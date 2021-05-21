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Экономика

Лари двинулся правильным курсом

Грузинская валюта лари стремительно укрепляется, как считают власти, на фоне новостей об оживлении экономики. Впрочем, эксперты видят и другие причины изменения ситуации на валютном рынке.

За минувшую неделю лари резко прибавил в цене. Если 17 мая он торговался на уровне 3 лари 42 тетри за один доллар, то сегодня на межбанковской бирже Блумберг он стоит почти на 15 тетри дороже. Эта тенденция актуальна в отношении всех без исключения валют.

В правительстве ее связывают с общим оживлением экономики. Действительно, важнейшие источники поступления валюты в страну показывают обнадеживающую динамику: экспорт в апреле в сравнении с тем же месяцем прошлого года вырос на 27%, переводы из-за рубежа – на рекордные 145%. «Возможность открытия страны для туристов укрепит положительную динамику лари», – считает министр финансов Лаша Хуцишвили.

«Повышение курса свидетельствует об активизации процессов в экономике. Темпы экономического роста в последнее время были неплохими: в марте рост составил 4%, в то время как предварительные данные по экспорту, обороту НДС и денежным переводам в апреле дают основания полагать, что экономический рост в апреле будет намного выше, чем в марте. Укрепление лари происходит на фоне снятия пандемических ограничений и массовой вакцинации, что формирует позитивные ожидания у бизнеса», – подытожил министр.

Большинство экспертов, впрочем, куда более скептичны. Доктор экономических наук, директор Центра по анализу и прогнозированию при ТГУ Вахтанг Чараия назвал свою версию укрепления лари:

«Даже малейшее улучшение макроэкономических показателей укрепляет лари, так как объем экономики слишком мал. Я считаю, что лари был излишне обесценен за последнее время, именно этим можно оценить его укрепление в отношении всех валют, а не только доллара. Думаю, тенденция сохранится некоторый период, пока лари не найдет новую точку равновесия».

В свою очередь, по мнению бывшего президента Нацбанка, члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, связывать укрепление лари с оживлением экономики как минимум наивно, так как лари дешевел и в течение докризисного 2019 года:

«Совпали несколько факторов: во-первых, бюджетные траты в мае находятся на минимальном уровне – если в прошлые месяцы расходовалось в среднем около 1,8 миллиарда лари, то сейчас в 2,5 раза меньше – 760 миллионов. Во-вторых, Нацбанк временно отозвал размещенные на депозитах в коммерческих банках средства в объеме миллиарда лари – это сильно сократило денежную массу, ну и в-третьих, недавнее повышение ставки рефинансирования сыграло позитивную роль. Не стоит сбрасывать со счетов сезонные факторы – лари всегда укреплялся летом и дешевел к осени. К тому же не стоит забывать, что на носу выборы, правительство и Нацбанк всегда укрепляют лари в предвыборный период».

По мнению доктора экономических наук Ники Шенгелия, ситуация на рынке обусловлена в связи с падением спроса на валюту:

«Думаю, через некоторое время лари вновь обесценится. Сейчас у населения и бизнеса попросту нет денег, чтобы пополнить валютные запасы, но как только экономика активизируется, в особенности на фоне слухов о скором открытии границ, нагрузка на лари возрастет. Думаю, в традиционно стабильный для лари летний сезон будет найдена новая точка равновесия в районе 3,4 лари за один доллар», – заявил эксперт изданию report.

В целом, по мнению специалистов, многое будет зависеть от последовательной и взвешенной политики Нацбанка, который только в этом году израсходовал 250 миллионов долларов на поддержание стабильности курса валюты.

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