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Путин: Россия «зубы выбьет всем, кто попробует у нее что-то откусить»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации своей экономики, но жестко ответит всем, кто попробует посягнуть на ее территории.
«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому - развитие наших Вооруженных сил», – отметил он.
«Во все времена происходит одно и то же. Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все», - сказал Путин на заседании оргкомитета «Победа».
Как пишет «Интерфакс», он отметил, что даже после развала Советского Союза, когда «одна треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика».
«Действительно потенциал колоссальный, территория остается самой большой в мире. 146 миллионов человек – вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард заходит, но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, – только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат», – сказал президент РФ.
Другие новости дня
Зеленский: Украина и РФ ведут переговоры о встрече президентов
Россия и Украина ведут переговоры об организации встречи президентов двух стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.
О возможности такой встречи он говорил в апреле, заявив, что она могла бы состояться в Донбассе, где продолжается вооружённый конфликт. Путин в ответ пригласил Зеленского в Москву, после чего публично возможность встречи не обсуждалась.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал отрицать, что разговоры между Киевом и Москвой о возможности встречи ведутся, но сказал, что "процесс идёт непросто", и пока речь идёт скорее о гипотетическом событии.
Зеленский на пресс-конференции сказал, что встреча с Путиным нужна, поскольку без прямого разговора с российским лидером невозможно остановить войну в Донбассе. Украинский президент также отказался давать характеристики Путину - которого многие украинские политики называют агрессором и преступником - сказав: "Если я теми или иными словами увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю". Резкую реакцию Кремля ранее вызвал тот факт, что президент США Джо Байден согласился со словами журналиста, назвавшего Путина "убийцей".
Зеленский также выразил надежду на поддержку зарубежных партнёров Украины, но при этом отметил, что Германия и Франция "в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России", а США могут это сделать в связи с возможной встречей президентов США и России.
Зеленский также рассказал о масштабных планах празднования в августе 30-летия независимости Украины - они включают в себя международный форум "Крымской платформы", военный и морской парад.
Говоря о внутренней политике, Зеленский подверг критике своего предшественника Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко, которого называют одним из возможных кандидатов в президенты в будущем.
Вакцинация от ковида в Москве практически остановилась
Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились до приблизительно шести тысяч человек в день — это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок. Такие подсчёты приводит издание “Медуза”.
Московские власти редко отчитываются о ходе вакцинации, последний раз мэр города Сергей Собянин 14 мая рассказал об иммунизации 1 миллиона 300 тысяч жителей города. При этом остаётся неясным, сколько из них привиты одной, а сколько двумя дозами препарата.
Городской департамент здравоохранения сообщил изданию, что в среднем в Москве вакцинируются порядка 8–10 тысяч человек в сутки. Источник издания, близкий к министерству здравоохранения, рассказал о 2,5 — 3,5 тысячах вакцинированных в день. Это в три с половиной раза меньше, чем на пике зимой, когда число вакцинированных достигало 12,5 тысяч в день.
К осени число вакцинированных в регионах, согласно задаче федерального правительства, должно достигнуть 60 процентов от населения. Если сейчас привиты 10 процентов москвичей, ещё 50 только с официально скоростью будут прививать два года, подсчитала “Медуза”. Источники издания предполагают, что низкая скорость может быть связана с пассивностью властей при продвижении препарата на внутреннем рынке и их отчётами о победе над пандемией.
- Население Москвы без учёта пригородов — около 12 миллионов человек. В близкой по населении Бельгии (11,5 млн населения) ежедневно вакцинируются в среднем 45,5 тыс человек. В Чехии ( 10,5 млн) в среду привились больше 84 тысяч человек. В Греции (10,7) в среднем прививается 92 тысячи человек в день.
- В Москве "Спутником" по состоянию на среду было привито меньше людей, чем в столице Аргентины Буэнос-Айресе, куда вакцина поставляется с декабря, — обратил внимание редактор "Холода" Михаил Зеленский.
- "Медуза" включена в России властями в список так называемых СМИ-иностранных агентов. Российское законодательство требует от изданий указывать это при каждом цитировании их материалов. Редакция не согласна с включением в список и обжаловала его в суде.
Башар Асад заявил, что ещё не был в Абхазии, но уже по ней скучает
Сегодня завершается визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Сирию.
Как сообщает пресс-служба абхазского президента, утром во временную резиденцию Аслана Бжания в Дамаске прибыл президент Сирии Башар Асад. Он пригласил Бжания на официальный завтрак.
