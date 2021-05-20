Депутаты своих не сдают

В Цхинвале обсуждают отказ парламента лишить неприкосновенности двух оппозиционных депутатов – Александра Плиева и Давида Санакоева. Накануне ни один из присутствовавших на заседании народных избранников, включая их политических противников, не поддержал представления генпрокурора об уголовном преследовании коллег по парламенту. Что это было – объявление перемирия с оппозицией или профессиональная солидарность депутатов?

Напомним, Давид Санакоев обвинялся в клевете, якобы допущенной им в отношении председателя Верховного суда Олеси Кочиевой в 2019 году во время предвыборной агитации, содержащейся в публичном выступлении.

Против Александра Плиева выдвигались обвинения в подделке документа (подложного свидетельства о смерти), которую, по версии следствия, он якобы совершил 16-18 лет назад.

Из тридцати присутствовавших не сессии депутатов семнадцать проголосовали против лишения Александра Плиева неприкосновенности, тринадцать воздержались. В отношении Давида Санакоева «против» проголосовали восемнадцать, остальные воздержались. При этом ни один депутат не проголосовал «за» снятие неприкосновенности.

По мнению спикера парламента III и V созывов Станислава Кочиева, скорее всего, воздержались политические оппоненты депутатов Санакоева и Плиева, представители партии власти. Есть несколько причин, по которым они не могли себе позволить поддержать их голосованием «против» лишения неприкосновенности. Например, чтобы таким образом не продемонстрировать необоснованности претензий Генпрокуратуры или истцов по делу, а может, не хотели, чтобы их голосование выглядело наперекор воле политического руководства. Но и поддержать преследование своих коллег они тоже не могли, говорит Станислав Кочиев:

«Я полагаю, депутаты проявили солидарность, потому что это может коснуться каждого из них, если впервые в истории республики они создадут прецедент лишения депутатов неприкосновенности, то эта практика и дальше пойдет. Каждый подумал о себе, и из этого возникла солидарность. У них всегда срабатывает эффект самозащиты. Когда люди думают о своем будущем, это всегда так бывает – так было и до меня, и при мне, так и теперь.

– То есть никаких других причин? Это не может быть признаком замирения сторон, попыток совместного преодоления кризиса?

– Нет, все баталии еще впереди. Потому что их причины не были исчерпаны, развеяны. Поэтому, я думаю, все впереди, и к президентским выборам накал будет нарастать».

По мнению политолога Дины Алборовой, объяснять или прогнозировать действия закрытой от общества власти – дело неблагодарное. Общество не знает и далеко не всегда понимает логику принимаемых решений. В чем их мотивы, как они подставляют себе картину происходящего, чем руководствуются? Применительно к этой истории, считает Дина Алборова, рассуждать о мотивах нет смысла, зато можно констатировать: чем бы ни руководствовалась во время голосования фракция власти, был ли это тихий бунт депутатов или, наоборот, выполнение предписаний партийного начальства, – решение получилось на пользу правящей команде. Говорит Дина Алборова:

«Со стороны власти это правильное действие сейчас, когда республика стоит на пороге двух судебных процессов – по делу Джабиева и по делу о покушении на министра внутренних дел Наниева. Очевидно, нас ожидают скандальные судебные разбирательства, а за ними в скором будущем – выборы президента. Перед этими событиями властям невыгодно разогревать публику провальными судебными процессами. Провальными, потому что по инкриминируемым Александру Плиеву статьям срок исковой давности закончился лет десять назад. И с делом Санакоева власти поставили бы себя в щекотливое положение, потому что перед судом в качестве истца должен будет предстать председатель Верховного суда. Сейчас в республике не те условия, когда властям можно идти на такой риск и пробуждать в людях негативные эмоции.

– Вы считаете, что, дойди дело до судов, скомпрометировать депутатов в глаза общества не получилось бы?

– Как бы ни велись судебные разбирательства, в свете кризисных событий и той позиции, которую занимали депутаты, все-таки симпатии общества будут на стороне Санакоева и Плиева. В этой ситуации оптимальное решение – не снимать неприкосновенность. Иное решение не принесло бы ничего, кроме потерь».

В самом деле, такое впечатление, что дела против депутатов положили на полку. О них в отношении Давида Санакоева и Александра Плиева генпрокурор Урузмаг Джагаев заявил в ответ на требования депутатов отправить его в отставку. Парламент явно не спешил с рассмотрением представления, наверное, чтобы еще больше не усложнять кризисную ситуацию.

Очевидно, о нем не вспоминали бы и дальше, если бы сами депутаты не потребовали рассмотрения представления в парламенте. Таким образом они решили разобраться с нависшей над ними угрозой уголовного преследования и расставить все точки над «i».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия