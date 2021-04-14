Гахария и шестеро

Экс премьер-министр Георгий Гахария еще не создал партию, но шестеро его друзей-депутатов уже представляют ее в грузинском парламенте. Сегодня они покинули правящую партию и переместились в пустующие из-за бойкота оппозиции депутатские кресла. Свято место пусто не бывает, напомнили оппозиции в «Грузинской мечте» и исключили вероятность утери парламентского большинства и рычагов власти в будущем.

«Мы – члены команды Георгия Гахария, единомышленники», – первым взял слово Георгий Ходжеванишвили, один из шести покинувших «Грузинскую мечту» депутатов на созванном ими брифинге в здании парламента. Там же он сказал, что это всем известно давно, а новое – то, что с сегодняшнего дня они вместе с экс-премьером Гахария переходят к новой фазе строительства партии. О том, когда Гахария объявит о названии партии, депутаты, бравшие затем слово по очереди, не уточняли. Они говорили о проблемах, заставивших их покинуть ряды «Грузинской мечты», по спискам которой они победили на выборах. Именно ответственность перед избирателем за взятые на себя обязательства и их невыполнение подтолкнули Беку Лилуашвили покинуть правящую партию:

«Эти люди (избиратели) больше уже не знают, как довести до нас то, что главная проблема для них сегодня – растущая бедность, безработица, пандемия, и их не интересуют развернутые политические скачки за сохранение или получение власти. Потому считаю, что сегодня в условиях такой степени радикализации, повестка дня «Грузинской мечты» как избранной народом политической силы больше не отвечает нуждам и целям этого народа. Потому я принял решение покинуть эту партию».

Вместе с Ходжеванишвили (экс-губернатор Квемо Картли) и Лилуашвили (экс-советник премьер-министра по экономическим вопросам), «Грузинскую мечту» также покинули Александр Моцерелия (депутат-мажоритарий, экс-губернатор в регионе Самегрело-Земо Сванети ), Шалва Кереселидзе (депутат-мажоритарий в округе Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги), Ана Бучукури (экс-сотрудник администрации правительства) и Михеил Даушвили (бывший бизнес-омбудсмен). Последний на брифинге не присутствовал из-за коронавируса. Но именно он ответил в прямом эфире ТВ Мтавари, считает ли вместе с соратниками лидера «Нацдвижения» Нику Мелия и совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа политзаключенными, на чем настаивает бойкотирующая парламент оппозиция. Ответ был – «нет».

Журналисты у покинувших «Мечту» депутатов пытались узнать ответ еще на один вопрос – о досрочных выборах, которое также является камнем преткновения в борьбе между оппозицией и правящей «Грузинской мечтой». Ответ был туманным. Георгий Ходжеванишвили сказал: какими бы ни были выборы, в том числе и предстоящие в октябре муниципальные, их команда в них будет участвовать. И еще:

«Мы поддержим любую инициативу, которая разрядит радикализацию и этот большой раскол в обществе, но не будем опережать события и подождем их развития».

Постыдным и непоследовательным шагом назвал Арчил Талаквадзе решение шестерых депутатов, которые, по его словам, поставили во главу угла личные отношения и интересы, а не государственные задачи. Арчил Талаквадзе исключил вероятность распада парламентского большинства (для этого из оставшихся 84 депутатов «Мечту» должны покинуть еще 9 депутатов). И конкурента он в будущей партии Гахария не видит. Спикер парламента обратил больше внимания на то, как депутаты еще не созданной партии Гахария в зале парламентского заседания переместились в кресла оппозиционных депутатов, пустующие по причине бойкота последних.

«Насчет конкуренции, (которую может составить) Гахария – это зависит от того, какую партию он создаст, кто будет в его команде и какую политическую платформу они объявят. Больше нервничать придется оппозиции, которая отказалась быть в парламенте и выбрала улицу. А улица – это обанкротившийся проект. Судя по опросам, население не поддерживает это. В политике такое происходит: когда оппозиция теряет свое место, это место обязательно занимает другой. Посмотрим, станет ли этим другим Георгий Гахария».

