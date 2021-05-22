По возвращении из Киева Мелия заявил об отсутствии разногласий с Саакашвили

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил об отсутствии серьезных разногласий с основателем партии, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

В течение недели Мелия и еще несколько лидеров ЕНД находились в Украине. Они не скрывали, что главной целью их визита была встреча с Саакашвили, который покинул Грузию в 2013 году, но фактически сохранил контроль над своей партией, ставшей ключевой оппозиционной силой, противостоящей правящей «Грузинской мечте».

«Очень важным было то, чтобы между мной и Михаилом Саакашвили было абсолютное взаимопонимание, особенно, когда так много людей вокруг работают над тем, чтобы этого не произошло. Были и вероятно еще будут вопросы, по которым существуют разногласия, однако я очень рад, что мы соглашаемся по всем фундаментальным вопросам, поскольку существует здравый смысл и невозможно не принять рационально правильное решение», - заявил Мелия.

Главной темой обсуждений в Киеве стал вопрос бойкота законодательного органа Грузии. Основанная Саакашвили партия должна сформировать в парламенте десятого созыва самую крупную оппозиционную фракцию. ЕНД, участвовавшее в выборах 2020 года в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями, набрало 27,18% голосов. Эти результаты в оппозиции считают сфальсифицированными. Спустя полгода после парламентских выборов, в ЕНД до сих пор не определились, присоединяться ли они к другим депутатам.

Мелия говорит, что переговоры с Саакашвили были «плодотворными», поскольку они помогли согласовать разные мнения, существующие в ЕНД. Тем не менее, окончательное решение по поводу бойкота партия планирует принять после проведения встреч со своими сторонниками в разных регионах Грузии. «Я еду в регионы и, полагаю, к концу этого месяца мы уже будем готовы принять приемлемое решение», - заявил Мелия.

Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобождение лидера ЕНД стало одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Подписав документ, который, в частности, определяет условия назначения досрочных парламентских выборов, оппоненты властей обязались прекратить бойкот.