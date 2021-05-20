Документу Мишеля исполнился месяц. А «Нацдвижение» и ныне там

Парламент Грузии и его западные партнеры подводят первые итоги выполнения соглашения по выводу страны из кризиса. Партия власти и оппозиция месяц назад при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля подписали документ, предусматривающий широкомасштабные реформы избирательной и судебной систем. Сегодня посол ЕС в Грузии Карл Харцель позитивно оценил первые шаги в этом направлении и напомнил «Нацдвижению», что от него тоже ждут вхождения в парламент. Но лидеры бывшей партии власти не спешат с ответом.

Документу Мишеля исполнился месяц. Такую дату не принято отмечать. Но с учетом того, как долго и трудно к нему шли грузинский политический истеблишмент и западные партнеры, а вместе с ними и пребывающая в отчаянии из-за пандемии и шестимесячного политического кризиса страна, вопрос – каковы первые итоги спустя месяц – возник естественным путем. Он тем более актуален, когда крупнейшая оппозиционная партия «Нацдвижение» вовсе не торопится присоединяться к соглашению между партией власти и оппозицией о выводе страны из кризиса, предложенному председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

О том, что документ подразумевает присоединение всех политических сил, напомнил сегодня посол ЕС в Грузии Карль Харцель. В остальном европейский дипломат доволен тем, как парламентское большинство и прервавшая бойкот оппозиция сотрудничают согласно документу Мишеля:

«Осуществление этого соглашения имеет фундаментальное значение. Я позитивно смотрю на все это – ответственны как оппозиция, так и правящая партия. Идет процесс перераспределения ответственностей (в парламенте), и это уже реальный шаг для того, чтобы парламент заработал в полном составе. Мы ждем решения «Национального движения», надеемся их увидеть в парламенте. Очень важно, чтобы они участвовали в обсуждениях».

Но в «Нацдвижении» с ответом не спешат. Освободившийся благодаря соглашению Мишеля 10 мая из заключения лидер партии Ника Мелия попросил время для консультации со всеми членами партии. А четыре дня назад он отправился в Киев, чтобы посовещаться по этому вопросу и с основателем «Нацдвижения» Михаилом Саакашвили.

Но ответ на этот вопрос и сегодня – тайна за семью печатями.

Ничего нельзя понять и по видеокомментарию, который на своей странице Facebook 18 мая обнародовал Михаил Саакашвили. Без конкретики. Только слова радости по поводу того, что к нему приехал «настоящий герой Мелия», что он, третий президент, гордится тем, что Ника Мелия – его соратник, и что грузинский народ обязательно скоро победит вместе с ним и Мелия.

Но представителей «Грузинской мечты» все же задели слова Саакашвили:

«По-моему мнению, Ника – уже победитель, потому что его не смогли сломать, и он вообще развеял страх тюрьмы, страх репрессий и давлений, что существовало столько лет. Когда человек создает такой стандарт, другие обязаны следовать его смелости и стандарту. Это переломный момент в новейшей истории Грузии, новая сила дана всему нашему народу».

Вице-спикер Гия Вольский не преминул напомнить о «кровавых годах правления Саакашвили и «Нацдвижения»:

«Люди давно утеряли страх тюрьмы не из-за Мелия, а из-за того, что там больше не подвергают пыткам и не задевают их человеческое достоинство, как это было во время правления Саакашвили, активной частью которого был и Мелия, и многие другие политики».

Что же касается вопроса – войдет ли «Нацдвижение» в парламент, то его в правящей силе уже не считают актуальным. И, как на днях предположил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, отсутствие «Нацдвижения» в парламенте даже сыграет на руку грузинской демократии.

Этот вопрос теряет актуальность и у парламентской оппозиции. Положительного ответа там ждали сразу после освобождения Ники Мелия из-под стражи, ведь этот вопрос в соглашении Мишеля оказался благодаря настойчивости и единству оппозиции. А вчера и проблема конституционного большинства разрешилась без вхождения в парламент «Нацдвижения».

После того как «Европейская Грузия» отказалась идти в парламент, прошедший по ее спискам депутат Тариэл Накаидзе покинул партию и занял депутатское кресло. Таким образом, он стал тем 113-м народным избранником, без которого конституционные поправки парламент не сможет принять. А они являются ключевым моментом в реформе избирательной системы, по которой должны пройти в октябре местные выборы. Если на них «Грузинская мечта» получит меньше 43% голосов избирателей, она, по документу Мишеля, обязуется провести досрочные парламентские выборы, чего и добивалась оппозиция.

И в процессе принятия законопроекта по поправкам в избирательный кодекс власть и оппозиция проявили слаженную работу. Спорным является лишь вопрос главы ЦИК Тамар Жвания. Оппозиция настаивает на ее смене, хотя этот вопрос, благодаря другим масштабным изменениям, не станет камнем преткновения, сказал лидер единственной пока оппозиционной фракции «Лело – партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе:

«Тамар Жвания не сможет провести выборы, выборы проведет новая избирательная администрация. В ней будут десять новых членов. У оппозиции в участковых, окружных избиркомах - везде, дополнительно будут восемь оппозиционных представителей. Так что это радикальные изменения. И хотя этого нет в документе Шарля Мишеля, мы бы хотели, чтобы глава ЦИК Тамар Жвания заново баллотировалась на эту должность по новым правилам, которые, согласно документу Мишеля, расписаны для набора новых членов администрации».

Возможно, этот спор разрешит Венецианская комиссия. Парламент Грузии после завтрашних комитетских слушаний намерен отправить на оценку экспертам Совета Европы пакет поправок. Их утвердят в июне. А до этого парламент намерен приступить и к реформе судебной системы, что также является ключевым пунктом соглашения. И хотя большинство оппозиционных депутатов считают важным присутствие «Нацдвижения» в законодательном органе, они тем не менее отмечают, что оно теперь – только в интересах самой партии.