Пресс-служба указывает, что «в знак особого уважения» за рулём автомобиля, на котором Бжания и Асад отправились в ресторан, находился сам сирийский лидер.
Бжания поблагодарил Башара Асада за радушный прием, оказанный ему и всей абхазской делегации.
«Особо теплое отношение к Абхазии со стороны народа и руководства Сирии мы ощущали каждую минуту нахождения на вашей земле», – сказал Аслан Бжания.
«Уверен, что результаты официальных встреч принесут взаимную выгоду гражданам Абхазии и Сирии, а наша дружба будет способствовать еще более активному развитию межгосударственных отношений», – добавил абхазский политик.
Аслан Бжания пожелал Башару Асаду успехов на предстоящих президентских выборах и «новых побед в служении народу Сирии», а также пригласил Асада посетить Абхазию в любое удобное для него время.
Президент Сирии передал народу Абхазии пожелания мира и благоденствия. «Я ещё не был в Абхазии, но уже по ней скучаю», – цитирует Башара Асада пресс-служба абхазского президента.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
Отец Хвичи Кварацхелия уверен на 100%, что летом футболист покинет «Рубин»
Отец футболиста казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелия Бадри Кварацхелия заявил грузинскому порталу Sportall, что полузащитник покинет российский чемпионат уже летом.
«Уверяю вас на 100%, что Хвича обязательно уйдет из «Рубина» летом. Пока не буду говорить, в какую команду он перейдет. Идёт разговор со многими клубами. Ребенок отдохнет и спокойно сам решит, где ему играть», – заявил Бадри Кварацхелия.
Слова Бадри Кварацхелия о том, что его сын не останется в России, прокомментировал член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Он назвал заявление «эмоциональным».
«Мы не можем чётко понимать, что имел в виду отец. Может, он говорил о том, что Хвича не останется в России, а уедет играть в Италию или Германию. Очень надеюсь, что эти слова не связаны с непростыми взаимоотношениями наших государств. Давайте ждать развязки событий, мы ещё не слышали официального выступления спортсмена. Если Хвича не будет играть в России, значит, он нашёл более выгодное предложение. Это позиция и выбор спортсмена», – сказал Свищёв.
Между тем казанское издание «БИЗНЕС Online» пишет: в «Рубине» уже не скрывают, что переговоры по Хвиче идут полным ходом.
«В Рубине к футболистам относится как к людям в первую очередь. И нельзя не отпустить такого игрока, как Хвича, в такие европейские клубы, которые им интересуются и ведут переговоры. Это просто неправильно. Всегда больно терять таких игроков, как Кварацхелия. Но он, к сожалению, не к бабушке едет во дворе мяч гонять. Он, скорее всего, перейдет в топовый европейский чемпионат», – говорит спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.
Раскрывать финансовую часть возможной сделки Яровинский наотрез отказался. Связано с тем, что переговоры ведутся с несколькими клубами, и для каждого условия могут быть индивидуальными.
«Хвича – дорогой футболист, даже очень дорогой. Это вносит определенные коррективы, учитывая непростой финансовый год для всех клубов. Переговоры по Хвиче есть, но они пока остаются в тайне. Причем переговоры с разными сторонами на разных же стадиях. Сейчас все обстоит ровно так, как и обычно в такой период времени. Все переходит в более и более конкретную фазу», – рассказал он.
В завершившимся сезоне российского чемпионата по футболу Кварацхелия провел 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач. Ранее сообщалось, что Хвичей интересуются «Бавария», «Милан» или «Ювентус».
В Pfizer подтвердили, что поставят Грузии миллион доз вакцины от коронавируса
Концерн BioNTech/Pfizer подтвердил, что готов поставить Грузии 1 миллион доз вакцины от коронавируса. Об этом в американской фармацевтической компании заявили телекомпании «Формула». Аналогичную информацию распространяет и грузинский портал «Табула».
«Переговоры о предоставлении одного миллиона доз вакцины BNT162b2 против SARS-CoV2 завершены. Компания переходит к части оформления соглашения с правительством Грузии», – говорится в комментарии Pfizer.
Компания не уточняет дату поставок. Ориентировочный срок, названный ранее премьером Ираклием Гарибашвили, – третий квартал 2021 года. Глава правительства заявил, что несколько раз общался по телефону с руководителем Pfizer.
«Новости-Грузия» напоминает, что посредством международной платформы COVAX в марте Грузия получила первую партию вакцины, разработанной американской Pfizer и ее германским партнером BioNTech, в количестве 29 250 доз. Все они уже израсходованы. Прививки этим препаратом делали медицинским работникам и гражданам старше 65 лет.
Поэтапно количество возрастных групп, подлежащих вакцинации, было расширено. Сейчас сделать прививку от коронавируса могут все граждане Грузии старше 18 лет. На данном этапе применяются препараты компаний AstraZeneca и Sinopharm, а 24 мая к ним добавится Sinovac.
- Со дня начала вакцинации 15 марта и до сегодняшнего дня в Грузии число введенных доз вакцин от COVID-19 достигло 101 415. Обе дозы вакцины получили 15 874 человека.
Додон требует аннулировать «Ассоциированное трио» Молдовы, Украины и Грузии
Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон раскритиковал подписанный меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции между Кишиневом, Киевом и Тбилиси. Пророссийский политик заявил, что документ «носит явно антироссийский характер».
«Это очень опасный документ. Я спросил Чокоя (и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой – ред.) «Что вы там делали, кто вас уполномочил. Кому нужна это совместная декларация Украины, Молдовы и Грузии?» Я понимаю Украину и Грузию, которые хотят в НАТО. А Молдова куда лезет? Нечем заняться, у нас своих проблем нет? У нас нерешенная приднестровская проблема, а они что-то подписывают против кого-то», – рассказал Додон и добавил, что меморандум необходимо аннулировать.
Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции «Ассоциированное трио» 17 мая.
Меморандум устанавливает цели сотрудничества стран, которые подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, мер информирования общественности.
- Игоря Додона часто называют «пророссийским» или даже «пропутинским» политиком. Среди грузинских друзей Додона – известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами бизнесмен Леван Васадзе, который недавно объявил о создании политической партии.
Представитель ХАМАС: перемирие с Израилем может начаться через 1-2 дня
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в четверг в Израиль - на фоне резкого обострения израильско-палестинского конфликта в последние дни. Он проводит переговоры с руководством Израиля, в планах также встреча с премьером Палестинской автономии Мухаммедом Штайе.
Визит германского министра - часть усилий международного сообщества по достижению перемирия. Маас выразил солидарность с Израилем, который уже более недели подвергается обстрелам со стороны радикальных палестинских группировок из сектора Газа. В то же время, он призвал к скорейшему прекращению огня.
С понедельника прошлой недели Израиль и палестинские группировки обмениваются ударами. По территории Израиля было выпущено более 4-х тысяч ракет. Цели достигла меньшая их часть. Ряду городов причинён ущерб, погибли, по последним данным, 12 жителей Израиля. Израильские военные наносят удары по целям в Газе - как утверждается, по объектам радикальной группировки ХАМАС. Среди погибших, однако, немало мирных жителей. Всего в Газе погибли более 220 человек.
Удары наносились и в ночь на четверг, однако, судя по сообщениям, несколько менее интенсивные, чем в предыдущие дни.
Высокопоставленный представитель ХАМАС в четверг заявил, что перемирие может быть достигнуто в ближайшие 1-2 дня. Подробности непрямых переговоров о нём пока не известны - как правило, они ведутся при посредничестве Египта. Соединённые Штаты, признавая право Израиля на самооборону, также призывают его к скорейшему прекращению огня.
Нынешнее обострение конфликта - самое серьёзное как минимум с 2014 года. Поводом для него стало судебное решение о выселении нескольких палестинцев - жителей Восточного Иерусалима из домов в связи с реституцией.
Влиятельный грузинский «вор в законе» «Лаша Сван» задержан в Украине
Влиятельный грузинский «вор в законе» Лаша Джачвлиани, известный в криминальных кругах как «Лаша Сван», задержан в Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Задержание произошло 19 мая. В ходе масштабной спецоперации также был арестован криминальный авторитет Сергей Олейник по прозвищу «Умка».
Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что Олейник и Джачвлиани являются одними из самых влиятельных «воров в законе» в стране.
«Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью – полиция задержала двух самых влиятельных «воров в законе» в Украине. Новое законодательство, политическая воля и профессионализм оперативников постепенно истребят это позорное уголовное явление. Мы не остановимся», – написал Аваков.
«Эти лица с «верхушки» преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан», – говорится в сообщении МВД Украины.
«Новости-Грузия» пишет, что «Умка» был коронован в 2014 году, «Лаша Сван» является «вором в законе» с 1995-го года. Они получили свои «титулы» от высших представителей российского криминального мира. «Умка» и «Лаша Сван», по информации правоохранителей, контролировали криминалитет сразу в нескольких областях Украины – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.
