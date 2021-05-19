В Дманиси все спокойно

Из-за недавних столкновений в Дманиси грузинская власть и Православная церковь остаются под огнем критики. Сегодня Народный защитник назвала реакцию власти неэффективной и раскритиковала заявления должностных лиц, которые «криминальные события» с участием граждан Грузии в Дманиси рассматривали в контексте отношений с Азербайджаном. Из-за двусмысленных заявлений сегодня объясняться пришлось и пресс-спикеру патриархии.

В Дманиси сейчас нет ни противостояния, ни напряженности, уверяет жительница этого городка в регионе Квемо Картли Софо Девнозашвили. Она, как глава НПО «Первый Европеец», 16-17 мая призывала сограждан воздержаться от провокационных и некомпетентных заявлений. Именно из-за таких заявлений, по мнению Софо, жителей Дманиси стали разделять на азербайджанцев и грузин, точнее, на сванов.

Все началось после того, как оказалось, что затеявшие драку в магазине молодые люди были сванами, а продавец, отказавшийся продать пиво в долг, – азербайджанцем. Недовольна Софо Девнозашвили и тем, что примирение конфликтующих сторон при участии представителей власти, духовенства и старейшин некоторые называют временным, а рукопожатие – принудительным:

«Даже не знаю уже, сколько лет мы здесь являемся местным населением – сваны, картлинцы, азербайджанцы, и никто не припомнит такого противостояния. На данном этапе у нас мирная атмосфера в муниципалитете. И я не считаю, что примирение было принудительным, что оно временное, оно было единственно верным шагом, который могли сделать эти люди».

Об этнической неприязни и речи нет, утверждает Софо Девнозашвили:

«Проблема интеграции постепенно решается. Языковой барьер наблюдается больше у старшего поколения азербайджанцев, но молодые уже хорошо знают грузинский язык, наши дети вместе учатся в грузинских школах, они наши друзья, наши братья – так что нет проблемы отчуждения. Это было одноразовое бытовое противостояние, которое не было урегулировано соответствующими силами на месте, а этнический характер все это приняло после некомпетентных и провокационных заявлений. Потому что как такового этнического противостояния в Дманиси никогда не было».

В том, что конфликт произошел на бытовой почве, а не на этнической, публично заверяют и местные азербайджанцы.

Но вопрос в том, что они чувствуют и испытывают на самом деле. Об этом хорошо знает правозащитник Камран Мамадли. Он и его коллеги из Платформы Салам (общественная организация, созданная этническими и религиозными меньшинствами Грузии, выступает за справедливость и равенство) изучают проблемы в селах, населенных азербайджанцами, в Квемо Картли, в том числе и в Дманисском районе. Камран 17 мая был среди тех молодых азербайджанцев в Дманиси, которые критиковали власть за бездействие. Но он и до этого инцидента не понаслышке знает, как на самом деле обстоят дела в регионе, в том числе в Дманиси:

«На уровне сел действительно существует чувство отчуждения между людьми. Возможно, это не на уровне агрессии, но обида, недоверие друг к другу есть. И это происходит и в Дманиси. Поэтому для меня важно, чтобы там граждан примирили не так, как это было в вечер конфликта, а вовлекли их в долгосрочные совместные проекты, трудовые процессы. И здесь ключевую роль играет государство, у него есть аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. Там пишут стратегии, но их работа в селах равна нулю».

Камран, как и его коллеги из Платформы Салам, с трудом сдерживает эмоции, когда даже министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури или депутат «Грузинской мечты» Элисо Болквадзе, комментируя события в Дманиси, рассматривают их в контексте отношений с Азербайджаном. Как, например, выразилась последняя, «это решится с Азербайджаном в дружеской атмосфере».

– Да, я этнический азербайджанец, но я гражданин Грузии, и почему меня, нас куда-то толкают? – недоумевает Камран.

Под огнем критики оказался и пресс-спикер патриархии Андриа Джагмаидзе. Он был одним из участников примирения сторон в Дманиси. Вернувшись в Тбилиси, он раскритиковал журналистов, что те подливают масло в огонь и таким образом помогают внешним силам спровоцировать этнический конфликт. Он также критиковал журналистов за то, что они сванов называли «эко-мигрантами» и напомнил, что это регион с «незавидным этническим балансом».

И хотя на созванном сегодня брифинге протоиерей Андриа Джагмаидзе был недоволен работой журналистов, сетовал, что «должным образом не освещается примирение» и все еще называют в некоторых СМИ сванов из Дманиси «эко-мигрантами», он все же решил напомнить, что патриархия не обделяет вниманием и азербайджанцев:

«Азербайджанское население мы, конечно же, знаем как наших граждан, как любящих Грузию людей, дружественных, честных, трудолюбивых. Мы все помним и осознаем, что мир в нашей одной семье для всех важен, потому любое разделение по какому-либо этническому признаку очень опасно, и мы стали как раз очевидцами попытки перевести печальное бытовое событие в большое противостояние».

Андриа Джагмаидзе «клеветнической кампанией» назвал рассуждения о том, что православная церковь часто поддерживает ультраортодоксальные и националистические настроения. А его слова об этническом дисбалансе он все-таки разъяснил:

«После анализа и замечаний я посчитал нужным уточнить, что я имел в виду, потому что уважаю этих людей и не хочу никого обидеть, если мои слова оставили двусмысленное впечатление. Потому уточняю: речь лишь о том, что очень тонкие там эти отношения, и их нужно оберегать, чтобы кто-то не воспользовался этим и не внес туда неприятность».

Представители власти сегодня по поводу Дманиси заявлений не делали. Еще накануне они высказывали удовлетворение тем, что в кратчайшие, по их мнению, сроки удалось примирить стороны, и обещали, что вне зависимости от этнической принадлежности виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Однако позицию власти не разделяет Народный защитник Нино Ломджария. В сегодняшнем заявлении действия полиции она назвала неэффективными. Она также призвала государство уделить «особое внимание правильной оценке причины конфликта и ее осознанию и проводить более активную политику для гражданской интеграции». Народный защитник особенно тревожными также считает факты нападений на журналистов во время освещения ими событий и призывает МВД своевременно и адекватно расследовать все дела, связанные с событиями в Дманиси.