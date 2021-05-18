Дманиси: беспокойство от спокойствия

Ситуация в Дманиси после двухдневных стычек между этническими грузинами и азербайджанцами сегодня спокойная. Накануне поздно вечером представители властей заявили, что примирили конфликтующие стороны. Однако там все еще остаются усиленные наряды полиции, и это многих настораживает. Оппоненты критикуют власти за то, что те молчат о причинах конфликта, далеких от бытового характера. Представители власти и ГПЦ обрушивают гнев на журналистов за попытки перевести конфликт в межэтническую плоскость.

Житель Дманиси Рахиб Исмаилов, получив от властей гарантии безопасности, утром открыл свой теперь уже печально известный на всю страну магазин. Именно там 16 мая произошла первая стычка, когда молодые грузины решили «проучить» продавщицу и владельца – азербайджанцев – за отказ продать им пиво в долг. А дальше этнические грузины и азербайджанцы пошли друг на друга по принципу «наших бьют!» На следующий день, 17 мая, в Дманиси стали стекаться радикально настроенные люди из других регионов Грузии. Властям удалось разрядить ситуацию с помощью усиленных нарядов полиции лишь к вечеру. Чуть позже при участии представителей властей, православных и мусульманских духовных лиц состоялась и символическая церемония примирения – представители двух народов пожали друг другу руки.

И хотя Рахиб Исмаилов и решил с утра, что можно вернуться к привычной жизни, спустя пару часов убедился: мир-миром, а осадок у некоторых грузин все-таки остался. Мимо его магазина на высокой скорости несколько раз проехал автомобиль, а сидящие внутри мужчины разразились в его сторону нецензурной бранью и угрозами.

«Машину гоняли туда-сюда. Когда здесь проезжали – матерились по-свански. Так нельзя. Вчера все сказали, и наш губернатор сказал: «Если что будет, я отвечаю», – говорит Рахиб.

Он вызвал полицию, в отличие от прошлого раза, в этот они появились скоро. Но, несмотря на новый неприятный инцидент, владелец магазина старается не говорить о конфликте:

«Какой конфликт? Здесь конфликта нет».

Задавая вопрос представителям властей, не носит ли это противостояние этнический характер или, по крайней мере, нет ли опасности его возникновения, журналисты в эти дни наталкиваются на острую критику со стороны представителей власти и агрессию местных жителей, особенно грузинской национальности. Накануне пострадала съемочная группа ОВГ, были жалобы со стороны других представителей СМИ на препятствия, чинимые их работе. За местных грузин в Дманиси заступился пресс-спикер патриархии ГПЦ протоиерей Андриа Джагмаидзе. По возвращении из Дманиси на своей странице в Facebook он поделился своими наблюдениями. Суть их в том, что стычки якобы там были спровоцированы внешними силами, а масло в огонь подливали журналисты. Он раскритиковал последних за некорректное, по его мнение, упоминание о сванах как об «эко-мигрантах»:

«Называя живущих там людей «эко-мигрантами», они целенаправленно оскорбляют этих людей. Более того, это преступление против государства, служащее увеличению масштаба бытового инцидента, это попытки преподать случившееся как этническое противостояние в регионе и без того с незавидным этническим балансом, это попытки унизить грузинское население. Именно эта несправедливость и послужила основой агрессии, проявленной к журналистам со стороны населения», – пишет протоиерей Андриа Джагмаидзе.

В первую очередь именно Андриа Джагмаидзе, а потом других православных служителей, приехавших в Дманиси, особенно благодарил за помощь в разрядке ситуации министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Он пообещал, что дела пострадавших журналистов, как и все другие, будут расследованы, но тоже подверг критике представителей СМИ за попытку преподнести стычки на бытовой почве как этнические.

Но и самому министру Гомелаури тоже не удалось избежать критики.

«Встретились обе стороны, помирились, скажем так. Надеемся, такого больше не будет», – сказал Вахтанг Гомелаури. И хотя министр никогда не отличался красноречием, то, что он употребил слово «стороны», а не сказал – «граждане Грузии», вызвало шквал гневных заявлений оппозиционеров и правозащитников.

Лидер «Гирчи», депутат Яго Хвичия, следуя рекомендациям власти, не стал употреблять слово «этнический», но смысл его слов был ясен:

«Я не верю, что в Дманиси люди подрались из-за того, что кому-то в магазине не дали в долг пиво. Думаю, это совсем другая проблема, которую мы не знали, да и сейчас не знаем хорошо. То, что дело дошло до этого, – проблема государства. И нужно разрешить это, не хочу называть – какое противостояние. Эту тему не урегулировать, только задержав сто участников драки».

Пока задержанных нет, идет следствие и опрос участников и свидетелей стычек. Указывая на короткий срок, за который удалось примирить участников инцидента, представители правящей «Грузинской мечты» назвали реагирование на проблему адекватным и оперативным, чего, как заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, так не желала оппозиция:

«Инцидент исчерпан. Понимаю, что определенная часть наших оппонентов желала, чтобы ситуация еще более накалилась. Как обычно, они всегда надеются на какое-нибудь напряжение, и так они выступают против своей страны и госинститутов. Я хочу им сказать: мы должны соревноваться в свершении дел».

Было обращение вице-спикера Талаквадзе и к гражданам:

«Мы осуждаем любое насилие. Любое насилие между двумя гражданами (Грузии) неприемлемо, и не имеет значения, какого этнического происхождения тот или иной человек. И государство к этому инциденту подошло именно так. Потому мы все и увидели, что все закончилось мирно».

«Власть в упор не видит, закрывает глаза на проблемы, что является просто вопиющим», – считает конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили:

«Меня беспокоит не этот факт, а то, что этот эпизод – продолжение отрешенности какой-то части населения от доминантного населения. Какой мессидж послали власти таким поведением? Получается, что если ты не этнический грузин, не православный – то у тебя постоянно где-то на каком-то, даже на бытовом уровне будут возникать проблемы».

Случай в Дманиси, по мнению Закареишвили, мог бы стать хорошим стимулом для власти глубже заглянуть в эту проблему, которая периодически возникает и в других регионах Грузии. Но, к сожалению, по словам конфликтолога, власти и на этот раз оказались не готовыми или не захотели быть готовыми обеспечить полное равноправие всех граждан Грузии, как это гарантирует Конституция страны.