Пашинян: 500-600 азербайджанских военных остаются на территории Армении
Оперативная ситуация на армяно-азербайджанской границе в Сюникской и Гегаркуникской областях не изменилась, ситуация остается напряженной. Об этом сегодня на заседании правительства заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он отметил, что около 500-600 азербайджанских военных по-прежнему находятся на территории Армении в разных частях страны.
«Логика действий наших Вооруженных сил состоит в том, чтобы ограничить потенциал действий азербайджанцев с помощью тактических действий. В политическом плане наша задача – не допустить выхода ситуации из-под контроля, то есть сделать максимально возможное для того, чтобы исключить любой сценарий войны или военного столкновения, и добиться того, чтобы представители азербайджанских вооруженных сил покинули территорию Армении», – заявил Пашинян.
Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что проделана огромная дипломатическая работа, которая продолжается, и этим обусловлено отсутствие на сегодняшнем заседании правительства исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна.
«Этой работой в эту минуту оперативно занимаются все наши коллеги в МИД», – сказал Пашинян, охарактеризовав проводимую в эти дни дипломатическую работу как эффективную.
«Почему? Потому что сегодня позиции наших международных партнеров и Армении совпадают: представители Вооруженных сил Азербайджана должны покинуть территорию Республики Армения. Это факт, который зафиксирован на рабочем уровне. Я хочу, чтобы мы это зафиксировали публично», – сказал Пашинян.
«Но, естественно, чтобы этого не делать, Азербайджан использует определенные действия, рычаги, и в Армении у него есть неожиданные, или сейчас можно сказать, весьма ожидаемые союзники. В современном мире информационная борьба порой важнее, чем то, что происходит на поле боя. Я еще раз хочу сказать, что не буду избегать этого слова: у Азербайджана есть агенты информационной борьбы в армянской политической элите, более того, деятельность этих людей не нова. Эти люди сначала в 2020 году публично, открыто приглашали Азербайджан напасть на Армению, эти люди недавно в Национальном собрании, в разных местах показывали тропы, по которым можно максимально безопасно пересечь границу Армении, теперь эти люди поддерживают Азербайджан, чтобы у него была возможность избежать выполнения того, что мы достигли в результате дипломатической работы, и в очередной раз [пускаются сплетни] о заговоре правительства Армении против Республики Армения», – подчеркнул Никол Пашинян.
Он добавил, что Армения поддерживает идею демаркации границы с Азербайджаном, это отвечает интересам страны и гарантирует ее безопасность
«Уточнение границ и в конечном итоге демаркация и делимитация границ соответствуют как интересам Азербайджана, так и Армении и являются важной гарантией безопасности», – заявил он.
- Минобороны Армении 12 мая сообщили, что азербайджанские вооруженные силы в целях «корректировки границы» пытались провести «определенные работы» в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, где назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз за эти дни проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последний раунд прошел 16 мая при посредничестве России.
Число введенных доз вакцин от COVID-19 в Грузии превысило 100 тысяч
В Грузии число введенных доз вакцин от COVID-19 достигло 101 415. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний Грузии.
По информации ведомства, число граждан, привитых двумя дозами вакцины, достигло 15 874. За сутки были вакцинированы 4233 человека.
Накануне, 19 мая в стране было выявлено 1104 новых случая коронавируса, выздоровели 1603, скончался 21 пациент.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4540 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 334 705, выздоровевших – 315 254.
Производство штурмовых винтовок M4 начнется в Грузии к концу года
Совместное грузино-израильское предприятие к концу текущего года начнет производить в Грузии автоматическое огнестрельное оружие типа M4 (американские штурмовые винтовки).
Как сообщила накануне, 19 мая пресс-служба министерства обороны Грузии, соглашение о сотрудничестве подписал глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе с представителями израильской компании, название которой не уточняется.
Производство будет размещено на территории расположенного в Тбилиси государственного военного научно-технического центра «Дельта». Как отмечают в пресс-службе, под руководством «Дельта» на заводе, оборудованном современной техникой, будет происходить полный технологический процесс производства штурмовых винтовок.
Сообщается, что в будущем рассматривается увеличение функциональной нагрузки производства и обсуждается возможность производства различного огнестрельного оружия и аксессуаров.
«Также на заводе будет возможность работы над модернизацией различного типа оружия», – говорится в сообщении.
В Минобороны отмечают, что произведенное оружие будет передаваться Силам обороны Грузии, а также планируется производить продукцию на экспорт.
«Обещал трудоустроить женщину в ФСБ» – в Москве задержали гражданина Грузии
30-летний гражданин Грузии задержан в Москве за мошенничество. Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, он обещал трудоустроить женщину в Федеральной службе безопасности России.
«В полицию обратилась безработная 39-летняя жительница Сергиева Посада, которая сообщила, что ее обманули, обещав трудоустроить в отдел кадров ФСБ России. За это она отдала 50 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.
Предполагаемый мошенник, обещавший женщине работу, был задержан в кафе в центре Москвы оперативниками МВД и ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ.
За слова 15-летнего школьника извинились его родственники. Ранее Кадыров пригрозил его «уничтожить»
Отец и родственники пользователя инстаграма, который в одном из комментариев назвал главу Чечни Рамзана Кадырова "шайтаном", извинились перед ним. Два видео с извинениями опубликовал телеканал "Грозный".
Как утверждается в сюжете телеканала, автором комментария стал 15-летний школьник из Дагестана, живущий в Подмосковье.
На одном из видео отец попросил прощения "за неправильное воспитание 15-летнего сына" и пообещал "в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьез". В это время сам подросток сидел рядом с отцом.
На втором видео сидят пять мужчин, как утверждается, родственники подростка. "Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, родня этого подростка, вполне осознав поступок нашего мальчика, приносим вам и вашему окружению наши извинения", — говорит один из мужчин, не смотря в камеру.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети Instagram пригрозил уничтожить одного из комментаторов. Пользователь соцсети написал Кадырову: "Ты не человек, ты просто шайтан". Глава Чечни обратил внимание на эти слова, зачитал их в прямом эфире и сделал скриншот, судя по звуку из опубликованной записи.
Жителей Чечни регулярно заставляют извиняться за сказанные слова или ролики, комментарии и прочие действия, которые не нравятся властям республики. Так один житель Чечни попросил прощения за ролик, в котором высмеял продуктовый набор из хлеба и помидоров, полученный от властей. На том же телеканале Грозный.ТВ отчитали "колдунью", которая призналась, что она "хуже шайтана". Извиняться пришлось и 16-летнему Магомеду, который в соцсетях назвал главу Чечни Рамзана Кадырова "неверным". Самого подростка, его мать и дядю заставили принести извинения по национальному телевидению, причем специальный репортаж на эту тему длился 46 минут.
В мае прошлого года во время пандемии коронавируса работники центральной больницы Гудермесского района в Чечне извинились в эфире государственной телекомпании и признали необоснованными свои жалобы на нехватку средств защиты.
В июле 2020 года брат живущего в Европе блогера Минкаила Мализаева принес извинения за то, что его родственник публично критиковал Кадырова. Его видеообращение появилось вскоре после убийства в Вене политэмигранта Мамихана Умарова, который также негативно высказывался о властях Чечни.
В октябре 2020 года родственники живущего в Австрии блогера Сайд-Хусейна Магомадова, который выступал с критикой чеченских властей на своем ютуб-канале, прокляли его. Они записали специальное видеообращение, где по очереди оскорбляли блогера и требовали от него прекратить критиковать власти республики. Также родственники попросили прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова за публичную деятельность Магомадова.
В Рейкьявике прошла встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена
В среду в Рейкьявике прошла первая встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.
Министры обсудили широкий круг вопросов, включая предложение президента США Джо Байдена провести американо-российский саммит. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил встречу как "конструктивную" и выразил надежду на то, что переговоры президентов США и России откроют путь для улучшения отношений между двумя странами. Представитель Госдепартамента заявил о том, что Госсекретарь Блинкен настаивал на необходимости освобождения двух американских граждан, находящихся в российских тюрьмах, выразил тревогу по поводу состояния здоровья Алексея Навального, а также беспокойство акциями российских властей против Радио Свобода/Свободная Европа и " Голоса Америки" в России.
Перед началом встречи оба министра сделали заявления.. Блинкен, в частности, повторил ранее неоднократно высказанную позицию нынешней американской администрации о том, что Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. По его словам, "не секрет, что позиции стран расходятся, но по многим направлениям их интересы пересекаются". "Если же Россия будет действовать против нас и наших партнёров агрессивно, мы будем вынуждены ответить", - сказал Блинкен.
Сергей Лавров, в свою очередь, также заявил, что Россия и США должны сотрудничать по темам, где интересы двух стран совпадают. Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать с США любые вопросы на взаимоуважительной основе и с "фактами на столе". По словам российского министра, он рассчитывает обсудить с Блинкеном Иран, Северную Корею, Афганистан и то, как дальше развивать двусторонние отношения.
Переговоры прошли на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений. В апреле США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне. Москва позднее ответила зеркально. 14 мая правительство РФ утвердило список недружественных государств, в который вошли Соединённые Штаты.
В Исландии на этой неделе организованы консультации глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Арктического совета.
Китайский марсоход прислал первые фото и видео с места посадки
Китайский марсоход «Чжужун» прислал первые фотографии и два коротких видео с места посадки. Они опубликованы на сайте космического агентства КНР. На кадрах можно увидеть, как ровер покидает свою капсулу, которую он использовал при входе в атмосферу Красной планеты. Остальные два изображения показывают вид с платформы, на которой стоит аппарат, а также его солнечные панели.
Фото демонстрируют, что марсоход успешно преодолел критически значимые этапы посадки и развертывания, пишет Би-би-си. К работе готовы все ключевые элементы – солнечные панели для питания робота, антенна для связи с Землей и пандус, по которому аппарат скатится, чтобы приступить к выполнению миссии.
Ровер расположился в регионе под названием Равнина Утопия – округлая низменность диаметром около 3300 километров, где выполнял свою миссию американский марсоход «Викинг-2» в 1976 году. Впадина образовалась на заре формирования Марса в результате столкновения планеты с крупным небесным телом. Предполагается, что в этом месте могут быть скрыты большие запасы льда.
Марсоход оборудован двумя оптическими и одной мультиспектральной камерами, метеостанцией, анализатором грунта, георадаром и магнитометром. Аппарату предстоит детально изучить область и попытаться отыскать возможные следы жизни.
Китай стал лишь второй после США державой, которой удалось посадить на Марсе аппарат и запустить его для дальнейшего длительного функционирования. В российской прессе можно встретить утверждения о первенстве Советского Союза в этом вопросе, однако это верно лишь с технической точки зрения. Хотя СССР действительно стал первой страной, чей марсоход совершил мягкую посадку на Красной планете в 1974 году, сигнал от ровера «Марс-3» прервался через 15 секунд, после чего он замолчал навеки. Предыдущая попытка СССР посадить аппарат на Красную планету и вовсе провалилась. После этого Москва свернула марсианскую программу.
В то же время США с 1997 года успешно посадили на Марсе пять роверов, каждый из которых проработал месяцы и годы. Всего с 1976 года NASA посадило на Марсе 10 аппаратов – подвижных и мобильных, из которых только один не смог сесть и не справился с поставленными задачами.
В настоящее время на Красной планете выполняют миссии пять роботов. Четыре из них – американские, в том числе первый в истории вертолет, которому удалось взлететь в марсианской атмосфере.
Хотя для КНР посадка марсохода стала прорывом, Чжужун больше похож на американские Spirit и Opportunity – аппараты прошлого поколения. Китайский ровер в четыре раза легче, чем Perseverance, который весит более тонны.
В следующем году отправить марсоход на Марс попробует и Европейское космическое агентство. Ранее оно дважды терпело фиаско.
COVID-19 в Абхазии: 27 новых случаев инфицирования, один - летальный
За сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 182 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 27 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 50 человек, 41 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском госпитале скончался пациент 89 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 102 человека. Зарегистрировано 227 летальных случаев. Выздоровели 14 208 человек.
ФРГ: США не будут ужесточать санкции против «Северного потока - 2»
В руководстве Германии подтвердили сведения о том, что Соединенные Штаты не будут вводить новые санкции против компании-оператора строящегося газопровода «Северный поток - 2».
С заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. На встрече с журналистами он сказал, что 19 мая Госдепартамент собирается опубликовать отчет о санкциях в отношении ряда организаций. Одновременно, как отметил Маас, известно о существовании «президентских отказов» относительно санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора – гражданина Германии Маттиаса Варнинга.
«Мы восприняли это как конструктивный шаг. И мы рады продолжить обсуждение с нашими партнерами в Вашингтоне», - сказал Маас, отметив, что обсудил ситуацию с госсекретарем Энтони Блинкеном. «Немецкая волна» приводит слова Мааса о том, что в Берлин рассматривает решение не ужесточать санкции «как дань уважения тем исключительно хорошим отношениям, которые сложились с администрацией Байдена».
Ранее о том, что администрация американского президента Джо Байдена откажется от новых санкций против «Северного потока - 2» сообщили со ссылкой на анонимные источники портал Axios и агентство Reuters. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что приветствует сообщения американских СМИ. Песков добавил, что «факт появления таких публикаций сам по себе достаточно позитивный.
Израиль подвергся третьему за неделю обстрелу со стороны Ливана
Четыре ракеты были выпущены в среду по Израилю с территории юга Ливана, что стало третьим таким обстрелом менее чем за неделю.
Источник в ливанской армии сообщил France-Presse, что ракеты были запущены из района Сур. Однако кто несет за это ответственность, собеседник агентства не уточнил.
Израиль ответил артиллерийским огнем. По информации израильских военных, одну ракету удалось перехватить с помощью системы противовоздушной обороны, три других, судя по всему, упали в незаселенных местах. Сообщений о пострадавших при обстрелах не поступало.
С начала прошлой недели продолжается новый виток вооруженного противостояния между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Массированные удары с воздуха Израиль наносит по Газе с 10 мая, когда ХАМАС запустил ракеты в сторону Иерусалима. Эскалации предшествовали столкновения у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме – на фоне судебного разбирательства дела о выселении ряда палестинских семей.
Руководство Израиля подчеркивает, что военные атакуют в секторе Газа объекты, связанные с боевиками, и что израильская армия намерена продолжать операцию до тех пор, пока не будет уверенности в восстановлении спокойствия и безопасности израильских граждан.
Соединенные Штаты, которые считаются союзником Израиля на Ближнем Востоке, заявляют, что поддерживают право этой страны на самооборону. Но одновременно Вашингтон подчеркивает, что поддерживает идею прекращения огня в регионе.
В среду президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что «ожидает значительной деэскалации конфликта», передает Би-би-си.
Профсоюзы говорят о тяжелых условиях работы граждан Грузии в Германии
Уехавшие на сезонные работы в Германию граждане Грузии работают в тяжелейших условиях и не получают обещанную зарплату, сказано в сообщении Объединения профсоюзов Грузии. «Речь идет о 24 гражданах страны. Они получают всего 3 евро в час, вместо обещанных 9 евро, и проживают в невыносимых условиях», - отмечают профсоюзы.
Объединение профсоюзов обратилось к послу Германии в Грузии с просьбой изучить вопрос и призвало министра здравоохранения и социальной защиты Екатерину Тикарадзе заинтересоваться состоянием граждан Грузии в срочном порядке. Профсоюзы напоминают, что именно Агентство содействия трудоустройства при Минздраве является организатором отправки граждан в Германию. Кроме того, Объединение профсоюзов Грузии планирует ознакомить с данной проблемой и Объединение профсоюзов Германии.
По данным грузинской службы Радио Свобода с 14 апреля по 15 мая 2021 года в Германии на сезонные работы из Грузии отправились всего 4 группы, в каждой было 54 человека, то есть всего 216 человек. Правительство Грузии, стремясь решить проблему с высоким уровнем безработицы в стране, заключило соглашения с рядом стран для легальной отправки граждан на сезонные работы. На сегодня такая работа для граждан Грузии доступна в Германии и Израиле. Ожидается, что до конца года у граждан Грузии появится возможность отправиться на заработки и во Францию.
- Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии было подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение 1-3 месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата определена в размере 9,5 евро в час с вычетом налогов и оплаты за питание и проживание.
Натия Турнава: «Думаю, что к летнему сезону нам удастся открыть сухопутные границы»
Министр экономики Грузии Натия Турнава прогнозирует, что туристическая индустрия страны в текущем году восстановится на 30, возможно 50 процентов. Об этом она заявила в Мадриде, где проходит международная туристическая выставка FITUR-2021.
«Многое зависит от глобальной пандемии, но вакцинация началась, настрой очень хороший, и мы видим, что к нам уже приезжают многие группы из разных стран», – сказал Турнава.
По словам министра, увеличилось количество туристов, прибывающих в Грузию из стран Персидского залива, Израиля, Евросоюза и соседних стран.
«Открытие сухопутной границы будет содействовать более активному притоку туристов из соседних стран, над чем мы и работаем. Думаю, что к летнему сезону нам удастся открыть сухопутные границы с соблюдением очень серьезного контроля, примерно по такому же принципу, как мы отрыли воздушную границу», – сказала Турнава.
- Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
- С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Многие авиакомпании уже возобновили рейсы в Грузию. Сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для всех туристов.
Король Испании и премьер Грузии открыли туристическую выставку в Мадриде
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией сегодня открыли в Мадриде международную туристическую выставку FITUR-2021. Грузия принимает участие в международной выставке как страна-партнер.
Туристические возможности Грузии представлены на выставке, которая пройдет с 19 по 23 мая, баннерами и специальным стендом, кроме того, на главном экране выставки транслируются видеоролики о туризме в Грузии. В рамках мероприятия запланированы презентации и информационные встречи с представителями СМИ и международной туристической индустрии, – пишет агентство «Новости-Грузия».
