Путин: Россия «зубы выбьет всем, кто попробует у нее что-то откусить»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации своей экономики, но жестко ответит всем, кто попробует посягнуть на ее территории.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому - развитие наших Вооруженных сил», – отметил он.

«Во все времена происходит одно и то же. Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все», - сказал Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Как пишет «Интерфакс», он отметил, что даже после развала Советского Союза, когда «одна треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика».

«Действительно потенциал колоссальный, территория остается самой большой в мире. 146 миллионов человек – вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард заходит, но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, – только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат», – сказал президент РФ.