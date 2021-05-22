Председатель «Грузинской мечты» назвал лжецом экс-премьера Гахария

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал лжецом экс-премьера Георгия Гахария, а его решение об отставке сравнил с «ударом в спину».

Утром 18 февраля Гахария объявил, что подает в отставку с должности главы правительства. Причиной он назвал разногласия со своей командой по поводу задержания председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия. Спустя месяц после скандального ухода, Гахария заявил, что намерен остаться в политике и пообещал рассказать о своих планах.

Когда журналисты поинтересовались у действующего премьера Ираклия Гарабашвили, согласен ли он с позицией председателя «Грузинской мечты», он уклонился от прямого ответа. Гарибашвили заявил, что «действиям всех людей будут даны соответствующие оценки». При этом он счел необходимым подчеркнуть, что в правящей партии на сегодняшний день нет разногласий.

Заявление Кобахидзе уже прокомментировали соратники Гахария. «Несерьезными препирательствами» назвал их депутат парламента Грузии Георгий Ходжеванишвили, недавно покинувший ГМ, чтобы присоединяются к будущей партии бывшего премьера. По его мнению, таким образом в партии власти пытаются отвлечь внимание общества от реальных проблем.

«Нас пытаются втянуть в эти несерьезные пререкания для того, чтобы ввести общество в заблуждение и акцентировать внимание не на деле, а на ответах на абсурдные препирательства. Разумеется, они боятся Гахария, никто в этом не сомневается», - заявил Ходжеванишвили.