«Для меня большая честь, что мы представлены в Испании на выставке FITUR. Сегодня утром у нас вместе с королем Испании была возможность осмотреть выставку. Как вам известно, здесь участвуют примерно 100 стран, мы занимаем среди них почетное место. Это реальное послание о том, что мир постепенно возвращается к нормальной жизни, и мы должны быть готовы к тому, чтобы начать активно принимать туристов», – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, решающую роль в вопросе восстановления туризма играет вакцинация, управление и контроль эпидемиологической ситуацией, а также ответственное отношение со стороны граждан.
«Весь мир мотивирован вернуться к нормальной жизни и все мы вместе будем готовы принять туристов в Грузии», – отметил Гарибашвили.
Выставка в Мадриде является одним из крупнейших событий в туристической индустрии. В 2020 году в FITUR приняли участие представители 165 стран и более 11 тысяч туристических компаний. Число гостей превысило 111 тысяч человек. Событие освещали более 7,5 тысячи журналистов международных СМИ.
В этом году Грузия также участвует в онлайн-выставке, которая проходит в рамках «FITUR» с 5 мая по 4 июня.
ЕС откроет границы для полностью вакцинированных туристов
Власти Евросоюза договорились об открытии границ для туристов, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса. Такое решение в среду утвердили послы 27 стран ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Соответствующий список стран, жители которых смогут посетить Евросоюз, будет подготовлен в течение недели. Уже известно, что в него войдут Великобритания и ряд других государств. Среди них будут и те страны, граждан которых пустят в ЕС независимо от того, сделали ли они прививку. Речь идет о семи странах, среди которых – Австралия, Израиль и Сингапур.
Главным критерием при отборе станет показатель заболеваемости: в соответствующей стране должно быть не более 25 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек за предшествовавшие 14 дней.
В то же время есть и другое важное требование: туристам, от которых на границе ЕС потребуют показать "паспорта вакцинированных", необходимо будет доказать, что они сделали прививку именно той вакциной, которая получила одобрение со стороны европейского регулятора. К этим препаратам не относится российский "Спутник V": он до сих пор находится на стадии проверки в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Нет в списке утвержденных EMA вакцин и китайских препаратов Sinopharm и Sinovac.
В ответ на запрос DW Минздрав ФРГ сообщал, что ситуация с допуском "Спутника" "по-прежнему без изменений", поскольку, по данным ведомства, российская сторона до сих пор не представила необходимых документов. Аналогичные претензии ранее предъявлял к "Спутнику" и бразильский регулятор, который назвал разработку института Гамалеи "небезопасной" и в итоге отказался регистрировать российский препарат.
Ранее международная группа специалистов в статье, опубликованной в ведущем медицинском журнале The Lancet, усомнилась в безопасности и эффективности "Спутника". До этого те же авторы на страницах Lancet выступили к жесткой критикой результатов, полученных на первых двух этапах испытаний "Спутника": ученые заподозрили откровенную фальсификацию.
К настоящему моменту EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
На грузино-турецкой границе задержаны граждане Конго и Ганы
Один гражданин Ганы и один гражданин Конго задержаны при попытке незаконно перейти из Грузии в Турцию. Грузинские пограничники задержали нарушителей в секторе «Чарали» близ Ахалцихе, – пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статье «попытка незаконного пересечения государственной границы группой лиц». Задержанным грозит лишение свободы сроком от четырех до пяти лет.
Югоосетинский парламент отказал прокуратуре в лишении двух депутатов неприкосновенности
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетии не поддержал представления генпрокурора о лишении неприкосновенности двух оппозиционных депутатов – Александра Плиева и Давида Санакоева.
Как пишет агентство «Рес», представления были направлены в парламент еще полгода назад, накануне их рассмотрели на заседании комитета и президиума.
Вопрос на сессию вынес глава парламентского комитета по законодательству и законности Алан Габатты. 17 депутатов проголосовали против лишения неприкосновенности вице-спикера Александра Плиева, остальные воздержались. По вопросу Давида Санакоева отказали генпрокуратуре 18 депутатов.
Ранее на заседании комитета председатель профильного комитета Алан Габатты ознакомил присутствующих со статьями, по которым генеральная прокуратура возбудила дела в отношении действующих депутатов.
«Так, Давид Санакоев обвиняется по статье 128.1.п.2 (клевета, содержащаяся в публичном выступлении), а Александр Плиев - по статье 292 п.2, статье 327 п.2 и статье 316 (служебный подлог, подделка паспорта гражданина или удостоверения и укрывательство преступлений соответственно)», – говорится в сообщении пресс-службы парламента.
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