении на министра внутренних дел. Согласно кодексу, это должно быть дело, подследственное КГБ. Я направил депутатский запрос и в КГБ, и в Генпрокуратуру. Ответов я так и не получил. Затем я попросил исполняющего обязанности на тот момент Магомеда Багаева, он уже прислал мне ответ. Так как все законные сроки на него уже вышли, это уже было нарушением. Он мне принес прямо перед началом сессии этот ответ, я его прочитал и ответа на свой вопрос не увидел. Как зарекомендует себя уже новый прокурор, мы, конечно, увидим и по делу Инала Джабиева, и по другим делам, но вот этот ответ дал мне повод пока воздержаться от того, чтобы давать ему положительный отзыв».

Новый генеральный прокурор обратился к парламенту с небольшой речью, в которой обещал быть «жестким и справедливым» и защищать права и свободы человека и гражданина:

«Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, все вы меня практически знаете. 18 лет работаю в органах прокуратуры, постоянно здесь нахожусь, в том числе осведомлены о моей деятельности, в том числе и посредством отзывов о моей работе. Благодарю вас за оказанное мне доверие. Со своей стороны, буду, скажем, жестким и справедливым прокурором, нацеленным на укрепление законности и правопорядка в Республике Южная Осетия. Свято соблюдать Конституцию Республики Южная Осетия и законы РЮО, защищать права и свободы человека и гражданина и охранять законные интересы общества и государства».

Вынесли сегодня на голосование и вопрос лишения Александра Плиева и Давида Санакоева депутатской неприкосновенности. Напомним, более полугода назад теперь уже бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев после массовых протестов на центральной площади Цхинвала из-за дела Инала Джабиева, где выступали депутаты, предложил им сдать мандаты и предстать перед судом. Александру Плиеву – «по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 327 и ст. 316 УК РФ ("Служебный подлог", "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", "Укрывательство преступлений")». Давиду Санакоеву – «по факту его высказываний на предвыборных дебатах кандидатов в парламент РЮО» по статье о клевете в адрес судьи Верховного суда Олеси Кочиевой». Парламентарии проголосовали против лишения двух депутатов неприкосновенности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия