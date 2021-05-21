Грузинский криминал в Европе: «аппетит» растет

Правоохранительные органы Греции задержали восьмерых граждан Грузии по обвинению в кражах со взломами. Местные СМИ сообщают, что награбленное оценивается почти в миллион евро.

Ювелирные изделия, антиквариат, мобильные телефоны, а также два автомобиля – восемь граждан Грузии крали в Афинах все, что считали дорогостоящим, передают греческие СМИ. Изъятое добро местные правоохранительные органы оценили в 900 000 евро. Как долго пятеро мужчин и три женщины занимались криминальной деятельностью на территории этой страны, неизвестно. Но некоторые из них в Греции находятся уже несколько лет, сказала проживающая в Кахетии родственница одного из задержанных в интервью телекомпании «Мтавари»:

«Я удивилась, не ожидала такого. Не так его растили. Да, он немного нуждался в деньгах. Жена его не работает, а у него двое детей. В Грузии он изготавливал стулья и столы, двери. В Грецию он уехал около двух лет назад. Как уехал, ничего о нем не слышала, не знаю».

Полицейская операция проходила одновременно на 18 локациях, пишут греческие СМИ и утверждают, что все задержанные действовали согласованно.

Вообще, в последние месяцы зарубежные издания все чаще говорят о существовании организованных преступных группировок в разных странах Европы, состоящих в основном из граждан Грузии. Несколько дней назад немецкое радио Deutsche Welle привело в пример Испанию. В греческом МВД утверждают, что с 2016 года 60% всех квартирных краж здесь совершают именно приезжие из Грузии. Представитель ведомства – Мигель Анхель Карранса в интервью изданию заявил:

«Грузинские грабители орудуют дерзко и профессионально. В Мадриде и других городах кражам подвергаются в основном квартиры в домах, где нет консьержа. Преступники действуют в будни днем группами по четыре человека: двое остаются на улице – присматривают за обстановкой и поддерживают связь по мобильному телефону с двумя сообщниками, непосредственно осуществляющими кражу. Убедившись, что в квартире никого нет, воры взламывают двери, блокируют сигнализацию. Забирают только деньги, часы и ювелирные изделия».

За рубежом действительно действуют довольно крупные криминальные группировки, занимающиеся в основном домушничеством, говорит сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти. Создавать таковые начали преступники, эмигрировавшие из Грузии и стран Советского Союза еще в конце прошлого столетия. Их ряды особенно растут в последние годы за счет мигрантов, утверждает эксперт:

«Я часто езжу в Германию, Австрию, мне приходится там встречаться с коллегами из МВД. В начале 90-х годов в тюрьмах Германии, например, вовсе не было выходцев из бывшего СССР, а сейчас, например, фрайбургская тюрьма заполнена ими. Это немецкие репатрианты из Казахстана и люди, выехавшие из Грузии, пытающиеся получить статус беженцев, которые не могут приспособиться к обществу, не хотят работать, но хотят дармоедничать и получать определенный доход».

Впрочем, незаконная деятельность все чаще привлекает и тех, кто отправляется в страны Европы с целью заработка. В основном это люди, которые не обладают какими-либо ценными профессиональными качествами – чернорабочие, заработок которых значительно сократился в условиях пандемии, говорит Глонти:

«Видимо, во время пандемии эта тема более остро встала на повестке дня, потому что нет работы, возвращаться им некуда, вот и идут на любые ухищрения. Учитывая, что эти страны с такой организованной преступностью не сталкивались, им очень трудно бороться с ними. В таких государствах виллы, дорогие дома не так хорошо защищены: двери стеклянные, сигнализация примитивная. Ведь в тихих, спокойных городах преступности было мало».

Проблема и в том, что задерживать членов таких группировок очень сложно, продолжает эксперт. Георгий Глонти называет их преступниками-кочевниками, поскольку они находятся в постоянном движении, переезжают из одной страны в другую, из-за чего собрать какую-либо информацию о таких людях следственные органы зачастую не успевают.

И ситуация эта не может не вызывать тревоги, говорит эксперт Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили, поскольку из-за долгосрочного присутствия криминальных элементов из Грузии в странах-членах ЕС последние имеют право приостановить безвизовый режим, говорит эксперт:

«Такой вопрос стоял и раньше, например, Германия угрожала, некоторые другие страны тоже говорили об этом. Но из-за того, что органы (Грузии), которые занимаются преследованием таких преступников, активно сотрудничали с европейскими, в том числе и испанским МВД, эти страны не подали такой заявки. Это (преследование преступников) организовано хорошо, однако в долгосрочной перспективе это все может негативно повлиять на перспективу вступления Грузии в Европейский союз. А Грузия в 2024-м намерена сделать такую заявку».

Способствовать этому процессу может более активное сотрудничество в поиске и поимке преступников, обмен информацией и назначение полицейских атташе в посольства Грузии в странах Европы, считает эксперт.