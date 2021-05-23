Коронавирус в Грузии: 733 случая заражения за сутки, 20 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 733 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 17 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,32%, за последние две недели – 4,04%, а за последнюю неделю – 4,21%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 337 573. Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 425.

В Самегрело и Земо Сванети выявили 70 случаев заражения, в Аджарии – 62, в Имерети – 54, в Квемо Картли – 35, в Кахетии – 27, в Шида Картли – 18, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 13, в Гурии – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

От ковида умерли еще 20 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 622.

Выздоровели 1 530 человек, их общее число выросло до 318 599.

На данный момент в Грузии 14 326 активных случаев коронавируса. Из них 4 152 пациента (почти 29%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 258 инфицированных, в Аджарии – 476, в Имерети – 526. Состояние 880 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 228 человек.

На сегодняшний день вакцинировано 112 192 человека, за сутки — 2 787 человек.

9 505 граждан (более 66% активных случаев) лечатся на дому, а 669 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 84 гражданина, в самоизоляции остаются более 26,9 тысячи человек.