Без особой радости встретили новоиспеченных коллег и в оппозиции. Все шестеро депутатов – бывшие чиновники, кадры Гахария, беспрекословно выполнявшие его поручения.

Между тем деятельность Гахария вызывала и продолжает вызывает много нареканий и вопросов с тех пор, как с 2013 года вместе с «Грузинской мечтой» он пришел в политику. С его именем связаны жесткий разгон посетителей ночных клубов Тбилиси, акции протеста в июне 2019, противостояние населения Панкиси с полицией из-за строительства ГЭС.

Гахария считают причастным и в разворачивании строительства Намахвани ГЭС, из-за которого уже 170 дней местное население не прекращает протест. Видимо, имея в виду весь послужной список Георгия Гахария, оппозиционер Леван Самушия из партии «Лело» обратился к его друзьям-депутатам со следующими словами:

«Это цинизм и глумление, когда эти люди говорят об экономических трудностях, кризисе, невыносимых условиях, которые сами и создали. Позвольте спросить: месяц назад Гахария случайно не был премьер-министром страны, а до этого министром экономики, а потом министром внутренних дел? Так кто создал эти проблемы?»

Проектом Иванишвили и его планом «Б» считают Гахария и другие оппоненты власти. Предполагая, что его партия станет сателлитом и четвертой в парламенте, чтобы создать иллюзию многопартийности, когда прошедшие в парламент пять оппозиционных партии бойкотируют ее из-за «захвата власти» «Грузинской мечтой». О его давних планах в случае надобности создать оппозицию своей же «Грузинской мечте» напомнила один из лидеров «Нацдвижения» Тинатин Бокучава. По ее словам, из-за непопулярности нового председателя партии Ираклия Кобахидзе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили, это время и настало:

«И вот на авансцену он (Иванишвили) выводит созданную им же оппозицию. Хорошо понимая, что участвовать в выборах с расчетом только на Кобахидзе и Гарибашвили будет большой проблемой, Иванишвили решил на следующих выборах баллотироваться уже с «Грузинской мечтой-2».

На критику с обоих флангов ответили соратники Гахария.

«Нас никто не сможет подвергнуть буллингу», – сказал Бека Лилуашвили в ответ спикеру парламента Талаквадзе. Шестеро, теперь уже называющих себя независимыми, депутатов отрицают, что являются «проектом Иванишвили».

Сам Гахария в течение дня так и не появлялся на публике. Пока он активно общается с народом на своей странице в Facebook посредством кратких текстов и красноречивых фотографий из архива, на которых он то с трибуны задумчиво смотрит вдаль, то по-сыновнему обнимает пожилую женщину, то ласкает собаку, то поздравляет штангиста Лашу Талахадзе с мировым рекордом, установленным в Москве.

Его нарочитая близость к народу в стремлении расположить к себе как можно больше представителей разных слоев общества, стала раздражать многих. Особенно негативную реакцию вызвала выложенная в соцсетях фотография, на которой коленопреклоненный Гахария 31 марта, в день рождения первого президента Звиада Гамсахурдия, кладет цветы на его могилу. На его странице в соцсети этой фотографии больше нет, но она сохранилась во многих СМИ.

С сердечками перепостил Гахария и новость о том, что на прошлой неделе в опросах Международного республиканского института – IRI он с 65% был на первом месте в рейтингах грузинских политиков. Еще тогда и оппоненты власти, и наблюдатели отмечали, что проведенный в феврале опрос совпал с его отставкой. Гахария покинул пост премьер-министра 18 февраля в знак протеста против планов «Грузинской мечты» силовым методом задержать лидера «Нацдвижения» Нику Мелия.

Мнение, что рейтинг Гахария взлетел все же благодаря «Грузинской мечте», подкрепляется тем, что после отставки количество его подписчиков в соцсетях сократилось в разы. И сейчас его страница в Facebook, которая называется личным блогом Гахария, насчитывает лишь 900 подписчиков.

В ожидании заявления Георгия Гахария на форумах разгорелась дискуссия. Мнение пользователей forum.ge разделились: кто-то предрекает, что он оформится в качестве третьей силы уже на местных выборах, кто-то смотрит на это скептически.